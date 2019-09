Intact Corporation financière annonce des changements à son équipe de direction

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui des changements qui seront bientôt apportés aux rôles et aux responsabilités de quelques membres de son équipe de direction.

Alain Lessard, premier vice-président, Assurance des entreprises, prendra sa retraite vers la fin de l'année après une brillante carrière chez Intact. Depuis qu'il s'est joint à Intact il y a huit ans lors de l'acquisition d'AXA Canada, Alain a été un des moteurs de l'entreprise. Il a contribué, au fil des ans, à la croissance et à la modernisation du secteur de l'assurance des entreprises, travaillé en étroite collaboration avec les courtiers afin d'offrir de nouvelles et de meilleures solutions commerciales, et amorcé la création de la division d'assurance spécialisée d'Intact au Canada.

« Je tiens à remercier Alain pour ses nombreuses contributions des huit dernières années. Il a joué un rôle déterminant dans la direction de nos activités de souscription, de tarification et de développement de produits, ce qui s'est traduit par une solide performance en assurance des entreprises pour Intact », indique Charles Brindamour, chef de la direction.

Darren Godfrey, premier vice-président, Assurance des particuliers, deviendra premier vice-président, Assurance des entreprises, à compter du 1er janvier 2020. Sous la direction de Darren, Intact a mis sur pied des produits et des plateformes technologiques de pointe qui ont contribué à façonner le marché canadien et à consolider l'avance de l'entreprise sur l'industrie en assurance des particuliers. Dans le cadre de son nouveau poste, il supervisera la stratégie liée aux produits, à la tarification et à la souscription dans l'ensemble des réseaux et il accroîtra la compétitivité d'Intact en assurance des entreprises en l'aidant à offrir des solutions novatrices aux clients et aux courtiers.

Cumulant plus de 20 années d'expérience chez Intact, Isabelle Girard, vice-présidente, Actuariat, Assurance des particuliers, sera promue première vice-présidente, Assurance des particuliers, le 1er janvier 2020. Elle a occupé des postes en assurance des entreprises, en assurance des particuliers, en finances et en actuariat, en plus d'avoir participé aux acquisitions d'AXA et de Jevco.

« Je félicite Darren et Isabelle pour leurs nouveaux rôles et souhaite la bienvenue à Isabelle dans l'équipe de direction. Notre entreprise poursuit sa croissance et je suis convaincu que notre équipe de dirigeants de haut calibre continuera de trouver de nouvelles façons d'offrir les meilleures solutions et une expérience hors du commun aux clients et aux courtiers », ajoute M. Brindamour.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Renseignements: Relations avec les médias : Stephanie Sorensen, Directrice principale des communications externes, 416 344-8027, stephanie.sorensen@intact.net ; Relations avec les investisseurs : Ken Anderson, Vice-président aux relations avec les investisseurs et trésorier, 1 855 646-8228, poste 87383, kenneth.anderson@intact.net

