Intact continuera de soutenir les équipes nationales canadiennes et le sport communautaire jusqu'en 2030

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Intact Assurance et Patinage de vitesse Canada sont fiers d'annoncer le renouvellement de leur partenariat de longue date, qui a commencé en 2006 et s'étendra maintenant jusqu'à l'issue de la saison 2029-30.

L'annonce a été faite mercredi à Montréal à l'occasion du lancement de la Tournée des médaillés, une initiative post-olympique co-marquée qui verra une douzaine de médaillés en patinage de vitesse rendre visite à six communautés au Canada dans les prochaines semaines afin de mettre de l'avant leur sport - et leurs médailles - dans l'espoir d'inspirer la prochaine génération d'athlètes.

« Le renouvellement de notre partenariat avec Patinage de vitesse Canada reflète deux décennies d'ambition, de stabilité et d'engagement à long terme envers l'excellence. Depuis le début de notre collaboration en 2006, les patineurs de vitesse canadiens ont remporté 53 médailles olympiques et accédé au podium des Championnats du monde plus de 200 fois - des résultats qui témoignent de ce qu'on peut accomplir avec un soutien constant au fil du temps. Le sport est depuis longtemps au cœur de l'engagement d'Intact envers l'excellence et les collectivités. Non seulement nous soutenons des athlètes qui visent l'excellence chaque jour, mais nous continuons aussi à investir dans des partenariats sportifs qui toucheront directement nos collectivités. » - Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing d'Intact Corporation financière

En tant que partenaire de Patinage de vitesse Canada depuis deux décennies, Intact Assurance a eu un impact tangible sur le développement des patineurs de vitesse à tous les niveaux de leur sport. Dans le cadre du renouvellement de l'entente, le chef de file en matière d'assurance habitation et automobile continuera d'être le commanditaire principal des équipes nationales et le partenaire présentateur des championnats nationaux de patinage de vitesse, en plus d'offrir un soutien direct au sport communautaire à l'aide de plusieurs initiatives qui seront de retour.

Les deux organisations continueront de collaborer afin d'améliorer l'accès à la pratique du sport par l'entremise du programme Le patin pour tous, qui permet d'offrir des activités de patinage gratuites aux jeunes, aux familles ainsi qu'aux groupes visés par les mesures d'équité. Le Prix d'excellence des clubs Intact Assurance - une initiative bien établie qui a remis près de 500 000 $ en subventions directes à des clubs de patinage de vitesse locaux depuis son lancement en 2010 - sera également de retour, contribuant ainsi à la croissance du sport et à son développement dans les communautés partout au pays.

Les athlètes qui font partie des programmes nationaux de Patinage de vitesse Canada bénéficieront eux aussi d'un soutien continu au moyen du Prix Intact Impact. Cette initiative offre un financement direct aux athlètes qui y vont d'un effort supplémentaire en affichant des qualités comme le leadership, l'intégrité et un engagement à l'endroit de leur équipe et de leur communauté. Intact Assurance s'est aussi engagée à soutenir une troisième édition de la Tournée des médaillés à l'issue des Jeux olympiques d'hiver de 2030.

« Depuis plus de 20 ans, Intact Assurance a été un partenaire essentiel dans la croissance du patinage de vitesse au Canada et nous sommes enchantés de pouvoir continuer à travailler ensemble. Ce renouvellement de l'engagement jusqu'en 2030 nous permet de renforcer notre sport à tous les niveaux -- des jeunes gens que nous initions au patinage jusqu'au soutien de nos athlètes en quête d'excellence à l'échelle mondiale. Intact Assurance a joué un rôle vital pour faire du patinage de vitesse un sport plus accessible, plus inclusif et plus marquant, et son soutien continu aidera Patinage de vitesse Canada à développer les athlètes, à rejoindre de nouvelles communautés et à inspirer la prochaine génération de partisans du sport canadien. » - Joe Morissette, chef de la direction, Patinage de vitesse Canada

En plus de son partenariat avec Patinage de vitesse Canada, Intact Assurance a récemment conclu une entente pluriannuelle avec le Comité olympique canadien, qui a notamment permis d'accueillir la vedette du courte piste William Dandjinou en tant que tout premier athlète commandité par l'entreprise. Intact Assurance est aussi le partenaire en titre du Centre de glaces Intact Assurance à Québec, l'un des deux centres nationaux d'entraînement consacrés aux patineurs de vitesse longue piste canadiens.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

À propos de Patinage de vitesse Canada

Patinage de vitesse Canada est l'instance dirigeante nationale qui a la responsabilité d'organiser, coordonner et administrer le patinage de vitesse courte piste et longue piste au Canada. Fondé en 1887, PVC représente fièrement plus de 15 000 athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles d'un océan à l'autre. Notre organisation à but non-lucratif rend des comptes à nos 13 organismes de sport provinciaux et territoriaux (OSPT) ainsi qu'à notre programme des équipes nationales. Nous sommes ici pour rallier, inspirer et mener la charge pour le sport olympique le plus performant au pays.

SOURCE Intact Corporation financière

Alain Brouillette, Gestionnaire, marketing et communications, Patinage de vitesse Canada, [email protected]; Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, Intact Corporation financière, [email protected]