TORONTO, le 20 avril 2026 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) publiera ses résultats du premier trimestre 2026 après la fermeture des marchés le mardi 5 mai 2026.

La société tiendra une téléconférence à ce sujet à l'intention des analystes et des investisseurs le mercredi 6 mai 2026, à 11 h (HE).

Les participants à la téléconférence seront :

Charles Brindamour (chef de la direction) ;

Ken Anderson (chef des finances) ;

Patrick Barbeau (chef de l'exploitation) ; et

Yoram Perez (premier vice-président, Assurance des particuliers).

Pour écouter la webdiffusion en direct, en mode audio, et visionner la présentation et l'information financière supplémentaire, veuillez visiter le site intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ».

Vous pouvez également vous joindre à la téléconférence en composant le 416-945-7677 ou le 1-888-699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la téléconférence. L'enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 6 mai 2026, à 14 h (HE), jusqu'à 23 h 59 (HE) le 13 mai 2026. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 01322.

La transcription de la téléconférence sera également disponible sur intactfc.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

SOURCE Intact Corporation financière

Demandes des médias : Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, 416 227-7905, 514 985-7165, [email protected]; Demandes des investisseurs : Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1-866-440-8300 poste 20022, [email protected]