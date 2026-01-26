MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La Caisse (anciennement CDPQ) annonce aujourd'hui son intention de vendre un bloc d'actions de Cogeco Communications (TSX : CCA) représentant près de 11 % des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de la société, au prix brut de 67,45 $ par action.

Cette transaction, liée au rééquilibrage périodique du portefeuille de La Caisse, générera un produit brut d'environ 229 M$. La Caisse demeurera le principal actionnaire à droit de vote subalterne de Cogeco Communications, qui offre des services Internet, sans-fil, vidéo et de téléphonie filaire à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et aux États-Unis.

« La Caisse accompagne Cogeco Communications depuis 2013 et continue de croire fermement en son potentiel. Notre participation à plusieurs transactions d'envergure, dont le rachat d'un bloc d'actions de 350 M$ en 2023, témoigne de la confiance que nous avons envers l'entreprise et l'orientation qu'elle s'est donnée », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, de La Caisse. « Les fonds générés par cette opération pourront notamment être redéployés dans des sociétés québécoises afin d'appuyer et accélérer leur croissance. »

Rappelons que l'investissement initial de La Caisse dans Cogeco Communications inc., sous la forme d'un prêt de 50 M$, remonte à 2013. En 2017, La Caisse avait également participé à hauteur de 315 M$ US à la transaction qui a permis l'acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast aux États-Unis, avant de racheter la participation de Rogers Communications dans l'entreprise en 2023.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois et Québécoises, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

Pour de plus amples informations

ÉQUIPE DES RELATIONS MÉDIAS

+ 1 514 847-5493

[email protected]

SOURCE La Caisse