Nouvelles fournies parIntact Corporation financière
06 mai, 2026, 16:45 ET
TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé que les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 26 mars 2026 ont été élus en qualité d'administrateurs lors de son assemblée annuelle des actionnaires de 2026 qui s'est tenue aujourd'hui.
Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-après.
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Candidat
|
Votes
POUR
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% de votes
|
Votes
CONTRE
|
% de votes
|
Charles Brindamour
|
137,152,618
|
99.97 %
|
43,636
|
0.03 %
|
Thomas Flynn
|
137,152,582
|
99.97 %
|
43,672
|
0.03 %
|
Michael Katchen
|
135,323,936
|
98.64 %
|
1,872,318
|
1.36 %
|
Stephani Kingsmill
|
134,046,615
|
97.70 %
|
3,149,637
|
2.30 %
|
Jane E. Kinney
|
134,815,049
|
98.26 %
|
2,381,203
|
1.74 %
|
Robert G. Leary
|
134,628,720
|
98.13 %
|
2,567,533
|
1.87 %
|
T. Michael Miller
|
136,814,804
|
99.72 %
|
381,450
|
0.28 %
|
Sylvie Paquette
|
135,309,926
|
98.63 %
|
1,886,327
|
1.37 %
|
Stuart J. Russell
|
135,818,420
|
99.00 %
|
1,377,832
|
1.00 %
|
Indira V. Samarasekera
|
124,488,242
|
90.74 %
|
12,708,010
|
9.26 %
|
Frederick Singer
|
131,562,096
|
95.89 %
|
5,634,156
|
4.11 %
|
Carolyn A. Wilkins
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137,125,094
|
99.95 %
|
71,160
|
0.05 %
|
William L. Young
|
135,766,751
|
98.96 %
|
1,429,502
|
1.04 %
Les résultats finaux des votes portant sur l'ensemble des questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires seront disponibles sur le site SEDAR+.
À propos d'Intact Corporation financière
Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.
Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.
Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui près de 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.
SOURCE Intact Corporation financière
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