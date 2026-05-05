(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - (TSX: IFC)

Faits saillants

Le résultat opérationnel net par action¹ a augmenté de 8 % pour s'établir à 4,33 $ (RPA de 4,12 $), reflétant la croissance des produits de placement et de souscription.

Le ratio combiné¹ de 91,3 % est attribuable à la bonne performance de souscription dans tous les secteurs en Amérique du Nord.

La croissance des PDS opérationnelles¹ a été de 4 %, ce qui reflète les améliorations en assurance des entreprises et en assurance spécialisée, de même que la vigueur soutenue en assurance des particuliers.

La VCPA¹ a augmenté de 13 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 108,78 $, en raison d'un RCP 1 opérationnel 1 de 19,4 % (RCP 1 de 18,4 %).

opérationnel de 19,4 % (RCP de 18,4 %). Le bilan a continué de s'améliorer, la marge sur le capital total1 ayant augmenté à 4,0 milliards $ et le ratio de la dette sur le capital1 ajusté ayant diminué à 16,4 %.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

«Nous avons maintenu une bonne performance en 2026, atteignant un RONPA record au premier trimestre, tout en maintenant notre RCP entre 17 % et 19 %. Ces résultats financiers démontrent que les données fondamentales de notre entreprise demeurent bonnes. Notre accent sur une croissance rentable, soutenue par la sophistication de notre tarification, l'élargissement de notre offre de produits et nos initiatives de distribution en assurance des entreprises et en assurance spécialisée, porte fruit. Le bon bilan et la bonne génération de capitaux nous procurent une importante capacité financière qui nous permet de saisir les occasions d'acquisition, ainsi que de déployer du capital par le biais de rachats d'actions lorsque nos actions sont suffisamment sous‑évaluées. Nous continuons de viser l'atteinte de nos objectifs financiers de surpasser le RCP de l'industrie de 500 points de base annuellement et d'assurer la croissance du RONPA à un taux annuel à long terme de 10 %.»

Faits saillants consolidés (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2026 T1-2025 Variation PDS opérationnelles1 (croissance en devises constantes) 5 602 5 364 4 % Résultat opérationnel





Produit net (perte nette) de souscription1 504 485 4 % Produit net des placements opérationnel 457 415 10 % Produit tiré de la distribution1 115 117 (2) % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1 770 717 7 % Résultat net 752 676 11 % Ratio combiné1 91,3 % 91,3 % -- pt Données par action (en dollars)





Résultat opérationnel net par action (RONPA)1, 2 4,33 4,01 8 % Résultat par action (RPA) - dilué2 4,12 3,69 12 % Valeur comptable par action (VCPA)1 108,78 96,16 13 % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois





RCP opérationnel1 19,4 % 16,5 % 2,9 pts RCP ajusté1 20,9 % 16,1 % 4,8 pts RCP1 18,4 % 13,7 % 4,7 pts Gestion du capital





Marge sur le capital total1 4 015 3 099 916 Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 16,4 % 19,1 % (2,7) pts

Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Nous continuons de prévoir des conditions favorables dans l'ensemble de nos marchés :

En assurance des particuliers au Canada, nous prévoyons une croissance des primes de l'industrie de 7 % à 13 %.

Dans l'ensemble, en assurance des entreprises et en assurance spécialisée, nous prévoyons que la croissance des primes de l'industrie se situera entre 1 % et 5 %.

1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 15 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2026 pour plus de détails.

2 Les données par action sont calculées en fonction du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué.

Rendement consolidé du T1-2026

La croissance des PDS opérationnelles a été solide à 4 % pour le trimestre, malgré l'incidence de 1 point d'éléments ponctuels en assurance des biens des particuliers. Cette situation reflète l'amélioration de la croissance en assurance des entreprises et en assurance spécialisée, en particulier dans le secteur RU&I, de même que la vigueur soutenue en assurance des particuliers.

Le ratio combiné a été solide et comparable à celui de l'exercice précédent à 91,3 %, grâce à un rendement robuste dans tous les secteurs en Amérique du Nord.

Le produit net des placements opérationnel a augmenté de 10 % pour s'établir à 457 millions $, reflétant les dividendes spéciaux du trimestre ainsi que la hausse des actifs d'un exercice à l'autre, en partie contrebalancées par la baisse des taux variables. Nous prévoyons maintenant un produit des placements d'environ 1,7 milliard $ en 2026.

Le produit tiré de la distribution de 115 millions $ a été solide et conforme aux prévisions du premier trimestre, mais a diminué de 2 % d'un exercice à l'autre en regard des très bons résultats de l'exercice précédent. Nous continuons de prévoir une croissance du produit tiré de la distribution d'au moins 10 % par année au fil du temps.

Le résultat opérationnel net par action a augmenté de 8 % pour s'établir à 4,33 $ en raison des robustes produits de placement ainsi que de la croissance des primes et des marges de souscription soutenues.

Le RCP opérationnel a augmenté de 3 points d'un exercice à l'autre pour atteindre 19,4 %, reflétant la solidité et la résilience de notre plateforme de souscription et l'accent mis sur les données fondamentales.

Rendements de souscription sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2026 T1-2025 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1 (croissance en devises constantes)





Canada 3 659 3 480 5 % RU&I 1 318 1 253 2 % É.-U. 625 631 4 % Total 5 602 5 364 4 % Ratio combiné1





Canada 89,3 % 90,2 % (0,9) pt RU&I 103,2 % 97,6 % 5,6 pts É.-U. 83,4 % 86,8 % (3,4) pts Ratio combiné 91,3 % 91,3 % -- pt

Canada

En assurance auto des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a atteint 9 % pour le trimestre et tient compte de la progression de 1 % des unités dans des conditions de marché fermes. Le ratio combiné a été bon à 94,4 %, s'améliorant de 3 points d'un exercice à l'autre, ce qui reflète notre discipline continue en matière de souscription.

En assurance des biens des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a été de 3 % pour le trimestre en raison de la croissance soutenue des unités de 2 %, mais a été atténuée par l'incidence de 5 points d'éléments ponctuels dans les activités liées aux groupes d'affinités et à l'assurance voyage. Le ratio combiné a été bon à 84,4 %, en raison d'un robuste rendement sous-jacent, malgré l'augmentation des sinistres importants, ainsi que d'une baisse des sinistres liés aux catastrophes.

En assurance des entreprises, la croissance des PDS opérationnelles a été de 2 %, soit une amélioration séquentielle alors que nos initiatives de croissance commencent à porter fruit malgré la concurrence continue dans les comptes importants. Le ratio combiné a été solide à 86,2 %, malgré une augmentation par rapport au faible ratio de l'exercice précédent, en raison des sinistres importants élevés, reflétant la solidité de notre plateforme.

RU

La croissance des PDS opérationnelles a été de 2 % pour le trimestre, soit une amélioration séquentielle de 4 points reflétant le bon niveau de nouvelles affaires, malgré la concurrence continue dans les comptes importants. Le ratio combiné de 103,2 % a augmenté d'un exercice à l'autre, en raison de l'incidence de 8 points du niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes et des sinistres importants. Ce résultat est également attribuable à la hausse des charges.

É.-U.

La croissance des PDS opérationnelles a été de 4 % pour le trimestre, les initiatives de croissance dans nos secteurs les plus rentables ayant continué de générer un niveau solide de nouvelles affaires. Le ratio combiné a été très bon à 83,4 % et s'est amélioré de 3 points d'un exercice à l'autre en raison de l'accent que nous continuons de mettre sur la croissance rentable.

1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 15 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2026 pour plus de détails.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires. La marge sur le capital total de 4,0 milliards $ a augmenté de 0,3 milliard $ séquentiellement, en raison d'une bonne génération de capitaux attribuable à de robustes résultats opérationnels, qui a soutenu les activités de déploiement de capital, comme les rachats d'actions.

Le ratio de la dette sur le capital total ajusté a diminué pour s'établir à 16,4 % au 31 mars 2026, en raison de la croissance des capitaux propres attribuable à une bonne rentabilité.

La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact de 108,78 $ a augmenté de 1 % séquentiellement et de 13 % d'un exercice à l'autre, en raison des bons résultats opérationnels, malgré la volatilité des marchés financiers et les rachats d'actions.

Dividende sur actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé le dividende trimestriel de 1,47 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sur actions ordinaires sont payables le 30 juin 2026 aux actionnaires inscrits le 16 juin 2026.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11, et un dividende trimestriel de 34,375 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 13. Les dividendes sont payables le 30 juin 2026 aux actionnaires inscrits le 16 juin 2026.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 3,69 $ et 4,06 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T1-2026 et les états financiers consolidés résumés intermédiaires du T1-2026 qui sont publiés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés résumés intermédiaires, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416‑945‑7677 ou le 1-888-699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 6 mai 2026 à 14 h (HE) jusqu'au 13 mai 2026 à 23 h 59 (HE). Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 01322. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui près de 25 milliards de dollars.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 15 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2026 daté du 5 mai 2026, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.com.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T1-2026 T1-2025 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 752 676 Moins les résultats non opérationnels avant impôt 34 74 Moins la charge (l'économie) d'impôt non opérationnelle 4 (16) RON attribuable aux actionnaires 790 734 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution sur autres instruments de capitaux propres (20) (17) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 770 717 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 177,7 178,7 RONPA (en dollars) 4,33 4,01 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 481 2 646 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG 17 903 16 082 RCPO pour les 12 derniers mois 19,4 % 16,5 %

Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Trimestre clos le 31 mars 2026

Produits des activités

d'assurance 6 654 (550) (104) -- -- -- -- (122) (59) 6 (829) 5 825 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux

activités d'assurance (5666) 427 134 (130) 7 (57) (221) 132 59 (6) 345 (5321) Somme des sinistres nets

opérationnels (3 307 millions $) et

des frais de souscription nets

opérationnels (2 014 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (550) 550 -- -- -- -- -- -- -- -- 550 -- s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 427 (427) -- -- -- -- -- -- -- -- (427) -- s. o. Résultat des activités

d'assurance 865 -- 30 (130) 7 (57) (221) 10 -- -- (361) 504 Produit net (perte nette) de

souscription Trimestre clos le 31 mars 2025

Produits des activités

d'assurance 6 653 (598) (277) -- -- -- -- (197) (48) 21 (1099) 5 554 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux

activités d'assurance (5587) 393 282 (119) 8 (62) (218) 207 48 (21) 518 (5069) Somme des sinistres nets

opérationnels (3 208 millions $) et

des frais de souscription nets

opérationnels (1 861 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (598) 598 -- -- -- -- -- -- -- -- 598 -- s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 393 (393) -- -- -- -- -- -- -- -- (393) -- s. o. Résultat des activités

d'assurance 861 -- 5 (119) 8 (62) (218) 10 -- -- (376) 485 Produit net (perte nette) de

souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T1-2026 T1-2025 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 752 676 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution sur autres instruments de capitaux propres (20) (17) Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 732 659 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base (en millions) 177,4 178,3 RPA - de base (en dollars) 4,13 3,70 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué1 (en millions) 177,7 178,7 RPA - dilué (en dollars) 4,12 3,69 Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 348 2 210 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 18 204 16 135 RCP pour les 12 derniers mois 18,4 % 13,7 %

1 Comprend l'incidence nette de l'exercice d'options sur actions. Voir la note 16 - Résultat par action des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour plus de détails.

Tableau 4 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt Comme présenté dans les états financiers Produit tiré

de la distribution Total des

coûts de financement Autres

produits (charges) opérationnels Produit net

des placements opérationnel Total

de l'impôt sur le résultat Résultats non opérationnels Produit net

(perte nette)

de souscription Total présenté

aux états financiers Trimestre clos le 31 mars 2026 Résultat des activités d'assurance 62 -- (5) -- -- 174 634 865 Produits nets des placements -- -- -- 457 -- -- -- 457 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements -- -- -- -- -- 52 -- 52 Résultat financier net d'assurance -- -- -- -- -- (77) -- (77) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 34 (4) (1) -- (6) (13) -- 10 Autres profits nets (pertes nettes) -- -- -- -- -- (19) -- (19) Autres produits et charges 19 -- (12) -- -- (71) (130) (194) Autres coûts de financement -- (54) -- -- -- -- -- (54) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- -- -- -- -- (80) -- (80) Économie (charge) d'impôt sur le résultat -- -- -- -- (208) -- -- (208) Total présenté dans le rapport de gestion 115 (58) (18) 457 (214) (34) 504

Trimestre clos le 31 mars 2025 Résultat des activités d'assurance 65 -- (3) -- -- 195 604 861 Produits nets des placements -- -- -- 415 -- -- -- 415 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements -- -- -- -- -- 86 -- 86 Résultat financier net d'assurance -- -- -- -- -- (240) -- (240) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 42 (3) 1 -- (9) (9) -- 22 Autres profits nets (pertes nettes) -- -- -- -- -- 40 -- 40 Autres produits et charges 10 -- (25) -- -- (77) (119) (211) Autres coûts de financement -- (55) -- -- -- -- -- (55) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration -- -- -- -- -- (69) -- (69) Économie (charge) d'impôt sur le résultat -- -- -- -- (173) -- -- (173) Total présenté dans le rapport de gestion 117 (58) (27) 415 (182) (74) 485





























Tableau 5 Rapprochement du RPAA et du RCPA avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T1-2026 T1-2025 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 752 676 Moins les éléments liés à des acquisitions, après impôt



Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 60 61 Coûts d'acquisition et d'intégration 25 30 Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions 2 1 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires 839 768 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution sur autres instruments de capitaux propres (20) (17) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 819 751 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 177,7 178,7 RPAA (en dollars) 4,61 4,21 Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 796 2 601 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 18 204 16 135 RCPA pour les 12 derniers mois 20,9 % 16,1 %

Tableau 6 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 31 mars 2026 2025 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 21 271 18 768 Moins les actions privilégiées et les autres instruments de capitaux propres, présentés selon les IFRS (2 013) (1 619) Capitaux propres ordinaires 19 258 17 149 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS (203) (399) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 19 055 16 750 Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 177,0 178,3 VCPA 108,78 96,16 VCPA (à l'exclusion du CAERG) 107,63 93,92

Tableau 7 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG

Aux 31 mars 2026 2025 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 19 258 17 149 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 17 149 15 121 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés1 18 204 16 135 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG 19 055 16 750 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG 16 750 15 413 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG1 17 903 16 082

1 Il n'y a eu aucune transaction importante portant sur les capitaux au cours de la période présentée.

Tableau 8 Rapprochement du total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés, du capital total ajusté et du total du ratio de levier

Aux 31 mars 2026 31 déc. 2025 Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 184 4 426 Moins les billets hybrides subordonnés -- (250) Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 184 4 176





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 184 4 426 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 21 271 20 836 Capital total ajusté 25 455 25 262





Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 184 4 176 Capital total ajusté 25 455 25 262 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 16,4 % 16,5 %





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 184 4 426 Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres, présentés selon les IFRS 2 013 1 766 Dette impayée et actions privilégiées 6 197 6 192 Capital total ajusté 25 455 25 262 Total du ratio de levier 24,3 % 24,5 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 16,4 % 16,5 % Actions privilégiées et titres hybrides 7,9 % 8,0 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société et l'incidence de la conjoncture économique et d'autres conditions externes sur les opérations et la performance financière de la Société. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans le rapport de gestion du T1-2026 daté du 5 mai 2026 ainsi que dans la section Gestion des risques (sections 24 à 27) du rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Le rapport de gestion du T1-2026 daté du 5 mai 2026 et le rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont été publiés sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Veuillez lire la mise en garde figurant au début du rapport de gestion du T1-2026 au sujet des risques décrits dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Intact Corporation financière

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