L'établissement québécois en première position au Canada pour le financement reçu par membre du corps professoral

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) arrive en première position dans le palmarès de Research Infosource pour son intensité de recherche, c'est-à-dire le financement reçu par les membres du corps professoral. Il s'agit d'une double consécration pour l'établissement qui arrive en première place non seulement au Québec, mais aussi au Canada.

Research Inforsource - logo (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) L’INRS en première position au Canada pour le financement reçu par membre du corps professoral (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

L'INRS décroche ainsi la palme dans cette catégorie, devant des universités de renom comme l'Université Laval, l'Université McGill ou l'Université de Montréal, grâce à une intensité de recherche par membre du corps professoral qui atteint 505 400 $ - une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente.

« Voilà une importante reconnaissance pour notre corps professoral et nos membres étudiants. L'INRS, qui se concentre sur des solutions innovantes à des enjeux contemporains, sait gagner l'intérêt de partenaires de tous horizons pour repousser les limites de la science. » - Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

Un palmarès universitaire attendu

Cette année encore, Research Inforsource dévoilait son rapport sur le positionnement des universités du pays. Spécialisée dans le classement des collèges, des universités et des entreprises centrés sur le domaine de la recherche et développement, la firme se concentre sur le calcul des revenus par les subventions privées et publiques.

La totalité du financement de recherche (subventions, contrats, contributions de sources externes) pour l'ensemble de l'INRS passe ainsi de 69 829 000 $ à 80 361 000 $. L'établissement se positionne donc au 26e rang du classement des 50 meilleures universités de recherche du Canada en 2023. Il arrive au 7e rang à l'échelle de la province et en 2e position au sein de l'Université du Québec, ce qui en fait un établissement universitaire de recherche important au pays.

À propos de l'INRS

L'Institut national de la recherche scientifique est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

