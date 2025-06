La Ville de Kelowna ainsi que 18 autres municipalités, organismes de bienfaisance enregistrés et collectivités autochtones ont reçu une aide financière pour des projets locaux qui mettent en œuvre des solutions éprouvées aux inondations et aux feux de forêt

TORONTO, le 11 juin 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière est fière d'annoncer qu'elle augmente le budget de son programme de Subventions aux municipalités pour la résilience climatique, le faisant passer de 2 millions à 3,1 millions de dollars afin d'aider 19 bénéficiaires partout au Canada, dont la Ville de Kelowna, à faire face aux effets des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations et les feux de forêt. Les projets financés contribueront à protéger les collectivités alors qu'elles s'adaptent aux changements climatiques et mettront l'accent sur les zones vulnérables et les solutions qui protègent l'ensemble de la collectivité ou incitent la population à prendre des mesures.

Les 19 bénéficiaires sélectionnés sont des municipalités, des organismes de bienfaisance enregistrés et des communautés autochtones de partout au pays, choisis parmi un bassin compétitif de 172 candidatures. Intact investira jusqu'à 200 000 $ dans chacun des projets sélectionnés, qu'il s'agisse de créer des milieux humides et des jardins de pluie pour aider à réduire le nombre d'inondations ou de mettre en œuvre des programmes incitatifs pour aider les propriétaires à rendre leur propriété plus résiliente aux feux de forêt.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus violents. C'est pourquoi nous accélérons nos efforts pour aider les gens et les collectivités à s'adapter aux changements climatiques », a déclaré Carla Smith, première vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines, de la stratégie et du climat, Intact Corporation financière. « Les municipalités sont aux premières lignes de l'adaptation aux changements climatiques. Elles font un travail essentiel pour protéger les gens et nous saluons leur leadership. Pour nous, il est critique de leur fournir des outils efficaces pour les aider à devenir plus résilientes. »

Kelowna renforce la protection contre les feux de forêt pour ses collectivités

Alors que le Canada fait face à une autre saison extrême de feux de forêt, l'urgence de protéger les collectivités à risque est pressante. Intact reconnaît ce besoin urgent et c'est pourquoi la Ville de Kelowna (Colombie-Britannique) a été choisie comme l'une des bénéficiaires des Subventions aux municipalités pour la résilience climatique de 2025.

Faisant preuve de leadership et soucieuse d'assurer la sécurité municipale et des résidents, Kelowna investira 500 000 $ en plus de la subvention de 100 000 $ d'Intact. Ce financement soutiendra un projet de brûlage dirigé dans des milieux naturels pour réduire les risques liés aux feux de forêt dans des quartiers prioritaires, ce qui viendra renforcer les initiatives Intelli-feuMC en cours dans le milieu résidentiel. Grâce à cet investissement stratégique, Kelowna peut intensifier ses efforts et mettre en valeur les façons dont les municipalités peuvent agir de façon décisive pour protéger leurs collectivités contre la menace grandissante des feux de forêt.

« L'Ouest canadien connaît une autre saison des feux de forêt dévastatrice », a souligné Mme Smith. Nous constatons de nos propres yeux les difficultés et les défis auxquels les gens font face en cette période difficile et sommes de tout cœur avec les personnes touchées. Comme nos équipes sur le terrain qui viennent en aide aux collectivités qui font actuellement face à des feux de forêt, notre objectif est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à protéger ce qui leur tient le plus à cœur et d'investir dans les collectivités pour qu'elles soient mieux préparées aux feux de forêt et plus résilientes. »

« Grâce à cette Subvention aux municipalités pour la résilience climatique, le projet de brûlage dirigé de Kelowna aidera à réduire le risque de feu de forêt tout en rétablissant la santé de l'écosystème », souligne Tom Dyas, maire de Kelowna. « Ce financement renforce la résilience de notre collectivité aux changements climatiques et aide à protéger notre milieu naturel. Nous sommes reconnaissants de ce soutien. Cela nous aidera à protéger nos résidents et à garantir un avenir plus sûr et durable pour les générations futures. »

Intact se consacre à l'adaptation aux changements climatiques depuis plus d'une décennie et a investi plus de 30 millions de dollars depuis 2010 dans plus de 100 projets. Le programme de Subventions aux municipalités pour la résilience climatique a été lancé en 2021 pour soutenir les municipalités, qui possèdent 60 % des infrastructures du Canada et qui servent d'intervenants de première ligne en cas de catastrophe naturelle. Dans le cadre de la première ronde de financement du programme, Intact a versé 1 million de dollars pour financer 10 collectivités canadiennes. En 2024, Intact a annoncé son intention de doubler le budget du programme pour la période 2024-2025, le faisant passer de 1 million à 2 millions de dollars. En raison de l'immense demande et des besoins urgents, Intact augmentera son financement à 3,1 millions de dollars au cours des 2 prochaines années pour appuyer 19 bénéficiaires au Canada.

Les 18 autres projets bénéficiant d'une Subvention aux municipalités pour la résilience climatique seront annoncés au cours des prochaines semaines à mesure que les ententes seront finalisées. Pour en savoir plus sur le programme de Subventions aux municipalités pour la résilience climatique d'Intact, consultez le site : Intactfc.com

Ce que fait Intact pour aider la population canadienne à se préparer aux changements climatiques

Dans le cadre de son partenariat avec le Centre Intact d'adaptation au climat, Intact a publié des infographies faciles à comprendre et des mesures d'entretien simples expliquant comment la population canadienne peut aider à réduire les risques que posent les conditions météorologiques extrêmes, comme les feux de forêt et les inondations, pour les collectivités.

Le Centre Intact, en partenariat avec Intelli-feu MC en Alberta , a récemment lancé une nouvelle fiche d'évaluation Intelli-feu MC (en anglais seulement) pour aider les collectivités de la province à évaluer leur niveau de préparation aux feux de forêt et à le renforcer. Cet outil pourrait être adapté pour aider les collectivités partout au pays à protéger leurs résidents, leurs habitations et leurs infrastructures contre les risques liés aux feux de forêt.

en , a récemment lancé une nouvelle fiche d'évaluation Intelli-feu (en anglais seulement) pour aider les collectivités de la province à évaluer leur niveau de préparation aux feux de forêt et à le renforcer. Cet outil pourrait être adapté pour aider les collectivités partout au pays à protéger leurs résidents, leurs habitations et leurs infrastructures contre les risques liés aux feux de forêt. Intact offre sans frais supplémentaires un service de prévention des feux de forêt aux clients admissibles en Alberta et en Colombie-Britannique. Lorsque des collectivités sont menacées par des feux de forêt, une équipe est déployée pour aider à protéger les habitations, notamment en retirant les matériaux combustibles autour des propriétés, en installant des systèmes d'extincteurs automatiques temporaires, en couvrant les évents extérieurs et en fermant les portes extérieures, les fenêtres et les portes de garage.

et en Colombie-Britannique. Lorsque des collectivités sont menacées par des feux de forêt, une équipe est déployée pour aider à protéger les habitations, notamment en retirant les matériaux combustibles autour des propriétés, en installant des systèmes d'extincteurs automatiques temporaires, en couvrant les évents extérieurs et en fermant les portes extérieures, les fenêtres et les portes de garage. Avec l'acquisition de Jiffy, l'application numéro un pour les travaux domiciliaires au Canada , Intact met les propriétaires en contact avec des professionnels qualifiés qui leur fournissent des services pouvant les aider à réduire les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes, comme le nettoyage des gouttières, l'installation de pompes de puisard et la réparation de toits. L'application Jiffy est offerte dans la région du Grand Toronto, à Ottawa et à Calgary , et a récemment été étendue à Edmonton et à Vancouver .

