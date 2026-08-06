Le Comité olympique canadien et Intact Assurance dévoilent le programme Impact olympien Intact

Intact s'engage à verser 1 million $ sur trois ans pour propulser des projets

de sport communautaire dirigés par des athlètes olympiques à travers le Canada

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- Le Comité olympique canadien (COC) et Intact Assurance, un fier partenaire national d'Équipe Canada, ont annoncé aujourd'hui le lancement du programme Impact olympien Intact, un engagement d'un million de dollars sur trois ans visant à financer des initiatives dirigées par des olympiennes et olympiens afin de créer une incidence durable dans les communautés de partout au Canada.

Intact accordera des subventions à des athlètes olympiques d'Équipe Canada afin de les aider à transformer leurs passions en programmes qui rehaussent le sport dans nos communautés et servent d'inspiration vers l'excellence pour les générations à venir. La période de demandes de subventions est maintenant ouverte et les lauréats seront dévoilés à l'automne 2026. Pour soumettre une demande, les olympiennes et olympiens sont invités à visiter le site https://oly.olympique.ca/impact-olympien-intact/

Le programme Impact olympien Intact honore des initiatives dirigées par des athlètes olympiques d'Équipe Canada qui utilisent leur héritage pour solidifier leurs communautés locales. Le programme vise à faire progresser les objectifs de la stratégie d'Équipe Canada 2035 en favorisant les rêves vers le podium, en encourageant une pratique sportive positive et saine chez les jeunes et en contribuant à la durabilité de la planète. Bâtie sur un cadre établi, la contribution d'Intact permettra au programme de rejoindre plus de Canadiennes et Canadiens et d'avoir encore plus d'incidence d'un océan à l'autre.

Les lauréats notoires d'éditions passées comprennent le quintuple olympien en patinage de vitesse courte piste Charles Hamelin, reconnu pour son projet Glissez vers l'Intégration, la triple olympienne en hockey sur glace Laura Stacey pour son projet S7 Sticks In For Charity Road Hockey Tournament; et l'athlète des Jeux olympiques d'été et d'hiver en athlétisme et en bobsleigh Oluseyi Smith, pour son projet Racing to Zero.

« Quand Intact Assurance s'est lancée dans l'aventure olympique en tant que partenaire national du Comité olympique canadien, notre mission allait s'étendre au-delà des encouragements pour Équipe Canada sur la scène olympique », raconte Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing, Intact. « Nous sommes fiers de lancer Impact olympien Intact, une initiative qui en fait plus pour aider les athlètes olympiques à amplifier leur influence dans les communautés à travers le pays, afin que plus de Canadiennes et de Canadiens puissent vivre des expériences sportives enrichissantes et accessibles à tous. »

« Les olympiennes et olympiens d'Équipe Canada ont toujours été des chefs de file dans leur communauté, autant sur les terrains de jeu qu'à l'extérieur, affirme Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. Le programme Impact olympien Intact offre à Équipe Canada une puissante plateforme pour créer des changements durables et nous sommes fiers de compter sur Intact à titre de partenaire national pour contribuer à faire progresser cette vision de façon aussi palpitante et significative. »

« Les olympiens ont une capacité unique à inspirer bien au-delà des terrains de jeu. Le programme Impact olympien Intact habilite les athlètes olympiques canadiens à bâtir leur héritage et à créer des répercussions significatives et durables dans des communautés de partout au pays. En soutenant les athlètes dans leur volonté de redonner à leur communauté, ce programme aide à solidifier les communautés, à faire progresser l'ensemble du système sportif et à mettre en lumière la valeur de la contribution durable que les olympiens apportent au Canada », affirme Christine Nesbitt, OLY, présidente de la commission OLY Canada.

« Comme athlètes olympiques, nous portons des leçons qui vont bien au-delà des compétitions. Un programme comme celui-ci reconnaît cette valeur et la canalise dans des projets qui ont une incidence significative. Ce soutien fait une véritable différence dans ce que nous pouvons bâtir », affirme Oluseyi Smith, OLY, ancien lauréat du programme.

« Des programmes comme celui-ci nous ont permis de faire croître notre tournoi caritatif et de donner à encore plus d'enfants l'occasion de découvrir le sport, de sortir, d'être actifs et de bâtir de saines habitudes. Ma sœur et moi avons eu le privilège de pratiquer tous les sports que nous souhaitions quand nous avons grandi. Le soutien nous permet de redonner au suivant et d'offrir la même occasion aux enfants qui ne profiteraient pas autrement de cet accès », indique Laura Stacey, OLY, ancienne lauréate du programme.

Points clés

Intact s'engage à verser un million de dollars sur trois ans dans le programme Impact olympien Intact, propulsant des projets de sport communautaire dirigés par des athlètes olympiques à travers le Canada.

Les projets sélectionnés seront alignés sur les piliers de la vision Équipe Canada 2035, soit le Jeu, le Podium ou la Planète.

La période de dépôt de candidatures est ouverte à compter du 6 août et prendra fin le 7 septembre. Les lauréats seront dévoilés à l'automne 2026.

Pour plus d'information et pour soumettre une demande, visitez le site https://oly.olympique.ca/impact-olympien-intact/

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation Financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien croit que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Équipe Canada 2035 est notre engagement envers un sport sécuritaire, inclusif et sans obstacles, afin qu'un plus grand nombre de jeunes puissent pratiquer un sport et s'y épanouir. Nous y parviendrons grâce à une attention soutenue portée à nos trois piliers : Podium, Participation et Planète, afin que la prochaine génération d'athlètes canadiens puisse réaliser ses rêves olympiques. Plus de détails sur olympique.ca.

À propos d'OLY Canada

Lancé en 2017, OLY Canada est le programme des olympiens et olympiennes du COC, dirigé par la Commission OLY Canada, composée d'athlètes olympiques retraités de la compétition qui portent la voix de l'héritage des athlètes olympiques à l'échelle du pays. La Commission contribue au programme Impact olympien Intact, anciennement appelé la Subvention Héritage OLY Canada, qui en est maintenant à sa 7e édition. Les lettres postnominales OLY offrent aux olympiens et olympiennes une reconnaissance à vie de leurs années de dévouement, de leurs réalisations et de leur engagement envers les valeurs olympiques.

SOURCE Intact Corporation financière

CONTACTS MÉDIAS : Vanessa Lee, Directrice, communications et relations médias, Comité olympique canadien, Cell. : 514-216-1417, Courriel : [email protected]; Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, Intact Corporation financiere, Cell ; 416 227-7905, Courriel : [email protected]