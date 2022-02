WATERLOO, ON, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques et maintenir une bonne qualité de l'air au Canada, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi notre gouvernement fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques à émission zéro partout au pays.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ont annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 3,9 millions de dollars à Green Economy Canada (site en anglais) en appui à l'installation de quelque 350 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Cet investissement, qui rendra la recharge de VE plus facile pour tous, sera financé par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada.

Green Economy Canada choisira les bénéficiaires au terme d'un processus transparent, en fonction de la demande. Les bornes de recharge seront installées dans des lieux publics, des immeubles résidentiels à logements multiples, des rues, des lieux de travail ou des installations de ravitaillement pour parcs de véhicules légers d'ici mars 2024.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements sont un autre pas vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de n'importe quel autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles pour les Canadiens, d'un océan à l'autre. En investissant dans l'installation de bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et atteindrons plus facilement nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Il est temps de joindre le geste à la parole pour réduire les émissions dans le secteur des transports. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral aide à élargir le réseau d'infrastructure pour véhicules électriques au pays, comme en investissant dans ces bornes en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, et à appuyer les Canadiens qui veulent faire le virage vers l'électrique. Ensemble, nous atteindrons l'objectif climatique de carboneutralité du Canada d'ici 2050. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« À l'heure où l'industrie énergétique évolue, cet investissement donnera aux citoyens et aux entreprises de l'Alberta les moyens d'opérer la transition vers les véhicules électriques et aidera notre population à faire un pas de géant vers un avenir durable et prospère pour tous. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous sommes emballés de recevoir cet investissement de RNCan pour accélérer l'adoption des véhicules électriques en améliorant l'accessibilité des bornes à l'échelle du pays. Réduire les émissions liées aux transports est l'une des façons les plus efficaces pour les organisations de lutter contre les changements climatiques. Du coup, elles économisent également de l'argent, mobilisent leurs employés et se forgent une bonne réputation d'entreprise citoyenne. »



Priyanka Lloyd

Directrice générale de Green Economy Canada



Faits en bref

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre.

, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. À ce jour, plus de 125 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

Liens connexes



