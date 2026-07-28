Intact Corporation financière annonce ses résultats du T2-2026

(TSX : IFC)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Faits saillants

La croissance des PDS opérationnelles¹ a été de 4 %, essentiellement en raison de la vigueur soutenue en assurance des particuliers.

Le ratio combiné¹ de 94,9 % tient compte de 4 points attribuables au niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants.

Le résultat opérationnel net par action¹ s'est établi à 3,17 $ (RPA de 3,90 $), ce qui reflète la baisse du produit net de souscription, mais aussi l'apport solide des produits de placement et de distribution.

La VCPA¹ de 111,73 $ a connu une croissance de 13 % d'un exercice à l'autre, le RCP opérationnel¹ maintenant sa vigueur à 17,0 % (RCP de 17,2 %).

Le bilan demeure vigoureux, avec une marge sur le capital¹ total de 3,8 milliards $ et un ratio de la dette sur le capital total ajusté¹ de 16,2 %, compte tenu des rachats d'actions de 181 millions $ au cours du trimestre.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Au cours de la dernière année, nous avons continué d'afficher un RCP entre 17 % et 19 % et une croissance à deux chiffres de la VCPA, grâce à de robustes données fondamentales en matière de souscription, malgré le niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants au deuxième trimestre. Ces événements permettent à nos équipes de continuer à démontrer leur efficacité sur le terrain, en tirant parti de notre envergure et de notre vaste chaîne d'approvisionnement pour aider les clients à se remettre rapidement sur pied et à rebâtir plus solidement. La résilience de nos résultats, combinées à la solidité de notre bilan, nous placeront en bonne position pour poursuivre nos initiatives de croissance dans un environnement où les perspectives de fusions et d'acquisitions sont favorables. Nous sommes toujours en voie d'atteindre nos objectifs financiers de surpasser le RCP de l'industrie de 500 points de base et d'assurer la croissance du RONPA à un taux annuel à long terme de 10 %. »

Faits saillants consolidés (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2026 T2-2025 Variation S1-2026 S1-2025 Variation PDS opérationnelles1 (croissance en devises constantes) 7 345 7 031 4 % 12 947 12 395 4 % Résultat opérationnel











Produit net (perte nette) de souscription1 305 784 (61) % 809 1 269 (36) % Produit net des placements opérationnel 405 400 1 % 862 815 6 % Produit tiré de la distribution1 172 165 4 % 287 282 2 % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1 561 935 (40) % 1 331 1 652 (19) % Résultat net 720 867 (17) % 1 472 1 543 (5) % Ratio combiné1 94,9 % 86,1 % 8,8 pts 93,1 % 88,7 % 4,4 pts Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA)1, 2 3,17 5,23 (39) % 7,51 9,25 (19) % Résultat par action (RPA) - dilué2 3,90 4,70 (17) % 8,02 8,39 (4) % Valeur comptable par action (VCPA)1 111,73 98,67 13 %





Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











RCP opérationnel1 17,0 % 16,3 % 0,7 pt





RCP ajusté1 19,3 % 16,5 % 2,8 pts





RCP1 17,2 % 14,0 % 3,2 pts





Gestion du capital











Marge sur le capital total1 3 761 3 136 625





Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 16,2 % 18,4 % (2,2) pts







Perspectives de l'industrie sur 12 mois

1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 16 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T2-2026 pour plus de détails. 2 Les données par action sont calculées en fonction du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué.

Nous continuons de prévoir des conditions favorables dans l'ensemble de nos marchés :

En assurance des particuliers au Canada, nous prévoyons une croissance des primes de l'industrie de 7 % à 13 %.

Dans l'ensemble, en assurance des entreprises et en assurance spécialisée, nous prévoyons que la croissance des primes de l'industrie se situera entre 1 % et 5 %.

Rendement consolidé du T2-2026

La croissance des PDS opérationnelles a été solide à 4 %, en raison surtout de la vigueur soutenue en assurance des particuliers et des conditions de marché fermes. Les avantages de nos initiatives en assurance des entreprises et en assurance spécialisée sont en partie contrebalancés par la concurrence dans les comptes importants.

Le ratio combiné de 94,9 % tient compte de 4 points attribuables au niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants, mais reflète par ailleurs un rendement sous-jacent solide.

Le produit net des placements opérationnel a augmenté de 1 % pour s'établir à 405 millions $, reflétant la hausse des actifs d'un exercice à l'autre, malgré la baisse des taux variables.

Le produit tiré de la distribution de 172 millions $ a augmenté d'un exercice à l'autre, la bonne croissance interne et externe ayant été atténuée par des investissements visant à répondre aux besoins temporaires en matière de niveau de service à la clientèle, notamment en prévision des réformes en assurance auto.

Le résultat opérationnel net par action de 3,17 $ tient compte de l'incidence de 1,08 $ du niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants plus élevés que prévu, mais reflète l'apport solide des produits de placement et de distribution.

Le RCP opérationnel a augmenté de presque un point d'un exercice à l'autre pour atteindre 17,0 %, reflétant la résilience de notre plateforme de souscription et l'accent continu sur la croissance rentable.

Le RCP ajusté de 19,3 % et le RCP de 17,2 % ont été bons, tous deux en hausse d'environ 3 points par rapport à l'exercice précédent en raison surtout d'un rendement opérationnel solide ainsi que des profits liés à la réévaluation à la valeur de marché des titres de capitaux propres.

Rendements de souscription sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2026 T2-2025 Variation S1-2026 S1-2025 Variation Primes directes souscrites opérationnelles¹ (croissance en devises constantes)











Canada 5 191 4 908 6 % 8 850 8 388 6 % RU&I 1 332 1 330 (1) % 2 650 2 583 1 % É.-U. 822 793 4 % 1 447 1 424 4 % Total 7 345 7 031 4 % 12 947 12 395 4 % Ratio combiné¹











Canada 91,7 % 83,8 % 7,9 pts 90,5 % 87,0 % 3,5 pts RU&I 112,0 % 92,9 % 19,1 pts 107,6 % 95,2 % 12,4 pts É.-U. 85,0 % 87,8 % (2,8) pts 84,2 % 87,2 % (3,0) pts Ratio combiné 94,9 % 86,1 % 8,8 pts 93,1 % 88,7 % 4,4 pts

Canada

En assurance auto des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a atteint 9 % et tient compte de la progression de 1 % des unités dans des conditions de marché fermes. Le ratio combiné a été bon à 88,8 %, ce qui reflète les avantages tirés de nos mesures rigoureuses d'amélioration de la rentabilité au fil du temps.

En assurance des biens des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a atteint 7 % et tient compte de la progression de 1 % des unités dans des conditions de marché fermes. Le ratio combiné de 103,0 % a subi l'incidence de 11 points du niveau plus élevé que prévu des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants.

En assurance des entreprises, la croissance des PDS opérationnelles a été de 1 %, reflétant les retombées positives de nos initiatives de croissance, qui ont été contrebalancées par la concurrence continue dans les comptes importants. Le ratio combiné a été bon à 85,7 %, en raison d'une robuste performance de souscription, malgré les sinistres importants élevés et la baisse de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures.

RU&I

La croissance des PDS opérationnelles a diminué de 1 %, la solidité des nouvelles affaires et des niveaux de rétention ayant été plus que contrebalancée par l'incidence du regroupement des portefeuilles de RSA et des activités d'assurance des entreprises par courtage de DLG sous une seule marque. Le ratio combiné de 112,0 % a augmenté d'un exercice à l'autre, et tient compte d'une incidence de 15 points du niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants.

É.-U.

La croissance des PDS opérationnelles a été de 4 %, en raison de la solidité des nouvelles affaires, en partie contrebalancée par la forte concurrence dans certains secteurs d'activités. Le ratio combiné a été bon à 85,0 %, s'améliorant de presque 3 points d'un exercice à l'autre, ce qui reflète les avantages de notre discipline en matière de souscription et l'accent mis sur la croissance dans les secteurs les plus rentables.

1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 16 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T2-2026 pour plus de détails.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires. La marge sur le capital total est demeurée bonne à 3,8 milliards $, mais a diminué de 0,2 milliard $ séquentiellement. La génération de capitaux a été solide et a soutenu les activités de déploiement de capital, notamment les distributions de dividendes et les rachats d'actions.

Le ratio de la dette sur le capital total ajusté a diminué pour s'établir à 16,2 % au 30 juin 2026, en raison de la croissance des capitaux propres attribuable à une rentabilité continue.

La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact de 111,73 $ a augmenté de 3 % séquentiellement et de 13 % d'un exercice à l'autre, en raison des solides résultats opérationnels, malgré le niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants, ainsi que des rachats d'actions.

Dividende sur actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé le dividende trimestriel de 1,47 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sur actions ordinaires sont payables le 29 septembre 2026 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2026.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11, et un dividende trimestriel de 34,375 cents par action sur

les actions privilégiées de catégorie A, série 13. Les dividendes sont payables le 30 septembre 2026 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2026.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 3,19 $ et 3,51 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T2-2026 et les états financiers consolidés résumés intermédiaires du T2-2026 qui sont publiés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés résumés intermédiaires, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416‑945‑7677 ou le 1-888-699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 29 juillet 2026 à 14 h (HE) jusqu'au 5 août 2026 à 23 h 59 (HE). Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 27444. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte‑paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui près de 25 milliards de dollars.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 16 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T2-2026 daté du 28 juillet 2026, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T2-2026 T2-2025 S1-2026 S1-2025 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 720 867 1 472 1 543 Moins les résultats non opérationnels avant impôt (181) 93 (147) 167 Moins la charge (l'économie) d'impôt non opérationnelle 52 3 56 (13) RON attribuable aux actionnaires 591 963 1 381 1 697 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution sur autres instruments de capitaux propres (30) (28) (50) (45) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 561 935 1 331 1 652 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 177,0 178,7 177,3 178,7 RONPA (en dollars) 3,17 5,23 7,51 9,25 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 107 2 715



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG 18 333 16 636



RCPO pour les 12 derniers mois 17,0 % 16,3 %





Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Trimestre clos le 30 juin 2026

Produits des activités d'assurance 6 747 (581) (74) -- -- -- -- (80) (75) 4 (806) 5 941 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (5 868) 410 85 (136) 5 (44) (239) 80 75 (4) 232 (5 636) Somme des sinistres nets opérationnels

(3 562 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels

(2 074 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (581) 581 -- -- -- -- -- -- -- -- 581 -- s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 410 (410) -- -- -- -- -- -- -- -- (410) -- s. o. Résultat des activités d'assurance 708 -- 11 (136) 5 (44) (239) -- -- -- (403) 305 Produit net (perte nette) de souscription Trimestre clos le 30 juin 2025

Produits des activités d'assurance 6 616 (598) (225) -- -- -- -- (111) (57) 5 (986) 5 630 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (5 083) 257 232 (150) 7 (58) (215) 112 57 (5) 237 (4 846) Somme des sinistres nets opérationnels

(2 917 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels

(1 929 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (598) 598 -- -- -- -- -- -- -- -- 598 -- s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 257 (257) -- -- -- -- -- -- -- -- (257) -- s. o. Résultat des activités d'assurance 1 192 -- 7 (150) 7 (58) (215) 1 -- -- (408) 784 Produit net (perte nette) de souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour l'exercice)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Semestre clos le 30 juin 2026

Produits des activités d'assurance 13 401 (1 131) (178) -- -- -- -- (202) (134) 10 (1 635) 11 766 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (11 534) 837 219 (266) 12 (101) (460) 212 134 (10) 577 (10 957) Somme des sinistres nets opérationnels (6 869 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (4 088 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (1 131) 1 131 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 131 -- s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 837 (837) -- -- -- -- -- -- -- -- (837) -- s. o. Résultat des activités d'assurance 1 573 -- 41 (266) 12 (101) (460) 10 -- -- (764) 809 Produit net (perte nette) de souscription Semestre clos le 30 juin 2025

Produits des activités d'assurance 13 269 (1 196) (502) -- -- -- -- (308) (105) 26 (2 085) 11 184 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (10 670) 650 514 (269) 15 (120) (433) 319 105 (26) 755 (9 915) Somme des sinistres nets opérationnels (6 125 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (3 790 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (1 196) 1 196 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 196 -- s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 650 (650) -- -- -- -- -- -- -- -- (650) -- s. o. Résultat des activités d'assurance 2 053 -- 12 (269) 15 (120) (433) 11 -- -- (784) 1 269 Produit net (perte nette) de souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 4 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T2-2026 T2-2025 S1-2026 S1-2025 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 720 867 1 472 1 543 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution sur autres instruments de capitaux propres (30) (28) (50) (45) Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 690 839 1 422 1 498 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base (en millions) 176,7 178,3 177,0 178,3 RPA - de base (en dollars) 3,91 4,71 8,03 8,40 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué1 (en millions) 177,0 178,7 177,3 178,7 RPA - dilué (en dollars) 3,90 4,70 8,02 8,39 Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 199 2 327



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 18 650 16 647



RCP pour les 12 derniers mois 17,2 % 14,0 %





1 Comprend l'incidence nette des options sur actions. Voir la note 16 - Résultat par action des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour plus de détails.

Tableau 5 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt Comme présenté dans les états financiers Produit tiré de la distribution Total des coûts de financement Autres

produits (charges) opérationnels Produit net des placements opérationnel Total

de l'impôt sur le résultat Résultats non opérationnels Produit net

(perte nette)

de souscription Total présenté aux états financiers Trimestre clos le 30 juin 2026 Résultat des activités d'assurance 35 -- 9 -- -- 223 441 708 Produits nets des placements -- -- -- 405 -- -- -- 405 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements -- -- -- -- -- 276 -- 276 Résultat financier net d'assurance -- -- -- -- -- (211) -- (211) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 55 (4) (2) -- (11) (13) -- 25 Autres profits nets (pertes nettes) -- -- -- -- -- 57 -- 57 Autres produits et charges 82 -- (64) -- -- (68) (136) (186) Autres coûts de financement -- (54) -- -- -- -- -- (54) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- -- -- -- -- (83) -- (83) Économie (charge) d'impôt sur le résultat -- -- -- -- (217) -- -- (217) Total présenté dans le rapport de gestion 172 (58) (57) 405 (228) 181 305

Trimestre clos le 30 juin 2025 Résultat des activités d'assurance 43 -- 15 -- -- 200 934 1 192 Produits nets des placements -- -- -- 400 -- -- -- 400 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements -- -- -- -- -- 136 -- 136 Résultat financier net d'assurance -- -- -- -- -- (197) -- (197) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 42 (4) (2) -- (9) (9) -- 18 Autres profits nets (pertes nettes) -- -- -- -- -- (16) -- (16) Autres produits et charges 80 -- (65) -- -- (80) (150) (215) Autres coûts de financement -- (57) -- -- -- -- -- (57) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- -- -- -- -- (127) -- (127) Économie (charge) d'impôt sur le résultat -- -- -- -- (267) -- -- (267) Total présenté dans le rapport de gestion 165 (61) (52) 400 (276) (93) 784





























Tableau 6 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour l'exercice)



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt Comme présenté dans les états financiers Produit tiré de la distribution Total des coûts de financement Autres produits (charges) opérationnels Produit net des placements opérationnel Total

de l'impôt sur le résultat Résultats non opérationnels Produit net

(perte nette)

de souscription Total présenté aux états financiers Semestre clos le 30 juin 2026 Résultat des activités d'assurance 97 -- 4 -- -- 397 1 075 1 573 Produits nets des placements -- -- -- 862 -- -- -- 862 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements -- -- -- -- -- 328 -- 328 Résultat financier net d'assurance -- -- -- -- -- (288) -- (288) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 89 (8) (3) -- (17) (26) -- 35 Autres profits nets (pertes nettes) -- -- -- -- -- 38 -- 38 Autres produits et charges 101 -- (76) -- -- (139) (266) (380) Autres coûts de financement -- (108)

-- -- -- -- (108) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- -- -- -- -- (163) -- (163) Économie (charge) d'impôt sur le résultat -- -- -- -- (425) -- -- (425) Total présenté dans le rapport de gestion 287 (116) (75) 862 (442) 147 809

Semestre clos le 30 juin 2025 Résultat des activités d'assurance 108 -- 12 -- -- 395 1 538 2 053 Produits nets des placements -- -- -- 815 -- -- -- 815 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements -- -- -- -- -- 222 -- 222 Résultat financier net d'assurance -- -- -- -- -- (437) -- (437) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 84 (7) (1) -- (18) (18) -- 40 Autres profits nets (pertes nettes) -- -- -- -- -- 24 -- 24 Autres produits et charges 90 -- (90) -- -- (157) (269) (426) Autres coûts de financement -- (112)

-- -- -- -- (112) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- -- -- -- -- (196) -- (196) Économie (charge) d'impôt sur le résultat -- -- -- -- (440) -- -- (440) Total présenté dans le rapport de gestion 282 (119) (79) 815 (458) (167) 1 269





























Tableau 7 Rapprochement du RPAA et du RCPA avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T2-2026 T2-2025 S1-2026 S1-2025 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 720 867 1 472 1 543 Moins les éléments liés à des acquisitions, après impôt







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 58 61 118 122 Coûts d'acquisition et d'intégration 23 56 48 86 Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions -- 7 2 8 Résultat net des sinistres acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises (4) 1 (4) 1 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires 797 992 1 636 1 760 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution sur autres instruments de capitaux propres (30) (28) (50) (45) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 767 964 1 586 1 715 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 177,0 178,7 177,3 178,7 RPAA (en dollars) 4,33 5,39 8,95 9,59 Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 599 2 744



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 18 650 16 647



RCPA pour les 12 derniers mois 19,3 % 16,5 %





Tableau 8 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 30 juin 2026 2025 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 21 716 19 216 Moins les actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres, présentés selon les IFRS (2 013) (1 619) Capitaux propres ordinaires 19 703 17 597 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS (375) (260) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 19 328 17 337 Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 176,3 178,3 VCPA 111,73 98,67 VCPA (à l'exclusion du CAERG) 109,60 97,21

Tableau 9 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG

Aux 30 juin 2026 2025 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 19 703 17 597 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 17 597 15 696 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés1 18 650 16 647 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG 19 328 17 337 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG 17 337 15 934 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG1 18 333 16 636

1 Il n'y a eu aucune transaction importante portant sur les capitaux au cours de la période présentée.

Tableau 10 Rapprochement du total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés, du capital total ajusté et du total du ratio de levier

Aux 30 juin 2026 31 mars 2026 31 déc. 2025 Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 199 4 184 4 426 Moins les billets hybrides subordonnés -- -- (250) Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 199 4 184 4 176







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 199 4 184 4 426 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 21 716 21 271 20 836 Capital total ajusté 25 915 25 455 25 262







Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 199 4 184 4 176 Capital total ajusté 25 915 25 455 25 262 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 16,2 % 16,4 % 16,5 %







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 199 4 184 4 426 Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres, présentés selon les IFRS 2 013 2 013 1 766 Dette impayée et actions privilégiées 6 212 6 197 6 192 Capital total ajusté 25 915 25 455 25 262 Total du ratio de levier 24,0 % 24,3 % 24,5 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 16,2 % 16,4 % 16,5 % Actions privilégiées et titres hybrides 7,8 % 7,9 % 8,0 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société et l'incidence de la conjoncture économique et d'autres conditions externes sur les opérations et la performance financière de la Société. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans le rapport de gestion du T2-2026 daté du 28 juillet 2026 ainsi que dans la section Gestion des risques (sections 24 à 27) du rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Le rapport de gestion du T2-2026 daté du 28 juillet 2026 et le rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont été publiés sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Veuillez lire la mise en garde figurant au début du rapport de gestion du T2-2026 au sujet des risques décrits dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias: Caroline Audet, Directrice, Relations médias et affaires publiques , 416 227-7905 / 514 985-7165, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1-866-440-8300 poste 20022, [email protected]