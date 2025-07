Intact lance le programme « Toujours Intact » avec des outils pratiques pour que les propriétaires agissent et protègent leur maison.

TORONTO, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Devant la hausse des événements météorologiques extrêmes qui continuent d'augmenter, les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par l'impact du climat changeant sur leurs habitations et leurs collectivités. Un récent sondage national révèle que 80 % des Canadiens interrogés1 pensent que nous pouvons faire quelque chose pour répondre à la fréquence et à la gravité croissantes des phénomènes météorologiques extrêmes, mais un écart notable persiste entre cette conviction et la prise de mesures concrètes.

Alors que 57 % des Canadiens interrogés1 envisagent de prendre ou ont pris quelques mesures pour aider à protéger leur habitation contre les phénomènes météorologiques extrêmes, un petit pourcentage seulement (9 %) est concrètement passé à l'action. Les obstacles comprennent l'incertitude quant aux mesures à prendre, le coût et la perception du manque de besoin d'agir. Cet écart de perception persiste malgré un été record d'événements météorologiques catastrophiques au Canada en 2024 qui a entraîné des sinistres assurés de plus de 7,7 milliards de dollars et une hausse de 406 % des réclamations d'assurance par rapport à la moyenne sur 20 ans2. Cette situation souligne l'urgence pour la population de mieux comprendre la vulnérabilité des habitations et d'utiliser les outils pratiques qui rendent les risques et les solutions plus tangibles.

Pour combler l'écart entre l'intention et l'action, Intact Assurance lance « Toujours Intact », un programme national de prévention à long terme. Son objectif est d'aider les Canadiens à mieux se préparer à faire face à la réalité croissante des événements météorologiques extrêmes. En s'appuyant sur des mesures pratiques et éprouvées que tout le monde peut prendre, Intact donne aux Canadiens les moyens de prendre des décisions éclairées pour aider à protéger leur habitation contre les menaces climatiques, avant la prochaine inondation ou le prochain feu de forêt. Intact s'engage à collaborer avec les Canadiens pour renforcer la résilience climatique à long terme et ajoutera continuellement des outils et des ressources pour améliorer son soutien.

« Les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par les conséquences du climat changeant sur leurs habitations, mais les mesures à prendre ne sont pas toujours claires », a déclaré Carla Smith, première vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines, de la stratégie et du climat, Intact Corporation financière. « Nous avons créé le programme « Toujours Intact » pour que les Canadiens aient les connaissances, la confiance et le soutien dont ils ont besoin pour agir, dès leur porte d'entrée. Il ne s'agit pas d'attendre la prochaine inondation ou le prochain feu de forêt pour réagir. Il faut donner aux Canadiens les moyens de se préparer dès maintenant pour protéger ce qui compte le plus. »

À propos de « Toujours Intact »

S'appuyant sur plus d'une décennie de recherches sur l'adaptation au climat menées par le Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo, « Toujours Intact » applique ces travaux de recherche universitaire à des astuces pratiques adaptées aux menaces météorologiques régionales propres à chaque propriétaire.

« La force du programme « Toujours Intact » réside dans son côté pratique », affirme Guillaume Lamy, premier vice-président, Assurance des particuliers, Intact Corporation financière. « Il s'appuie sur l'engagement de longue date d'Intact à bâtir des collectivités résilientes en donnant aux Canadiens les connaissances, l'expertise nationale et les astuces pratiques pour agir et protéger leur habitation. »

Accessible gratuitement sur le site ToujoursIntact.ca, la plateforme fournit aux Canadiens :

des recommandations éprouvées avec un contenu attrayant et des guides pratiques;

des outils éducatifs et de planification, y compris des astuces fondées sur les risques en fonction du budget et du type de climat;

des tâches pratiques d'entretien de la maison, comme la vérification des pompes de puisard;

un accès à des professionnels de confiance offrant des services d'entretien préventif, comme le nettoyage des gouttières, et de l'aide pour les travaux plus importants, comme les réparations de toiture (dans certaines régions).

[1] D'après les résultats d'un sondage Léger commandé par Intact Corporation financière et réalisé du 20 au 22 juin 2025 auprès de 1 580 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les résultats ont été pondérés pour assurer la représentativité selon le sexe, l'âge, la région, la langue et la composition du ménage. Marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

[2] https://fr.ibc.ca/news-insights/news/summer-2024-shatters-records-for-severe-weather-damage-over-7-billion-in-insured-losses-from-floods-fires-and-hailstorms

Faits saillants

Intact se consacre à l'adaptation au climat changeant depuis plus d'une décennie et a investi plus de 30 millions de dollars depuis 2010 dans plus de 100 projets.

En 2025, Intact a augmenté le budget de son programme de Subventions aux municipalités pour la résilience climatique, le faisant passer de 2 millions à 3,1 millions de dollars afin d'aider 19 bénéficiaires partout au Canada à mettre en œuvre des projets pour faire face aux effets des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations et les feux de forêt.

à mettre en œuvre des projets pour faire face aux effets des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations et les feux de forêt. Intact a récemment fait l'acquisition de Jiffy Inc., l'application numéro un pour les travaux domiciliaires au Canada . L'application met les propriétaires en contact avec des spécialistes qui fournissent des services d'entretien et de réparation pour rendre les habitations plus résistantes aux intempéries. Jiffy exerce actuellement ses activités dans la région du Grand Toronto, à Ottawa , à Calgary , à Vancouver et à Edmonton , et prend de l'expansion ailleurs au Canada .

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au Royaume-Uni et en Irlande. L'entreprise a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

SOURCE Intact Corporation financière

Demandes des médias : Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, 416 227-7905 / 514 985-7165; Demandes des investisseurs : Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1 866 440-8300, poste 20022