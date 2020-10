OTTAWA, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera M. Jean-François Gagné, fondateur et président d'Element AI, pour une discussion virtuelle en direct qui se tiendra le jeudi 15 octobre 2020 à 13 h 30 HAE (en français) et à 14 h 30 HAE (en anglais).

Leur conversation, intitulée « Intelligence artificielle (IA) : ce qu'elle est et n'est pas », portera sur les rôles que l'IA devrait jouer dans un avenir proche au Canada et dans le monde entier. M. Gagné répondra également aux questions des Canadiens des quatre coins du pays.

En plus d'être le fondateur d'Element AI, M. Gagné est un ardent défenseur de l'IA pour le bien et travaille activement à orienter les incidences de l'IA sur les entreprises, les personnes et la société. Il se consacre au développement technologique au pays en tant que membre du conseil d'administration de Calcul Québec, qui soutient l'infrastructure de recherche en informatique haute performance de la province. Il est également un fier promoteur du milieu des jeunes entreprises de Montréal.

GGconversations est une série novatrice qui rapproche les Canadiens et les met en contact avec des Canadiens exceptionnels issus de différents horizons. Si vous souhaitez poser une question à la gouverneure générale ou à son invité, vous pouvez la soumettre sur l'une des plateformes de médias sociaux de la gouverneure générale : Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube @GGJuliePayette. Vous pourrez aussi poser vos questions en direct pendant la discussion ou par courriel à [email protected].ca . Nous voulons vous entendre!

La diffusion en direct en français sera disponible à https://www.gg.ca/fr/ggconversations .

La diffusion en direct en anglais sera disponible à https://www.gg.ca/en/ggconversations .

Après l'événement, la vidéo enregistrée de la conversation sera mise en ligne à https://www.gg.ca/fr/ggconversations .

Suivez GGJuliePayette sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Ashlee Smith, Attachée de presse de la gouverneure générale, 343-548-1857, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/