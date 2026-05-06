TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé que les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 26 mars 2026 ont été élus en qualité d'administrateurs lors de son assemblée annuelle des actionnaires de 2026 qui s'est tenue aujourd'hui.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-après.

Candidat Votes POUR % de votes

POUR Votes CONTRE % de votes

CONTRE Charles Brindamour 137,152,618 99.97 % 43,636 0.03 % Thomas Flynn 137,152,582 99.97 % 43,672 0.03 % Michael Katchen 135,323,936 98.64 % 1,872,318 1.36 % Stephani Kingsmill 134,046,615 97.70 % 3,149,637 2.30 % Jane E. Kinney 134,815,049 98.26 % 2,381,203 1.74 % Robert G. Leary 134,628,720 98.13 % 2,567,533 1.87 % T. Michael Miller 136,814,804 99.72 % 381,450 0.28 % Sylvie Paquette 135,309,926 98.63 % 1,886,327 1.37 % Stuart J. Russell 135,818,420 99.00 % 1,377,832 1.00 % Indira V. Samarasekera 124,488,242 90.74 % 12,708,010 9.26 % Frederick Singer 131,562,096 95.89 % 5,634,156 4.11 % Carolyn A. Wilkins 137,125,094 99.95 % 71,160 0.05 % William L. Young 135,766,751 98.96 % 1,429,502 1.04 %

Les résultats finaux des votes portant sur l'ensemble des questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires seront disponibles sur le site SEDAR+.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui près de 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

SOURCE Intact Corporation financière

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