MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - La Caisse annonce la reconduction du Programme Expertise IA, propulsé par Vooban, un expert reconnu en intelligence artificielle appliquée. Lancé l'an dernier, ce programme vise à encourager les entreprises québécoises à saisir les occasions offertes par les innovations technologiques et l'intelligence artificielle afin de soutenir leur croissance et optimiser leur productivité.

Le renouvellement de l'initiative s'appuie sur le succès de la première édition, au cours de laquelle une vingtaine d'entreprises de différentes régions du Québec ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé destiné à accélérer l'adoption de l'IA dans leurs activités. Ces organisations couvrent un large spectre de secteurs clés, allant des assurances et de la distribution à l'environnement, l'ingénierie, le manufacturier, les services, les technologies, les télécommunications et le transport.

« La reconduction du programme illustre la volonté de La Caisse de mettre au service des entreprises d'ici l'expertise de son réseau de partenaires, au bénéfice du développement économique du Québec. En collaboration avec Vooban, nous accompagnons les entreprises québécoises pour identifier les occasions les plus porteuses et accélérer leur passage à l'action, en déployant des solutions à fort impact sur l'efficacité, la productivité et la compétitivité », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à La Caisse.

Le programme repose sur un accompagnement personnalisé et structuré qui aide les entreprises à passer rapidement de l'analyse, à la priorisation, jusqu'à la mise en œuvre. Le programme s'articule autour d'un sprint d'innovation qui se déroulera d'avril à septembre, et qui combine deux étapes : un diagnostic pour cibler où l'IA et l'automatisation peuvent créer le plus de valeur, puis la définition d'un projet réalisable. Les projets pouvant émerger de cette initiative sont variés, qu'il s'agisse de développer un outil prédictif ou d'améliorer l'efficacité d'une chaîne de montage. La démarche mène à un plan complet, allant de la solution recommandée jusqu'à l'estimation du retour sur investissement, permettant d'obtenir des résultats dans un horizon généralement inférieur à deux ans.

Critères d'admissibilité

Les entreprises admissibles doivent réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 25 M$, avoir leur siège social au Québec et être en mesure de mobiliser leurs équipes opérationnelles et dirigeantes durant la période de déploiement du programme. Elles doivent également démontrer une capacité d'investissement et d'exécution pour mener à bien un projet d'innovation et présenter un potentiel d'amélioration significatif de leur productivité. Enfin, le type de projet visé doit présenter un niveau de risque technologique faible à modéré.

Soumettre une candidature

Les entreprises intéressées sont invitées à consulter le site web de La Caisse.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois et Québécoises, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

