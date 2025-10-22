William Dandjinou, originaire de Montréal, a triomphé aux Championnats du monde de patinage de vitesse 2025 à Beijing en remportant trois médailles d'or. De plus, il détient actuellement le prestigieux Globe de cristal de l'Union internationale de patinage en tant que meilleur patineur au classement général de la saison. Avec Intact comme commanditaire officiel, William bénéficiera d'un soutien financier qui l'aidera à se concentrer pleinement sur sa préparation aux Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina en 2026. Son parcours inspirant et sa volonté d'exceller font de lui un parfait ambassadeur des valeurs qu'Intact et le COC défendent ensemble.

« Le sport fait depuis longtemps partie intégrante de l'engagement d'Intact envers l'excellence et l'engagement communautaire », a mentionné Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing d'Intact Corporation financière. « En nous associant à William Dandjinou et à une marque puissante et respectée comme le Comité olympique canadien, nous ne faisons pas qu'encourager Équipe Canada et soutenir les athlètes qui visent l'excellence chaque jour : nous continuons aussi d'investir dans des partenariats sportifs qui appuient directement les collectivités où nous sommes présents. »

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement Intact Assurance au sein d'Équipe Canada », a affirmé Jacqueline Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du COC et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. « Intact est une marque canadienne extraordinaire qui soutient depuis longtemps le sport et les athlètes canadiens. Nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés sur la route de Milano-Cortina 2026 et de Los Angeles 2028, et sommes impatients d'élaborer ensemble des programmes qui donneront des résultats concrets pour les athlètes et le sport canadiens. »

« Je suis profondément reconnaissant du soutien d'Intact Assurance, qui me permet de m'entraîner et de concourir aux plus hauts niveaux », a déclaré William Dandjinou, membre de l'équipe nationale canadienne de patinage de vitesse sur courte piste et Athlète Intact Assurance. « Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec Intact pour inspirer plus de Canadiens à pratiquer le sport et à faire l'expérience de son pouvoir transformateur. »

Au-delà des sports d'élite, Intact s'engage aussi à favoriser le sport amateur et travaille en étroite collaboration avec le COC pour élaborer un programme conçu pour protéger le jeu et promouvoir le sport dans les collectivités canadiennes. Le programme est élaboré dans le cadre d'Équipe Canada 2035, le plan stratégique du COC qui vise à transformer le Canada par le pouvoir du sport en s'appuyant sur trois piliers : le podium, le jeu et la planète. Les détails de cette initiative seront bientôt dévoilés, promettant d'inspirer les athlètes en développement et de favoriser un environnement sûr et inclusif pour tous.

Poursuivre notre histoire de soutien au sport

Depuis près de 20 ans, Intact soutient le sport canadien à tous les niveaux. La société est un partenaire de longue date de Patinage de vitesse Canada et appuie les athlètes du niveau amateur jusqu'à l'équipe nationale, en plus d'être le partenaire nominatif du Centre de glaces Intact Assurance à Québec. Intact joue aussi un rôle clé dans le lancement de nouvelles ligues professionnelles en tant que partenaire fondateur de la Super Ligue du Nord, la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada, et de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Ce partenariat national avec le COC comprend les prochains Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina en 2026 et les Jeux olympiques d'été de Los Angeles en 2028, ainsi qu'une campagne nationale avec Radio-Canada/CBC pour raconter des histoires inspirantes d'athlètes et de collectivités du Canada.

Les Jeux olympiques de Milano-Cortina se dérouleront du 6 au 22 février 2026. D'autres événements et initiatives conjointes d'Intact et du Comité olympique canadien seront annoncés prochainement.

Faits saillants

Partenariat pluriannuel entre Intact Assurance et le COC, débutant avec les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina (2026) et les Jeux olympiques d'été de Los Angeles (2028).

Intact devient le commanditaire officiel de William Dandjinou, athlète en courte piste de Patinage de vitesse Canada.

Le partenariat avec le COC sera soutenu par une campagne nationale avec Radio-Canada/CBC, qui présentera des histoires d'athlètes et de collectivités du Canada à des millions de téléspectateurs et d'amateurs dans tout le pays.

Intact Assurance et le COC travaillent actuellement sur un programme dans le cadre d'Équipe Canada 2035, le plan stratégique décennal du COC qui vise à transformer le Canada par le pouvoir du sport en s'appuyant sur trois piliers : le podium, le jeu et la planète. Plus de détails seront annoncés bientôt.

