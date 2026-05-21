La Victoire de Montréal remporte la Coupe Walter 2026 de la LPHF, devenant ainsi la première équipe canadienne à remporter le championnat.





La Victoire bat la Charge d'Ottawa en finale de la Coupe Walter et amène le titre à Montréal.





Intact Assurance, partenaire fondateur de la LPHF, célèbre cette étape historique pour le hockey professionnel féminin au Canada.

TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Intact Assurance félicite la Victoire de Montréal pour son triomphe historique au championnat de la Coupe Walter, à la suite d'une victoire par jeu blanc contre la Charge d'Ottawa, lors du match 4 en Finale de la Coupe Walter 2026 de la LPHF. Cet exploit remarquable représente la première fois qu'une équipe canadienne soulève la Coupe Walter, un moment de fierté pour les partisans canadiens et pour le hockey féminin dans tout le pays.

Le parcours de la Victoire jusqu'au championnat a été palpitant : l'équipe a vaincu les championnes en titre, le Frost du Minnesota, dans une série de cinq matchs de demi-finale ardemment disputés, avant d'affronter la Charge d'Ottawa lors d'une finale serrée. Le parcours de la Charge d'Ottawa jusqu'à la finale a été tout aussi inspirant. Sa ténacité, son esprit de compétition et son engagement envers l'excellence en ont fait un finaliste digne de ce nom et un honneur pour la ligue. Les deux équipes ont fait preuve de résilience et ont illustré la passion, l'habileté et la détermination qui définissent le hockey féminin d'élite.

« La venue de la Coupe Walter au Canada est un moment historique pour le hockey professionnel féminin au pays et un véritable témoignage de l'excellence que ces athlètes apportent sur la glace à chaque match. Intact Assurance est immensément fière d'être un partenaire fondateur de la LPHF, et nous sommes privilégiés de soutenir ces athlètes et de faire partie de leur parcours », a déclaré Imen Zitouni, première vice-présidente et cheffe du marketing, Intact Corporation financière.

En tant que partenaire fondateur de la LPHF, Intact Assurance fait partie de la famille de la LPHF depuis 2025, s'engageant à faire croître le jeu et à fournir aux athlètes féminines d'élite la plateforme qu'elles méritent.

Faits saillants

En plus d'être un partenaire fondateur de la LPHF, Intact Assurance soutient les 4 équipes canadiennes 2025-2026 de la Ligue : la Victoire de Montréal, la Charge d'Ottawa, les Sceptres de Toronto et les Goldeneyes de Vancouver.





La Coupe Walter 2026 de la LPHF est la première à être remportée par une équipe canadienne de la LPHF, après les titres consécutifs du Frost du Minnesota en 2024 et 2025.





Intact Assurance demeure engagée à promouvoir le sport féminin et à investir dans la prochaine génération d'athlètes canadiennes à tous les niveaux de compétition. En plus de son engagement envers la LPHF, Intact Assurance est également un partenaire fondateur de la Super Ligue du Nord, la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-parole, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

SOURCE Intact Corporation financière

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