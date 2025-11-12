/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS‑UNIS./

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à la clôture de son placement par prise ferme d'actions de catégorie A à dividende non cumulatif, série 13 (les « actions privilégiées de série 13 ») annoncé précédemment (le « placement »), qui a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux, à titre de cochefs de file, auquel participaient également Marchés des capitaux CIBC, Valeurs Mobilières TD, Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, pour un produit brut global revenant à Intact de 150 M$. Il est prévu qu'Intact affectera le produit net à des fins d'entreprise générales.

Chaque action privilégiée de série 13 confère à son porteur le droit de recevoir des dividendes privilégiés non cumulatifs au comptant trimestriels, lorsque le conseil d'administration en déclare, le dernier jour des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, à un taux de 0,34375 $ par action. Le dividende initial, s'il est déclaré, sera versé le 31 mars 2026 et s'établira à 0,5236 $ par action.

Les actions privilégiées de série 13 commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole IFC.PR.M.

Les actions privilégiées de série 13 n'ont pas été, et ne seront pas, inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États‑Unis, et elles ne peuvent être placées ni vendues aux États‑Unis ou à des personnes des États‑Unis ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes si elles ne sont pas inscrites ou si une dispense applicable de l'obligation d'inscription prévue dans la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État des États‑Unis n'a pas été obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions privilégiées de série 13 aux États‑Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au Royaume‑Uni et en Irlande. L'entreprise s'est développée par croissance interne et par acquisitions et nos primes directes souscrites opérationnelles annuelles totalisent maintenant près de 24 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink. Intact distribue aussi ses produits d'assurance directement aux consommateurs sous la marque belairdirect et par l'intermédiaire de groupes d'affinité. Intact offre également des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États‑Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées fournit des produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume‑Uni, en Irlande et en Europe, Intact Assurance offre des solutions d'assurance pour les entreprises et d'assurance spécialisée par l'intermédiaire de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. En Irlande, elle offre également de l'assurance des particuliers directement aux consommateurs sous la marque 123.ie.

