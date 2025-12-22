En tant que partenaire national du Comité olympique canadien, Intact Assurance continue d'investir dans les athlètes canadiens qui inspirent tant sur le terrain qu'en dehors.

TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Intact Assurance est fière d'annoncer qu'Ella Shelton, championne internationale de hockey féminin et médaillée d'or olympique, se joindra au patineur de vitesse sur courte piste William Dandjinou à titre d'Athlète Intact Assurance. Ce nouveau partenariat fait suite à celui avec le Comité olympique canadien (COC) et Équipe Canada, d'une durée de plusieurs années et qui commence avec les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026.

Ella Shelton, originaire d'Ingersoll, en Ontario, a fait ses débuts olympiques impressionnants aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, où elle a aidé le Canada à remporter la médaille d'or en hockey féminin. Elle a été repêchée au quatrième rang en 2023 par les Sirens de New York et porte maintenant les couleurs des Sceptres de Toronto de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Le soutien d'Intact Assurance permettra à Ella de se concentrer sur l'intense préparation nécessaire pour avoir le privilège de participer aux Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026. La détermination inébranlable des Athlètes Intact Assurance et leur parcours remarquable font d'eux les ambassadeurs parfaits des valeurs et de l'esprit gagnant défendus par Intact et le COC.

« Nos partenariats avec Ella et le Comité olympique canadien renforcent notre engagement à aider les athlètes à atteindre leur plein potentiel », a déclaré Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing d'Intact Corporation financière. « En appuyant les aspirations olympiques des athlètes canadiens, nous investissons non seulement dans le sport, mais aussi dans les rêves et l'inspiration qui stimulent les collectivités d'un océan à l'autre. »

« C'est un véritable honneur d'être choisie comme Athlète Intact Assurance. Représenter le Canada est un privilège que je ne prends jamais à la légère, et un tel soutien nous aide à nous concentrer pleinement à être compétitifs au plus haut niveau », a déclaré Ella Shelton, membre de l'équipe nationale féminine canadienne de hockey sur glace et Athlète Intact Assurance. « Je suis incroyablement reconnaissante à Intact pour son engagement envers les athlètes canadiens et pour son soutien au hockey féminin et au parcours olympique. Go Canada! »

Ella Shelton et William Dandjinou, tous deux Athlètes Intact Assurance, ainsi que la championne de planche à neige Laurie Blouin, seront en vedette dans la campagne publicitaire olympique multicanal d'Intact Assurance au début de 2026.

Poursuivre la tradition de soutien au sport canadien

Depuis près de 20 ans, Intact soutient le sport canadien à tous les niveaux. En 2024, Intact Assurance était l'un des partenaires fondateurs de la LPHF et de la Super Ligue du Nord (NSL), la première ligue professionnelle de soccer féminin au pays. Intact est également un partenaire de longue date de Patinage de vitesse Canada et soutien des athlètes du niveau amateur jusqu'à l'équipe nationale, en plus d'être le partenaire nominatif du Centre de glaces Intact Assurance à Québec.

Le partenariat national avec le COC comprend les prochains Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina en 2026 et les Jeux olympiques d'été de Los Angeles en 2028, ainsi qu'une campagne nationale avec Radio-Canada/CBC pour raconter des histoires inspirantes d'athlètes et de collectivités du Canada.

Les Jeux olympiques de Milano-Cortina se dérouleront du 6 au 22 février 2026. D'autres événements et initiatives conjointes d'Intact Assurance et du Comité olympique canadien seront annoncés prochainement.

Faits saillants

Intact Assurance a signé un partenariat pluriannuel avec le COC, qui débute avec les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina (2026) et les Jeux olympiques d'été de Los Angeles (2028).

Intact Assurance ajoute la hockeyeuse Ella Shelton à sa liste d'athlètes, qui comprend déjà le patineur de vitesse sur courte piste William Dandjinou.

Les athlètes Ella Shelton et William Dandjinou, de même que la planchiste Laurie Blouin, seront en vedette dans la campagne publicitaire olympique multicanal d'Intact Assurance au début de 2026.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

