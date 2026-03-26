TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - Intact Corporation Financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui que son rapport annuel de 2025, y compris la lettre annuelle aux actionnaires du chef de la direction, Charles Brindamour, et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2026 sont accessibles au www.intactfc.com.

Dans sa lettre aux actionnaires, M. Brindamour explique comment bâtir un plan de match qui tire le maximum d'un monde en changement. Il y aborde les grandes tendances mondiales qui redéfinissent les risques, l'approche d'Intact pour gérer les talents et les actions concrètes qui aideront à protéger l'économie et favoriseront l'adaptation aux changements climatiques.

« Dans un monde secoué par les turbulences, c'est essentiel d'avoir un bon plan de match pour surpasser la concurrence. Ça nous permet de nous concentrer sur où s'en va le monde et d'utiliser nos forces pour gagner dans ce contexte. Notre performance de 2025 n'est pas un hasard : c'est le résultat d'une stratégie à long terme mûrement réfléchie et des efforts de 32 000 employés qui la mettent en œuvre chaque jour », a souligné Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

« C'est grâce à cette force qu'on continuera d'être là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles dans la décennie à venir. »

Pour lire la lettre complète de M. Brindamour, cliquez ici.

L'assemblée annuelle des actionnaires d'Intact Corporation financière se tiendra le 6 mai 2026. Pour en savoir plus, reportez-vous à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2026.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation Financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

SOURCE Intact Corporation financière

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