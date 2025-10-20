TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 après la fermeture des marchés le 4 novembre 2025.

La société tiendra une téléconférence à ce sujet à l'intention des analystes et des investisseurs le mercredi 5 novembre 2025, à 11 h (HE).

Les participants à la téléconférence seront :

Charles Brindamour (chef de la direction);

Ken Anderson (chef des finances);

Patrick Barbeau (chef de l'exploitation);

Guillaume Lamy (premier vice-président, Assurance des particuliers).

Pour écouter la webdiffusion en direct, en mode audio, et visionner la présentation et l'information financière supplémentaire, veuillez visiter le site intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ».

Vous pouvez également vous joindre à la téléconférence en composant le 416 945-7677 ou le 1 888 699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la téléconférence. L'enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 5 novembre 2025, à 14 h (HE), jusqu'à 23 h 59 (HE) le 12 novembre 2025. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289 819-1450 ou le 1 888 660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 15599.

La transcription de la téléconférence sera également disponible sur intactfc.com .

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact Assurance offre des solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée par l'entremise de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agents généraux de gestion. En Irlande, elle offre aussi des solutions d'assurance des particuliers directement aux clients sous la marque 123.ie.

Demandes des médias : Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, 416 227-7905 / 514 985-7165, [email protected]; Demandes des investisseurs : Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1 866 440-8300, poste 20022, [email protected]