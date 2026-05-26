Intact commandite le match des Roses au Stade Saputo et rapproche les collectivités du sport grâce aux zones Intact Assurance

MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - Intact Assurance, partenaire fondateur de la Super Ligue du Nord (SLN) et des Roses de Montréal, est ravie de présenter le match des Roses de Montréal à l'emblématique Stade Saputo. Le match aura lieu le samedi 29 août à 14 h contre les Tides de Halifax.

Alors que l'équipe se prépare à fouler le terrain du Stade Saputo, Intact est fière d'aider les membres de la communauté du soccer à assister à ce moment historique en offrant des billets au prix de départ de 20 $. Les billets sont en vente dès maintenant à l'adresse suivante: www.rosesmtl.ca/billets.

Zones Intact Assurance

Intact, partenaire fondateur, procède également au dévoilement des nouvelles zones Intact Assurance pour les trois équipes commanditées par l'entreprise - les Roses de Montréal, l'AFC Toronto et le CF Rapide d'Ottawa. Chaque mois, lors d'un match à domicile, 40 places de choix seront réservées aux groupes communautaires locaux qui pourront ainsi profiter non seulement d'une expérience VIP, mais aussi rencontrer les joueuses. Les zones Intact Assurance sont un moyen pour Intact de permettre aux membres de la collectivité locale, des maisons des jeunes aux associations de quartier, d'encourager leur équipe et de faire de Montréal un lieu incontournable.

« Le Stade Saputo est un lieu phare du soccer canadien, et nous ne pourrions être plus fiers de présenter le match des Roses de Montréal sur ce terrain emblématique », a déclaré Imen Zitouni, première vice-présidente et cheffe du marketing d'Intact. « Chez Intact, nous croyons que le sport a le pouvoir de rapprocher les collectivités, et c'est pourquoi nous souhaitons le rendre plus accessible aux Montréalais. Que la zone Intact Assurance vibre aux sons des encouragements d'une famille ou des membres d'une maison des jeunes, nous voulons que tous les amateurs sentent que ce match est un moment pour eux. »

« Le 29 août, nous offrirons à nos partisans le match qu'ils méritent, à la hauteur du soutien qu'ils nous ont donné depuis le premier jour », a déclaré Annie Larouche, présidente des Roses de Montréal. « C'est bien plus qu'un simple match, et nous sommes très fiers qu'Intact Assurance soit de la partie aux côtés de notre équipe. C'est l'occasion de montrer à quel point le soccer féminin professionnel fait partie de l'ADN de Montréal, et de voir le Stade Saputo vibrer aux couleurs des Roses. »

Investir dans le sport féminin professionnel

Intact Assurance s'engage à soutenir l'essor du sport féminin professionnel au Canada. En plus d'être un partenaire fondateur de la SLN, Intact est aussi un partenaire fondateur de la Ligue professionnelle de hockey féminin et soutient ainsi les trois équipes canadiennes : la Victoire de Montréal, la Charge d'Ottawa et les Sceptres de Toronto. Ces partenariats contribueront à l'avancement de la reconnaissance des femmes dans le sport et s'inscrivent dans l'engagement continu d'Intact à investir dans un avenir plus inclusif et équitable pour toutes les femmes dans la carrière de leur choix.

Les billets pour assister au match des Roses de Montréal contre les Tides de Halifax au Stade Saputo le 29 août 2026 sont en vente dès maintenant. Pour acheter des billets ou pour en savoir plus, visitez le site www.rosesmtl.ca.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias : Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, 416 227-7905 / 514 985-7165, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1 866 440-8300, poste 20022, [email protected]