Une expertise approfondie en gestion des sinistres, une chaîne d'approvisionnement 100 % intégrée et des employés dévoués qui continuent de changer la donne

TORONTO, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Il y a près d'un an, Terre-Neuve-et-Labrador connaissait le plus gros feu de forêt de son histoire récente, avec quelque 10 708 hectares ravagés par les flammes. La collectivité de Kingston a été directement touchée : des milliers de résidents ont été déplacés et des dizaines de maisons, complètement détruites. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Intact était présente pour accompagner les résidents à chaque étape.

Intact présente à chaque étape pour aider Kingston à se remettre des feux de forêt : un an après, 75 % des réclamations sont réglées Speed Speed

Au printemps dernier, presqu'un an après les événements, Intact était à Kingston pour prendre le pouls de la collectivité et voir comment la reconstruction avance. Pour voir les progrès en action et entendre le témoignage de clients et des équipes d'Intact et d'On Side Après-Sinistre - une compagnie de réparation et de restauration d'Intact Corporation financière - présentes sur place, regardez la vidéo ici.

Près d'un an plus tard, Intact continue d'honorer son engagement. Avec 75 % des réclamations déjà réglées à Kingston, Intact illustre parfaitement ce qu'elle veut dire par « se surpasser pour les clients » tout au long de la reconstruction. Les familles emménagent à présent dans une nouvelle maison et entament un nouveau chapitre. C'est une étape importante, parce que la reconstruction, c'est bien plus que rebâtir des propriétés : c'est aider les gens à repartir du bon pied.

« Kingston est une collectivité tissée serrée, et ce qui s'est passé a affecté beaucoup de monde. Nos équipes ont noué des liens de confiance avec les personnes qu'elles ont soutenues. Et ça, c'est important pour nous. Quand nous disons que nous sommes là pour les clients, ce ne sont pas juste des paroles. Pour nous, c'est essentiel », a mentionné Tracy Laughlin, première vice-présidente, Indemnisation, Canada, Intact Corporation financière.

« On Side Après-Sinistre est là pour aider les gens de Kingston à retrouver leur vie d'avant. Nous les accompagnons pour qu'ils puissent se remettre sur pied et se reconstruire. La collectivité de Kingston a fait preuve d'une résilience hors pair et c'est un véritable honneur de la soutenir en cette période difficile, » a déclaré Luc Tanguay, président, On Side Après-Sinistre, une société d'Intact Corporation financière.

Feu de Kingston en chiffres

Plus de 10 700 hectares : superficie occupée par le feu de forêt de Kingston à son point culminant; c'est l'équivalent de plus de 15 terrains de football

Intact corporation financière a reçu plus de 400 réclamations en assurance des biens des particuliers

Parmi les clients d'Intact corporation financière, plus de 60 maisons entièrement détruites

75 % des réclamations déjà réglées, moins d'un an après l'événement

Intervention de plus de 100 employés d'Intact et d'On Side Après-Sinistre

Là quand ça compte le plus

Dès que l'ordre d'évacuation a été émis, Intact a activé son réseau national : des experts en sinistre, des évaluateurs et des gestionnaires de projet du Canada atlantique, du Québec et de partout au pays se sont mobilisés pour soutenir les résidents de Kingston. Des équipes étaient présentes dans les centres d'évacuation dès le début. Elles étaient là pour aider les clients touchés à comprendre les prochaines étapes et mettre en place une aide financière d'urgence pour leurs frais de subsistance au plus vite. Dans les 48 heures qui ont suivi la levée de l'ordre d'évacuation, Intact était sur place, à Kingston, pour aider les clients à chaque étape.

La plus grande équipe de gestion des sinistres au Canada et la technologie pour aller plus vite

Quand une collectivité tout entière est frappée de plein fouet, les mots d'ordre sont « préparation » et « adaptabilité ». Intact peut compter sur la plus grande équipe de gestion des sinistres au Canada. Et grâce à l'expérience qu'elle a acquise dans le cadre d'interventions liées à des feux de forêt majeurs partout au pays, elle a pu se mobiliser rapidement. Tirant parti de ses technologies avancées et de ses capacités d'IA, Intact a su prioriser les ressources pour commencer par aider les clients ayant les besoins les plus urgents.

Une chaîne d'approvisionnement intégrée pour la gestion des sinistres : On Side Après-Sinistre en action

Intact dispose d'une chaîne d'approvisionnement 100 % intégrée pour la gestion des sinistres. Et c'est exactement ce que ça prend dans de telles situations. On Side Après-Sinistre est l'une des plus importantes entreprises de restauration de biens au Canada. Son rôle à Kingston a été déterminant, puisqu'elle a aidé à reconstruire plus de 60 maisons. Intact et On Side Après-Sinistre ont travaillé main dans la main, de l'évaluation initiale à la reconstruction finale. Et malgré une main-d'œuvre et des matériaux en forte demande, les résultats étaient toujours au rendez-vous.

Des gens qui se surpassent

Un des grands avantages concurrentiels d'Intact, ce sont ses gens. Tout au long de la reconstruction, les équipes d'Intact ont assuré une présence constante à Kingston. Elles ont guidé les clients dans un processus qui peut vite devenir éprouvant. Elles ont répondu aux questions avant même qu'elles ne soient posées. Et elles ont su trouver des solutions concrètes aux enjeux qui se présentaient en cours de route. Quant aux clients, ils n'ont pas été traités comme de simples dossiers. Ils ont été pris en charge comme des proches traversant un moment difficile.

Regardez la vidéo

Alors que la collectivité de Kingston se remet encore de ces événements tragiques, l'équipe d'Intact reste engagée à l'aider à être résiliente et à surmonter cette épreuve.

Pour en savoir plus sur la réponse d'Intact au feu de forêt de Kingston et pour voir ce que son soutien a représenté pour la communauté, regardez la vidéo ici.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

SOURCE Intact Corporation financière

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