Alors que les risques ne cessent d'augmenter partout au Canada, Intact Assurance veut aider les propriétaires à mieux protéger leur domicile en prévision de la saison des feux de forêt.

TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - Un récent sondage national a révélé que près de deux tiers des Canadiens (61 %) ne sont pas beaucoup, voire pas du tout préoccupés par les feux de forêt1, malgré qu'environ 60 % des collectivités canadiennes se trouvent en milieu périurbain résidentiel, lieu de rencontre et d'interaction entre l'établissement humain et les forêts et prairies, qui sont propices à l'embrasement2. Ce troublant paradoxe persiste alors même que l'ampleur des feux de forêt ne cesse d'augmenter. L'année 2025 a été la deuxième pire saison de feux de forêt au Canada en termes de superficie brûlée : 8,9 millions d'hectares ont été touchés - soit une superficie plus grande que la surface terrestre de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick réunis - et plus de 75 000 personnes ont dû être évacuées3.

Auparavant concentrés dans les provinces et les territoires de l'Ouest, les feux de forêt atteignent aujourd'hui de plus en plus de régions canadiennes qui n'étaient habituellement pas en danger. Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC)4, la superficie brûlée au Canada a enregistré une hausse exponentielle de 81 % durant la dernière décennie. Les changements climatiques augmentent les risques de feux de forêt au Canada en prolongeant la « saison des feux »5, marquée par des conditions chaudes, sèches et venteuses qui assèchent les combustibles, où plus d'éclairs risquent de déclencher des brasiers et de forts vents, de répandre les flammes. Il en résulte un risque qui menace aujourd'hui de nombreuses collectivités d'un océan à l'autre du pays, et il devient par conséquent de plus en plus urgent pour les propriétaires canadiens à risque d'agir pour protéger leur maison.

« Les feux de forêt sont imprévisibles, mais notre façon d'y réponse n'a pas à l'être. Nous devons simplement être plus réfléchis en matière de prévention. Alors que le risque de feux de forêt augmente partout au Canada, de petites actions peuvent être faites dès maintenant. Nettoyer ses gouttières, dégager un périmètre autour de la maison ou encore éloigner les matériaux combustibles : tous ces gestes peuvent contribuer à réduire considérablement les dégâts liés aux feux de forêt. Avec notre programme de prévention Toujours Intact, nous voulons aider les Canadiens à protéger ce qui compte le plus pour eux en leur donnant des conseils fiables qu'ils peuvent appliquer concrètement, et qui peuvent vraiment changer la donne », a souligné Mel Wright, vice-présidente et responsable du programme de prévention Toujours Intact d'Intact Assurance.

Passez à l'action : astuces pour réduire les risques de feux de forêt à votre domicile

Sous l'effet du vent, les braises peuvent parcourir jusqu'à deux kilomètres6 en moyenne et atterrir sur de la végétation sèche et des débris accumulés dans les gouttières, sur les toits ou dans les jardins. De simples étincelles peuvent ainsi devenir des feux qui se propagent rapidement, menaçant les maisons et causant de coûteux dommages au passage. Malheureusement, les gens attendent souvent d'être touchés avant d'agir. On observe en effet que les personnes qui ont subi des dommages matériels sont beaucoup plus susceptibles de prendre des mesures de prévention. De leur côté, 69 % des personnes sondées n'ont pas encore ressenti le besoin de se prémunir contre les feux de forêt7. Pourtant, il est possible de réduire les risques en prenant quelques mesures de prévention dès maintenant.

______________________ 1 D'après les résultats d'un sondage Léger commandé par Intact Corporation financière et réalisé du 13 au 16 mars 2026 auprès de 1 639 Canadiens âgés de plus de 18 ans. Les résultats ont été pondérés pour assurer la représentativité selon le sexe, l'âge, la région, la langue et la composition du ménage. Aux fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille donne une marge d'erreur ne dépassant pas ±2,43 % (19 fois sur 20). 2 Mapping Canadian wildland fire interface areas, Service canadien des forêts du Gouvernement du Canada 3 Les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2025, Gouvernement du Canada 4 A Decade After the Fort McMurray Wildfire: Where Do We Stand on Wildfire Risk and Preparedness?,(en anglais), IBC.ca 5 Préparation aux feux de forêt, Centre Intact d'adaptation au climat. 6 Why we focus on embers, firesmartbc.ca, (en anglais).

Meilleures astuces de prévention :

Enlevez les aiguilles, les feuilles et les autres débris du toit, des gouttières, des patios, des balcons et nettoyez régulièrement les entrées d'air.

Entreposez le bois de chauffage et les matériaux combustibles à au moins 10 m de votre maison et jamais sous votre patio.

Tondez le gazon pour qu'il mesure toujours moins de 10 cm de haut et plantez des arbustes de faible hauteur et aménagez vos plantes de manière espacée.

Coupez les conifères qui sont à moins de 10 m de votre maison et élaguez les branches basses des autres arbres pour laisser une distance de 2 m à partir du sol.

Enlevez toute la couverture végétale combustible (le paillis et les plantes) se trouvant dans un périmètre de 1,5 m de votre maison.

Mesures de prévention plus avancées :

Créez un coupe-feu en installant un sursol non combustible tout autour de votre maison (sol minéral, roche, béton ou pierre) à moins de 1,5 m de la maison.

Installez un matériau non combustible entre le bardage de votre maison et le sol sur une hauteur de 15 cm (ex. : un panneau de ciment ou une plaque métallique).

Installez une clôture non combustible (fibrociment, métal, grillage à mailles losangées ou pierre).

Posez un moustiquaire incombustible de 3 mm sur toutes les entrées d'air externes (excepté les évents de sécheuse).

Installez des fenêtres à vitres multiples ou en verre trempé et des portes extérieures résistantes au feu.

Installez une toiture de classe A résistante au feu (ex. : bardeaux en fibrociment, en tôle ou en asphalte).

Installez un parement ou un revêtement extérieur incombustible (stucco, métal, pierre ou fibrociment).

Rénovez tous les composants de votre patio pour qu'ils soient résistants au feu et aient une surface continue, sans interstices.

Installez des bourrelets de calfeutrage sur toutes les portes, portes de garage y compris, et remplacez ceux qui sont en mauvais état.

Toujours Intact

En 2025, Intact a lancé un programme de prévention national appelé Toujours Intact. Ce programme offre un éventail d'outils et d'astuces pratiques visant à aider les Canadiens à protéger leur propriété. Grâce à de nombreux conseils éprouvés et faciles à mettre en œuvre, les propriétaires peuvent prendre des mesures proactives pour aider à prévenir ou à réduire les dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes.

_________________________________ 7 D'après les résultats d'un sondage Léger commandé par Intact Corporation financière et réalisé du 13 au 16 mars 2026 auprès de 1 639 Canadiens âgés de plus de 18 ans. Les résultats ont été pondérés pour assurer la représentativité selon le sexe, l'âge, la région, la langue et la composition du ménage. Aux fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille donne une marge d'erreur ne dépassant pas ±2,43 % (19 fois sur 20).

L'application Jiffy aide les propriétaires à protéger leur maison

Avec 20 % des Canadiens évoquant « la difficulté de trouver des entrepreneurs fiables8 » comme l'un des trois principaux obstacles à la prise de mesures supplémentaires pour protéger leur maison contre les conditions météorologiques extrêmes, l'accès à des professionnels de confiance est un défi de taille. Jiffy aide les propriétaires à gérer l'entretien saisonnier et à rendre leur maison plus résistante aux intempéries en les mettant en contact avec des experts approuvés pour qu'ils puissent obtenir des services d'entretien et de réparation résidentiels sur demande. Jiffy exerce actuellement ses activités dans la région du Grand Toronto, à Ottawa, à Calgary, à Vancouver, à Edmonton et à Montréal.

Pour obtenir d'autres astuces de prévention et des aide-mémoire pour chaque saison, visitez toujoursintact.ca.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-parole, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

_________________________________ 8 D'après les résultats d'un sondage Léger commandé par Intact Corporation financière et réalisé du 13 au 16 mars 2026 auprès de 1 639 Canadiens âgés de plus de 18 ans. Les résultats ont été pondérés pour assurer la représentativité selon le sexe, l'âge, la région, la langue et la composition du ménage. Aux fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille donne une marge d'erreur ne dépassant pas ±2,43 % (19 fois sur 20).

SOURCE Intact Corporation financière

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