TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Interac Corp. a annoncé aujourd'hui qu'elle collabore avec Walmart Canada pour offrir à ses clients des méthodes améliorées de paiement par débit en ligne et en magasin. Avec un déploiement prévu au printemps 2021, les clients de Walmart pourront bientôt régler leurs achats par paiements par Débit InteracMD intégrés aux applications et aux navigateurs avec les portefeuilles exclusifs. Walmart a également commencé à déployer Flash InteracMD sur les terminaux de point de vente en magasin, donnant aux clients la possibilité de payer sans contact à l'aide d'une carte de débit ou d'un appareil mobile.

« Interac est fière de travailler avec Walmart Canada, l'un des principaux détaillants au pays, pour aider à offrir des expériences de paiement en ligne plus faciles. Cette collaboration offrira aux clients de Walmart plus d'options de paiement par débit, leur permettant d'effectuer des transactions avec leur propre argent et en utilisant le moyen de leur choix », a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac. « Compte tenu de la taille, de la portée et de l'envergure de Walmart sur le marché national du détail, cette relation de travail est le signe d'un élan accru pour l'expansion continue des paiements par Débit Interac intégrés aux applications et aux navigateurs. »

Interac développe activement sa présence dans le commerce électronique pour offrir aux Canadiens un moyen facile et sûr de dépenser leur propre argent lorsqu'ils effectuent des paiements dans des applications et sur des navigateurs. Une évolution que beaucoup salueront étant donné l'incertitude persistante causée par la COVID-19. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les transactions Interac effectuées avec les paiements par Débit Interac intégrés aux applications et aux navigateurs ont augmenté en moyenne de 22% chaque mois.

« Walmart Canada est très heureuse d'offrir Débit Interac dorénavant et de fournir aux clients des moyens plus pratiques et sans contact pour régler leurs achats en magasin et en ligne », a déclaré Nicolai Salcedo, chef des services de l'information chez Walmart Canada. « Nous sommes à l'écoute de nos clients et nous voulons qu'ils aient encore plus de choix quant à la façon de payer leurs articles. Cela fait partie de nos efforts permanents pour rendre les achats chez Walmart faciles, sûrs et sans heurt, particulièrement en ces temps difficiles. »

Les détaillants sont de plus en plus à la recherche de solutions numériques pour offrir plus de choix aux clients, tout en offrant une expérience unifiée à travers des points de contact en ligne et hors ligne. Les paiements par Débit Interac intégrés aux applications et aux navigateurs avec les portefeuilles exclusifs offrent une expérience client transparente et sécurisée permettant de payer n'importe où, n'importe quand, en temps quasi réel, sans aucune rétrofacturation. Pour en savoir plus sur les avantages des paiements par Débit Interac intégrés aux applications et aux navigateurs, cliquez ici.

À propos d'Interac

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur basés sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. En tant que chef de file en matière de sécurité numérique et d'authentification avec notre filiale, 2Keys Corporation, la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude et de gouvernance, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens 24/7 et 365 jours par année lors de transactions en ligne avec Interac. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'information, visitez salledepresse.interac.ca/

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

