Cette collaboration renforce la position d'Interac en tant que fournisseur privilégié de vérification

nationale pour les entreprises canadiennes, élargissant les contrôles de haute fiabilité à un plus

grand nombre d'entreprises à moindre coût

TORONTO, le 25 mai 2026 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Incode Technologies, Inc., un chef de file mondial en matière de sécurité d'identité et de prévention de la fraude, afin d'ajouter des capacités avancées aux solutions Interac VérifiéMC. Cette amélioration renforce le Service de vérification de documents InteracMD grâce à la détection de l'activité validée au niveau 3 iBeta, ainsi qu'à la détection des hypertrucages et des attaques par injection. De plus, Interac détiendra les droits canadiens exclusifs pour offrir des capacités de vérification de documents à l'aide de la technologie d'Incode.

Alors que le Canada s'oriente vers une économie « numérique par défaut », Interac s'efforce de rendre cette transition sécuritaire et fiable à grande échelle. S'appuyant sur des années d'investissements d'Interac dans la vérification, cette entente apporte des capacités avancées au marché canadien à un prix accessible. Elle offre une voie rentable pour étendre les vérifications d'identité à haute fiabilité à un plus grand nombre d'entreprises, de l'ouverture de comptes numériques et de l'intégration aux demandes de crédit et autres transactions à haut risque. L'intégration d'Incode améliore les capacités existantes de vérification de documents et de détection de l'activité au sein du service de vérification de documents Interac.

« L'objectif est simple : instaurer la confiance dans les interactions numériques au Canada », a déclaré Fatema Pirone, responsable de la vérification chez Interac. « Les améliorations apportées à notre service de vérification de documents au sein de la suite Interac Vérifié sont conçues pour offrir une assurance accrue et des résultats plus rapides de manière rentable, le positionnant comme une option pratique pour les décideurs et permettant aux entreprises canadiennes d'approuver plus rapidement les clients légitimes tout en arrêtant les acteurs malveillants plus tôt. »

Pour apporter ces améliorations, Interac intègre de nouvelles capacités d'Incode à la suite Interac Vérifié, notamment :

Détection passive de l'activité : Validée indépendamment au niveau 3 iBeta sur iOS et Android. Incode est la première entreprise à avoir atteint le niveau le plus élevé de test de sécurité d'identité d'iBeta avec zéro erreur.

Validée indépendamment au niveau 3 iBeta sur iOS et Android. Incode est la première entreprise à avoir atteint le niveau le plus élevé de test de sécurité d'identité d'iBeta avec zéro erreur. Deepsight : Une orchestration de l'intelligence qui exécute plusieurs tests de détection en couches pour identifier les images ou vidéos générées par l'IA, les flux de caméra virtuels et les signes d'altération de l'appareil. Utilisés ensemble, ces contrôles aident à accélérer la vérification des utilisateurs légitimes tout en identifiant les tentatives d'usurpation d'identité potentielles.

Une orchestration de l'intelligence qui exécute plusieurs tests de détection en couches pour identifier les images ou vidéos générées par l'IA, les flux de caméra virtuels et les signes d'altération de l'appareil. Utilisés ensemble, ces contrôles aident à accélérer la vérification des utilisateurs légitimes tout en identifiant les tentatives d'usurpation d'identité potentielles. Intelligence de réseau de fraude : Les entreprises peuvent choisir de recevoir des signaux de risque au niveau du réseau des organisations participantes afin d'éclairer la surveillance de la fraude et de repérer les tendances émergentes plus tôt.

Utilisées ensemble, ces améliorations aident les organisations à accélérer l'intégration numérique des clients tout en réduisant les risques d'usurpation d'identité.

« Interac joue un rôle unique en contribuant à façonner des expériences numériques fiables au Canada, et nous sommes fiers de soutenir cette mission avec une technologie conçue pour une nouvelle génération de menaces d'identité », a déclaré Ricardo Amper, fondateur et chef de la direction d'Incode Technologies. « En combinant la vérification d'identité avec des défenses avancées contre les hypertrucages, les attaques par injection et d'autres formes sophistiquées d'usurpation d'identité, cette collaboration contribue à apporter une assurance plus solide à un plus grand nombre d'entreprises canadiennes sans ajouter de friction inutile pour les utilisateurs légitimes. »

Interac apporte une perspective systémique en tant que réseau canadien, détenu et exploité, possédant des décennies d'expérience dans la prestation de services à l'échelle nationale. Cette histoire, cette expertise et cette intelligence de réseau positionnent Interac pour opérer une vérification nationale qui reflète la collaboration des institutions canadiennes, en utilisant des signaux protecteurs de la vie privée pour renforcer la confiance. Cette approche s'applique également à la résidence des données, qui est par défaut au Canada, favorisant directement la souveraineté numérique pour les opérations canadiennes. Le résultat est concret : un écosystème canadien plus sûr et plus numérique, construit sur des expériences fiables et familières.

Le déploiement de ces capacités se fera par phases, avec une date de lancement prévue au troisième trimestre de 2026.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

À propos d'Incode

Incode est un chef de file mondial en matière de confiance et d'identité. La plateforme d'IA de pointe d'Incode offre une expérience basée sur l'IA, hautement sécurisée et transparente, qui élimine la fraude et stimule la croissance des entreprises. Avec sa mission d'alimenter un monde de confiance, Incode collabore avec de nombreuses grandes banques, entreprises de technologie financière, entreprises de télécommunications, gouvernements et marchés mondiaux. Incode a son siège social à San Francisco et possède des bureaux en Europe et en Amérique latine.

Pour plus d'informations : Interac Corp., [email protected]

Interac est une marque déposée d'Interac Corp.

SOURCE Interac Corp.