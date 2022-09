TORONTO, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Interac Corp. (« Interac ») et Elevate ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu une entente de commandite de trois ans visant à mobiliser la communauté de l'innovation et le grand public au moyen d'événements et de ressources qui explorent le rôle des technologies émergentes dans le but de rendre l'avenir de l'argent, des données et de la vérification à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens.

« Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration avec Elevate. L'exploration des technologies émergentes nous permet de concevoir de nouvelles idées et de nouveaux cadres ainsi que de favoriser des échanges de valeurs qui peuvent contribuer à favoriser l'inclusivité et à ouvrir de nouvelles possibilités économiques pour les Canadiens », a déclaré Debbie Gamble, Responsable en chef, Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises chez Interac, et membre du conseil fondateur d'Elevate. « Grâce à notre partenariat de trois ans avec Elevate, nous contribuons à rassembler les créateurs et les innovateurs pour qu'ils partagent leurs connaissances et leurs idées afin de promouvoir des solutions numériques plus inclusives pour tous les Canadiens. »

L'art comme catalyseur de l'innovation inclusive

Le partenariat débutera au festival Elevate avec la galerie d'art NFT. La galerie est un aboutissement du travail des artistes numériques nouveaux et émergents, y compris ceux du programme de résidence, où des créateurs issus de communautés sous-représentées mettront en lumière leurs œuvres sur une scène mondiale. Interac s'associe à The Remix Project pour encourager les visiteurs de la galerie à réfléchir à ce que signifie pour eux un avenir numérique inclusif en participant à la création d'une œuvre d'art numérique originale. Dès le 20 septembre, la galerie dont l'objectif est de présenter des expositions et de sensibiliser les gens, sera accessible aux détenteurs de billets du festival Elevate avant son ouverture au grand public en octobre.

« L'économie des créateurs est une industrie florissante et en constante évolution. Et pourtant, certains créateurs ne sont pas mis en valeur », a déclaré Lisa Zarzeczny, cofondatrice et directrice générale d'Elevate. « L'essor du métavers et l'utilisation des NFT ont ouvert les portes à une innovation inimaginable. Ce changement a inspiré Elevate à lancer un nouveau programme de soutien du revenu qui fournit aux créateurs sous-représentés les outils dont ils ont besoin pour exploiter ces opportunités. C'est un exemple puissant de ce qui se passe lorsque la technologie et les arts se croisent. Grâce au soutien d'Interac, une cohorte de créateurs peut exposer ses œuvres à la galerie d'art du NFT. Nous souhaitons faire progresser l'innovation inclusive à travers le Canada grâce à des partenariats comme celui-ci, en augmentant l'accès à la programmation, au mentorat et plus encore. »

Le festival Elevate, qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022, se tiendra en personne cette année pour la première fois depuis 2019, et propose une liste de conférenciers prestigieux, dont Venus Williams, Chris Hadfield, Andre De Grasse, Krista Kim et le maire John Tory. Vous pouvez acheter vos billets ici. Les femmes dans le domaine de la technologie peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % en s'inscrivant sur ElevateFestival.ca/women/.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur. Tout en contribuant à développer l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au Canada, la sécurité reste au cœur de tout ce que nous faisons. Forts de notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude, de gouvernance ainsi que d'identité et d'authentification numériques, nous veillons à la sécurité de notre clientèle canadienne lorsqu'elle effectue des transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site Internet.

À propos d'Elevate

Elevate est un organisme canadien à but non lucratif qui forme et réunit des innovateurs de classe mondiale par l'entremise de formations en technologie, de programmes d'entrepreneuriat et d'événements de premier plan dans les domaines de la technologie, des arts et de l'innovation sociale. Dans le cadre de ses webdiffusions Elevate Main Stage, l'organisme a reçu des figures emblématiques de classe mondiale telles que Michelle Obama, Martha Stewart, Eric Schmidt et Al Gore, qui ont toutes inspiré des millions de personnes à penser autrement et à agir pour l'avenir. Grâce à des partenariats stratégiques, à une affiliation avec les Nations Unies et à des conférenciers de premier plan, Elevate inspire et invite sa communauté à cocréer un avenir équitable et durable. Pour en savoir plus, visitez Elevate.ca .

SOURCE Interac Corp.