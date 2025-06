QUÉBEC, le 13 juin 2025 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est heureux d'annoncer la nomination de Monsieur Louis-César Pasquier à titre de directeur du Centre Eau Terre Environnement, à Québec. Il entre en fonction dès aujourd'hui, fort de son expérience comme directeur intérimaire depuis octobre dernier.

Nomination de Louis-César Pasquier à la direction du Centre Eau Terre Environnement de l’INRS (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Membre de l'INRS depuis 16 ans, M. Pasquier a su évoluer au sein de l'établissement avec engagement et détermination. Successivement étudiant, professionnel de recherche, puis professeur depuis 2017, il s'est illustré par ses travaux en décontamination environnementale, de la séquestration et de la valorisation du CO2, ainsi que par son leadership scientifique et administratif.

Sa vision pour le Centre Eau Terre Environnement repose sur un programme scientifique ambitieux et structurant, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'INRS. Il souhaite renforcer la place du Centre en sciences de l'environnement par une programmation renouvelée, le soutien à la relève professorale et l'ouverture accrue vers la communauté.

« Par son enracinement profond au sein du Centre Eau Terre Environnement et son approche inclusive et mobilisatrice, Louis-César incarne parfaitement l'élan que souhaite imprimer la direction scientifique. Il contribuera activement à renforcer les synergies entre les centres et à faire émerger des initiatives porteuses au sein de notre écosystème de recherche », souligne Isabelle Delisle, directrice scientifique de l'INRS.

Convaincu que l'INRS doit moderniser ses pratiques de gestion pour mieux soutenir la recherche, M. Pasquier s'engage à promouvoir un climat de travail fondé sur la confiance, l'appartenance et la fierté, tout en valorisant le rôle essentiel du personnel de soutien. Il entend faire ressortir l'importance du travail en équipe, convaincu que c'est en unissant les forces de toutes et tous que l'on pourra bâtir l'avenir du Centre. Son mandat accordera également une grande importance à la formation étudiante, à la valorisation des résultats de recherche et au rayonnement du Centre, notamment par des actions de médiation scientifique et d'ouverture au public.

« La nomination de Louis-César Pasquier est une excellente nouvelle pour l'INRS. Elle reflète la qualité et la maturité de notre relève interne, et assure une continuité inspirante pour le Centre Eau Terre Environnement. Sa vision stratégique, ancrée dans la réalité du terrain, contribuera à la croissance et à la reconnaissance de l'INRS sur la scène nationale et internationale », affirme Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

