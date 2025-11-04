(TSX : IFC)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, le 4 nov. 2025 /CNW/ -

Faits saillants

Les PDS opérationnelles 1, 2 ont connu une croissance de 6 %, attribuable à la progression en assurance des entreprises et à la vigueur soutenue en assurance des particuliers.

ont connu une croissance de 6 %, attribuable à la progression en assurance des entreprises et à la vigueur soutenue en assurance des particuliers. Le ratio combiné 1 a été bon à 89,8 %, reflétant un solide rendement sous-jacent dans l'ensemble des zones géographiques et des secteurs d'activité.

a été bon à 89,8 %, reflétant un solide rendement sous-jacent dans l'ensemble des zones géographiques et des secteurs d'activité. Le résultat opérationnel net par action 1 a été solide à 4,46 $ (RPA de 4,73 $), grâce à de robustes produits de souscription, de placement et de distribution.

a été solide à 4,46 $ (RPA de 4,73 $), grâce à de robustes produits de souscription, de placement et de distribution. Le RCP opérationnel 1 s'est établi à 19,6 % (RCP 1 de 17,3 %), en hausse de 4 points par rapport à l'exercice précédent.

s'est établi à 19,6 % (RCP de 17,3 %), en hausse de 4 points par rapport à l'exercice précédent. Le bilan a continué de s'améliorer, avec une marge sur le capital total1 de 3,3 milliards $ et une VCPA1 de 103,16 $, en hausse de 14 % d'un exercice à l'autre.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« La solidité de notre plateforme a été évidente une fois de plus ce trimestre. Tous nos indicateurs clés ont été bons et se sont améliorés. La croissance des primes s'accélère et notre performance de souscription est excellente. Je tiens à remercier nos gens pour leur contribution à notre essor. Le RCP opérationnel de 20 % témoigne de notre capacité à composer avec différents cycles de marché. Grâce à l'attention rigoureuse accordée aux données fondamentales, nous demeurons en bonne position pour atteindre nos objectifs d'une surperformance du RCP de 500 points de base et d'une croissance du RONPA à un taux annuel de 10 % au cours des dix prochaines années. »

Faits saillants consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2025 T3-2024 Variation Cumul 2025 Cumul 2024 Variation Primes directes souscrites opérationnelles 1, 2 6 643 6 207 6 % 19 038 17 972 4 % Ratio combiné1 89,8 % 103,9 % (14,1) pts 89,0 % 94,2 % (5,2) pts Produit net (perte nette) de souscription1 598 (215) n. s. 1 867 925 102 % Produit net des placements opérationnel 402 394 2 % 1 217 1 161 5 % Produit tiré de la distribution1 147 132 11 % 429 401 7 % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1 797 182 338 % 2 449 1 695 44 % Résultat net 861 212 306 % 2 404 1 643 46 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA)1, 3 4,46 $ 1,01 $ 342 % 13,71 $ 9,49 $ 44 % Résultat par action (RPA) - dilué3 4,73 $ 1,06 $ 346 % 13,11 $ 8,78 $ 49 % Valeur comptable par action1 103,16 $ 90,60 $ 14 %





Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











RCP opérationnel1 19,6 % 15,8 % 3,8 pts





RCP ajusté1 19,9 % 16,7 % 3,2 pts





RCP1 17,3 % 13,8 % 3,5 pts





Gestion du capital











Marge sur le capital total1 3 262 2 566 696





Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 17,9 % 20,3 % (2,4) pts







1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 15 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T3-2025 pour plus de détails. 2 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 3 Les données par action sont calculées en fonction du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué.

Perspectives de l'industrie sur 12 mois (aucun changement par rapport au T2-2025)

Nous continuons de prévoir des conditions favorables dans l'ensemble de nos marchés :

En assurance des biens des particuliers au Canada, nous prévoyons une croissance des primes de l'industrie d'environ 7 % à 13 %.

En assurance des entreprises et en assurance spécialisée dans toutes les zones géographiques, les primes de l'industrie devraient augmenter d'environ 5 %.

Rendement consolidé du T3-2025

La croissance des PDS opérationnelles a augmenté à 6 %, grâce à une amélioration séquentielle de 3 points en assurance des entreprises et une croissance soutenue à deux chiffres en assurance des particuliers.

Le ratio combiné a été bon à 89,8 %, une amélioration de 14 points d'un exercice à l'autre, ce qui reflète un rendement sous-jacent solide dans toutes les zones géographiques et une baisse des sinistres liés aux catastrophes par rapport à l'exercice précédent.

Le produit net des placements opérationnel a augmenté de 2 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 402 millions $, en raison de la hausse des actifs. Les fluctuations favorables des taux de change ont été contrebalancées par une diminution des taux variables.

Le produit tiré de la distribution a augmenté de 11 % pour s'établir à 147 millions $, en raison de la hausse des commissions variables et de l'apport des acquisitions.

Le résultat opérationnel net par action a été bon à 4,46 $ (RPA de 4,73$), une hausse de 3,45 $ par rapport à l'exercice précédent, attribuable à la croissance des primes et à l'amélioration des marges, ce qui tient compte de la baisse des catastrophes, ainsi qu'à l'apport des produits de placement et de distribution.

Le RCP opérationnel a augmenté de 4 points par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 19,6 % (RCP de 17,3 %), en raison des marges soutenues combinées aux sinistres liés aux catastrophes moins élevés que prévu au cours des 12 derniers mois.

Rendements de souscription sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2025 T3-2024 Variation Cumul 2025 Cumul 2024 Variation Primes directes souscrites opérationnelles 1 (croissance en devises constantes)





Canada 4 620 4 261 8 % 13 008 12 076 8 % RU&I 1 072 1 075 (5) % 3 655 3 635 (5) % États-Unis 951 871 8 % 2 375 2 261 2 % Total 6 643 6 207 6 % 19 038 17 972 4 % Ratio combiné1











Canada 89,1 % 109,5 % (20,4) pts 87,7 % 95,4 % (7,7) pts RU&I 95,5 % 91,9 % 3,6 pts 95,3 % 92,9 % 2,4 pts États-Unis 83,6 % 87,4 % (3,8) pts 86,0 % 88,0 % (2,0) pts Ratio combiné 89,8 % 103,9 % (14,1) pts 89,0 % 94,2 % (5,2) pts





















1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 15 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T3-2025 pour plus de détails.

Canada

Les activités au Canada sont en bonne position, leur performance surpassant celle de l'industrie, tant au chapitre des PDS que du ratio combiné au S1-2025.

En assurance auto des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a atteint 11 %, compte tenu de la croissance des unités de 3 %. Le ratio combiné de 91,5 % reflète une bonne performance sous-jacente pour le trimestre grâce aux avantages de notre tarification et de notre sélection des risques.

En assurance des biens des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a été de 10 %, compte tenu d'une croissance de 2 % des unités. Le ratio combiné a été solide à 92,4 %, malgré des sinistres liés aux catastrophes élevés (16 points), ce qui reflète notre discipline en matière de souscription.

En assurance des entreprises, la croissance des PDS opérationnelles a été de 3 %, reflétant une amélioration séquentielle alors que les initiatives de croissance commencent à porter fruit. Le ratio combiné a été bon à 82,8 %, ce qui reflète les avantages tirés de nos mesures d'amélioration de la rentabilité et une évolution favorable des sinistres des années antérieures, ce qui est conforme aux attentes.

RU&I

Les PDS opérationnelles ont diminué de 5 %, reflétant nos mesures correctives au sein du portefeuille de DLG, ainsi que des abandons stratégiques. Le ratio combiné de 95,5 % reflète un rendement sous-jacent satisfaisant et tient compte des sinistres liés aux catastrophes dont le niveau a été plus élevé que prévu de plus de 3 points.

États-Unis

La croissance des PDS opérationnelles s'est améliorée considérablement pour atteindre 8 %, grâce à une élan soutenu des nouvelles affaires et des niveaux de rétention. Le ratio combiné a été de 83,6 %, une amélioration de 4 points d'un exercice à l'autre, ce qui reflète un bon rendement sous-jacent.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires. La marge sur le capital total a augmenté par rapport au trimestre précédent pour atteindre 3,3 milliards $, reflétant les bons résultats opérationnels.

Le ratio de la dette sur le capital total ajusté s'est établi à 17,9 % au 30 septembre 2025, en baisse par rapport au trimestre précédent, en raison de la bonne génération de capitaux.

La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact de 103,16 $ au 30 septembre 2025 a augmenté de 14 % d'un exercice à l'autre, en raison principalement des bons résultats des 12 derniers mois. La VCPA a augmenté de 5 % au cours du trimestre, en raison du bon rendement opérationnel et des fluctuations favorables du marché.

Dividende sur actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé le dividende trimestriel de 1,33 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sur actions ordinaires sont payables le 31 décembre 2025 aux actionnaires inscrits le 17 décembre 2025.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 31 décembre 2025 aux actionnaires inscrits le 17 décembre 2025.

Offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

Le 17 février 2025, nous avons renouvelé l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA »), en vertu de laquelle nous rachèterons aux fins d'annulation jusqu'à 3 % des actions émises et en circulation d'Intact au cours des 12 prochains mois. Au cours du trimestre, nous avons racheté et annulé 534 600 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 145 millions $.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 4,08 $ et 4,32 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés intermédiaires

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T3-2025 et les états financiers consolidés résumés intermédiaires du T3-2025 qui sont publiés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés résumés intermédiaires, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416‑945‑7677 ou le 1-888-699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 5 novembre 2025 à 14 h (HE) jusqu'au 12 novembre 2025 à 23 h 59 (HE). Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 15599. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 15 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T3-2025 daté du 4 novembre 2025, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T3-2025 T3-2024 Cumul 2025 Cumul 2024









Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 861 207 2 404 1 630 Moins les résultats non opérationnels avant impôt (83) (23) 84 117 Moins la charge (l'économie) d'impôt non opérationnelle 36 15 23 10 RON attribuable aux actionnaires 814 199 2 511 1 757 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de

capitaux propres (17) (17) (62) (62) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 797 182 2 449 1 695 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 178,5 178,6 178,6 178,6 RONPA (en dollars) 4,46 1,01 13,71 9,49 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 330 2 408



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à

l'exclusion du CAERG 16 976 15 277



RCPO pour les 12 derniers mois 19,6 % 15,8 %





Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés intermédiaires (pour le trimestre)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG RG Trimestre clos le 30 septembre 2025

Produits des activités d'assurance 6 791 (579) (173) - - - - (98) (82) 6 (926) 5 865 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux

activités d'assurance (5 504) 301 190 (171) 8 (52) (218) 103 82 (6) 237 (5 267) Somme des sinistres nets opérationnels

(3 260 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels

(2 007 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (579) 579 - - - - - - - - 579 - s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 301 (301) - - - - - - - - (301) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 1 009 - 17 (171) 8 (52) (218) 5 - - (411) 598 Produit net (perte nette) de

souscription Trimestre clos le 30 septembre 2024

Produits des activités d'assurance 6 757 (645) (354) - - - - (250) (25) 22 (1 252) 5 505 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux

activités d'assurance (6 809) 848 375 (130) 8 (49) (230) 264 25 (22) 1 089 (5 720) Somme des sinistres nets opérationnels

(3 934 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels (1 786 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (645) 645 - - - - - - - - 645 - s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 848 (848) - - - - - - - - (848) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 151 - 21 (130) 8 (49) (230) 14 - - (366) (215) Produit net (perte nette) de

souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés intermédiaires (pour le cumul de l'exercice)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG RG Période de neuf mois close le 30 septembre 2025

Produits des activités d'assurance 20 060 (1 775) (675) - - - - (406) (187) 32 (3 011) 17 049 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (16 174) 951 704 (440) 23 (172) (651) 422 187 (32) 992 (15 182) Somme des sinistres nets opérationnels

(9 385 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels (5 797 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (1 775) 1 775 - - - - - - - - 1 775 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 951 (951) - - - - - - - - (951) - s. o. Résultat des activités d'assurance 3 062 - 29 (440) 23 (172) (651) 16 - - (1 195) 1 867 Produit net (perte nette) de

souscription Période de neuf mois close le 30 septembre 2024

Produits des activités d'assurance 19 756 (1 937) (1 069) - - - - (738) (57) 44 (3 757) 15 999 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (17 363) 1 527 1 165 (392) 24 (142) (695) 789 57 (44) 2 289 (15 074) Somme des sinistres nets opérationnels

(9 691 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels (5 383 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (1 937) 1 937 - - - - - - - - 1 937 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 1 527 (1 527) - - - - - - - - (1 527) - s. o. Résultat des activités d'assurance 1 983 - 96 (392) 24 (142) (695) 51 - - (1 058) 925 Produit net (perte nette) de

souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 4 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T3-2025 T3-2024 Cumul 2025 Cumul 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 861 207 2 404 1 630 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres (17) (17) (62) (62) Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 844 190 2 342 1 568 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base (en millions) 178,2 178,4 178,3 178,3 RPA - de base (en dollars) 4,73 1,07 13,14 8,79 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué1 (en millions) 178,5 178,6 178,6 178,6 RPA - dilué (en dollars) 4,73 1,06 13,11 8,78 Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 2 981 2 064



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 17 252 14 967



RCP pour les 12 derniers mois 17,3 % 13,8 %





1 Comprend l'incidence nette de l'exercice d'options sur actions; Voir la note 16 - Résultat par action des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour plus de détails.

Tableau 5 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt



Comme présenté dans les états financiers Produit tiré

de la distribution Total des

coûts de financement Autres

produits

(charges opérationnelles) Produit

net des placements opérationnel Total de l'impôt

sur le résultat Résultats

non opérationnels Produit net (perte

nette) de souscrip-tion Total

présenté

aux états financiers Trimestre clos le 30 septembre 2025 Résultat des activités d'assurance 38 - 14 - - 188 769 1 009 Produits nets des placements - - - 402 - - - 402 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements - - - - - 310 - 310 Résultat financier net d'assurance - - - - - (290) - (290) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 35 (4) (1) - (4) (18) - 8 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 71 - 71 Autres produits et charges 74 - (62) - - (77) (171) (236) Autres coûts de financement - (55) - - - - - (55) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (101) - (101) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (257) - - (257)

















Total présenté dans le rapport de gestion 147 (59) (49) 402 (261) 83 598

Trimestre clos le 30 septembre 2024 Résultat des activités d'assurance 28 - 21 - - 187 (85) 151 Produits nets des placements - - - 394 - - - 394 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements - - - - - 399 - 399 Résultat financier net d'assurance - - - - - (408) - (408) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 31 (4) (1) - (7) (2) - 17 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 5 - 5 Autres produits et charges 73 - (59) - - (81) (130) (197) Autres coûts de financement - (55) - - - - - (55) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (77) - (77) Économie (charge) d'impôt

sur le résultat - - - - (17) - - (17)

















Total présenté dans le rapport de gestion 132 (59) (39) 394 (24) 23 (215)



























Tableau 6 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le cumul de l'exercice)



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt



Comme présenté dans les états financiers Produit tiré

de la distribution Total des

coûts de financement Autres

produits

(charges opérationnelles) Produit

net des placements opérationnel Total de l'impôt

sur le résultat Résultats

non opérationnels Produit net

(perte

nette) de souscrip-tion Total

présenté

aux états financiers Période de neuf mois close le 30 septembre 2025 Résultat des activités d'assurance 146 - 26 - - 583 2 307 3 062 Produits nets des placements - - - 1 217 - - - 1 217 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements - - - - - 532 - 532 Résultat financier net d'assurance - - - - - (727) - (727) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 119 (11) (2) - (22) (36) - 48 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 95 - 95 Autres produits et charges 164 - (152) - - (234) (440) (662) Autres coûts de financement - (167) - - - - - (167) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (297) - (297) Économie (charge) d'impôt

sur le résultat - - - - (697) - - (697)

















Total présenté dans le rapport de gestion 429 (178) (128) 1 217 (719) (84) 1 867

Période de neuf mois close le 30 septembre 2024 Résultat des activités d'assurance 99 - 43 - - 524 1 317 1 983 Produits nets des placements - - - 1 161 - - - 1 161 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements - - - - - 325 - 325 Résultat financier net d'assurance - - - - - (700) - (700) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 121 (12) - - (25) (17) - 67 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 259 - 259 Autres produits et charges 181 - (170) - - (228) (392) (609) Autres coûts de financement - (166) - - - - - (166) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (280) - (280) Économie (charge) d'impôt

sur le résultat - - - - (397) - - (397)

















Total présenté dans le rapport de gestion 401 (178) (127) 1 161 (422) (117) 925



























Tableau 7 Rapprochement du RPAA et du RCPA avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T3-2025 T3-2024 Cumul 2025 Cumul 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 861 207 2 404 1 630 Moins les éléments liés à des acquisitions, après impôt







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 60 58 182 171 Coûts d'acquisition et d'intégration 58 32 144 128 Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions 5 1 13 4 Résultat net des sinistres acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises - 1 1 2 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires 984 299 2 744 1 935 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de

capitaux propres (17) (17) (62) (62) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 967 282 2 682 1 873 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 178,5 178,6 178,6 178,6 RPAA (en dollars) 5,42 1,58 15,01 10,49 Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les

12 derniers mois 3 429 2 492



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 17 252 14 967



RCPA pour les 12 derniers mois 19,9 % 16,7 %





Tableau 8 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 30 septembre 2025 2024





Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 19 962 17 780 Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS (1 619) (1 619)





Capitaux propres ordinaires 18 343 16 161 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS (404) (148)





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 17 939 16 013





Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 177,8 178,4 VCPA 103,16 90,60 VCPA (à l'exclusion du CAERG) 100,88 89,77

Tableau 9 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG

Aux 30 septembre 2025 2024





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 18 343 16 161 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 16 161 13 773 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 1 17 252 14 967





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période (à l'exclusion du CAERG) 17 939 16 013 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG 16 013 14 540 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG 1 16 976 15 277

1 Aucune transaction importante portant sur les capitaux n'a eu lieu au cours des périodes présentées.

Tableau 10 Rapprochement du total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés et du capital total ajusté avec la dette impayée et les capitaux propres attribuables aux actionnaires

Aux 30 sept. 2025 30 juin 2025 31 déc. 2024







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 656 4 643 4 681 Moins les billets hybrides subordonnés (247) (247) (247) Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 409 4 396 4 434







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 656 4 643 4 681 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 19 962 19 216 18 148 Capital total ajusté 24 618 23 859 22 829







Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 409 4 396 4 434 Capital total ajusté 24 618 23 859 22 829 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 17,9 % 18,4 % 19,4 %







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 656 4 643 4 681 Actions privilégiées et autres titres de capitaux propres, présentés selon

les IFRS 1 619 1 619 1 619 Dette impayée et actions privilégiées (y compris les PNDPC) 6 275 6 262 6 300 Capital total ajusté 24 618 23 859 22 829 Total du ratio de levier 25,5 % 26,2 % 27,6 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 17,9 % 18,4 % 19,4 % Actions privilégiées et titres hybrides 7,6 % 7,8 % 8,2 %

