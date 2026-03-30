L'étude de BrandSpark sur la confiance des Canadiens reconnaît Intact comme la marque d'assurance habitation la plus digne de confiance au Canada et la marque d'assurance auto la plus digne de confiance au Québec.

TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Intact Assurance a été reconnue par BrandSpark comme l'une des marques les plus dignes de confiance au Canada en 2026, remportant plusieurs prix dans les catégories d'assurance habitation et auto. Cette année, Intact Assurance a reçu des prix pour :

La marque d'assurance habitation la plus digne de confiance au Canada

La marque d'assurance auto la plus digne de confiance au Québec

Depuis l'introduction de la catégorie de l'assurance en 2017, Intact Assurance a remporté le prix de la marque la plus digne de confiance pour l'assurance habitation et auto à huit reprises au total. Les prix « Les plus dignes de confiance » de BrandSpark sont décernés dans le cadre de l'étude de BrandSpark sur la confiance, qui sonde des dizaines de milliers de consommateurs canadiens afin de déterminer les marques auxquelles ils font le plus confiance.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des marques les plus dignes de confiance au Canada. Nous gagnons cette confiance dans les moments qui comptent le plus - que ce soit en aidant les clients à repartir du bon pied après une réclamation ou en leur fournissant des conseils clairs quand ils magasinent ou renouvellent leur assurance, mentionne Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing d'Intact Corporation financière. Nous voulons que les clients soient impressionnés chaque fois qu'ils interagissent avec nous. »

La reconnaissance de BrandSpark souligne deux des principaux objectifs d'Intact : faire des clients nos porte-paroles et bâtir l'une des sociétés les plus respectées. Elle reflète aussi l'engagement des équipes d'Intact Assurance partout au pays.

« Nous n'aurions pas pu obtenir cette reconnaissance sans nos incroyables équipes, ajoute Imen Zitouni. Elle témoigne du travail exceptionnel, de l'attention, du professionnalisme et du dévouement dont elles font preuve chaque jour envers les clients. »

Pour en savoir plus sur Intact Assurance, consultez intact.ca.

À propos de BrandSpark International et de Best New Product Awards Inc.

Fondée en 2001, BrandSpark International est une société de recherche et de conseil dont les études sur la confiance, les nouveaux produits et la valeur des marques offrent des informations inégalées sur la façon dont les consommateurs choisissent de nouveaux produits, sur les marques qu'ils jugent dignes de confiance et sur celles qui selon eux en valent la peine. BrandSpark réalise les recherches pour les Best New Product Awards, les BrandSpark Most Trusted Awards et les BrandSpark Worth it! Awards. Best New Product Awards Inc. gère ces programmes de référence de premier plan : les BrandSpark Most Trusted Awards au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni; les Best New Product Awards au Canada et aux États-Unis; et les BrandSpark Worth it! Awards aux États-Unis.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias : Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, 1 416 227-7905, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1 866 440-8300, poste 20022, [email protected]