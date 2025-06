/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS‑UNIS/

TORONTO, Le 6 juin 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de la sollicitation de consentements et de procurations précédemment annoncée, elle a obtenu les consentements écrits requis afin de modifier l'acte de fiducie régissant 10 séries de billets à moyen terme libellés en dollars canadiens représentant un capital global de 2,9 G$.

Comme il a été annoncé précédemment, Intact a sollicité des consentements écrits et des procurations (la « sollicitation de consentements et de procurations ») aux termes desquels les porteurs (collectivement, les « porteurs de billets ») des billets d'Intact en circulation suivants, à savoir les billets à moyen terme non garantis à 6,40 %, série 2, échéant le 23 novembre 2039, les billets à moyen terme non garantis à 6,20 %, série 3, échéant le 8 juillet 2061, les billets à moyen terme non garantis à 5,16 %, série 5, échéant le 16 juin 2042, les billets à moyen terme non garantis à 3,77 %, série 6, échéant le 2 mars 2026, les billets à moyen terme non garantis à 2,85 %, série 7, échéant le 7 juin 2027, les billets à moyen terme non garantis à 1,928 %, série 9, échéant le 16 décembre 2030, les billets à moyen terme non garantis à 2,954 %, série 10, échéant le 16 décembre 2050, les billets à moyen terme non garantis à 2,179 %, série 12, échéant le 18 mai 2028, les billets à moyen terme non garantis à 3,765 %, série 13, échéant le 20 mai 2053 et les billets à moyen terme non garantis à 5,276 %, série 14, échéant le 14 septembre 2054 (collectivement, les « billets à moyen terme applicables ») émis aux termes de l'acte de fiducie intervenu entre Intact, à titre d'émetteur, et Société de fiducie Computershare du Canada (le « fiduciaire »), à titre de fiduciaire, daté du 21 mai 2009, en sa version modifiée (l'« acte de fiducie »), étaient invités à examiner une modification par voie de résolution spéciale (au sens donné à Extraordinary Resolution dans l'acte de fiducie) (la « résolution relative à la modification »), dont le texte intégral figure dans la déclaration de sollicitation de consentements et de procurations conjointe (en sa version modifiée ou complétée, la « déclaration de sollicitation de consentements et de procurations »), afin d'approuver une modification proposée (la « modification proposée ») de l'acte de fiducie uniquement en ce qui concerne les billets à moyen terme applicables, comme il est décrit dans la déclaration de sollicitation de consentements et de procurations, et d'autoriser Intact, à son gré, et le fiduciaire à conclure un acte de fiducie supplémentaire (l'« acte supplémentaire ») aux termes duquel la modification proposée entrera en vigueur, le tout sous réserve des modalités et conditions énoncées dans la déclaration de sollicitation de consentements et de procurations.

La date limite pour la remise du consentement écrit était 17 h (heure de Toronto) le 5 juin 2025 (la « date limite pour le consentement écrit »). Intact exigeait le consentement écrit des porteurs d'au moins 662/ 3 % du capital global des billets à moyen terme applicables en circulation afin de consentir à la modification proposée. À la date limite pour le consentement écrit, les porteurs de billets représentant plus de 662/ 3 % du capital global des billets à moyen terme applicables en circulation ont consenti à la modification proposée. Intact et le fiduciaire signeront promptement l'acte supplémentaire aux termes duquel la modification proposée entrera en vigueur. L'acte supplémentaire prendra effet à sa signature.

Puisque la résolution relative à la modification a été adoptée au moyen du consentement écrit des porteurs de billets à la date limite pour le consentement écrit, l'assemblée des porteurs de billets auparavant prévue le 12 juin 2025 à 14 h (heure de Toronto) est annulée.

Les porteurs de billets à 17 h (heure de Toronto) le 7 mai 2025 qui ont donné à leur adhérent à CDS (au sens donné à CDS Participant dans la déclaration de sollicitation de consentements et de procurations) l'autorisation et la directive de donner leur consentement à la modification proposée et dont l'adhérent à CDS a fait ce choix avant la date limite pour le consentement écrit recevront un paiement à l'égard du consentement de 1,00 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets à moyen terme applicables qu'ils détiennent (le « paiement à l'égard du consentement »). Les porteurs de billets qui ont omis de remettre un consentement écrit valable avant la date limite pour le consentement écrit n'auront pas le droit de recevoir le paiement à l'égard du consentement.

Le présent communiqué est diffusé à titre informatif seulement et ne modifie pas la sollicitation de consentements et de procurations, qui a pris fin en vertu des modalités et sous réserve des conditions énoncées dans la déclaration de sollicitation de consentements et de procurations.

