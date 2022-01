EDMONTON, AB, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter et de conduire des véhicules électriques (VE) en Alberta.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2 millions de dollars à la régie des municipalités de l'Alberta (Alberta Municipalities) pour aider à déployer et à installer jusqu'à 260 bornes de recharge pour VE dans la province.

Cet investissement, qui rendra l'achat d'un VE plus envisageable pour les organisations, sera financé par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

Alberta Municipalities sélectionnera les bénéficiaires par le biais d'un processus transparent et fondé sur la demande. Les bornes de recharge seront ensuite installées d'ici octobre 2023 dans des rues et autres lieux publics, de même qu'à proximité d'immeubles d'habitation multilogements, de lieux de travail ou de diverses installations pour desservir des parcs de véhicules légers.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et plus accessibles pour ses citoyens. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements aideront aussi le Canada à atteindre sa cible : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade vendus soient des véhicules à émission zéro. Ils sont également essentiels à l'atteinte des objectifs ambitieux du Canada en matière de changements climatiques et à l'édification d'un avenir plus vert pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et plus accessibles pour les Canadiens d'un océan à l'autre. En investissant dans l'installation de bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui pour l'Alberta, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et atteindrons plus facilement nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada a à cœur de protéger notre environnement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les véhicules électriques représentent un élément important de notre plan de travail pour atteindre les objectifs climatiques du Canada. L'annonce d'aujourd'hui renforce cet engagement en mettant à profit l'intention de notre gouvernement d'offrir des options de transport propres et durables aux Albertains. »

L'honorable Randy Boissonnault

Député d'Edmonton-Centre

« Le programme de recharge des véhicules électriques aidera les municipalités visionnaires à se préparer à un avenir électrique. Grâce à cet investissement du gouvernement du Canada, nos membres peuvent mettre leurs municipalités sur la carte des stations de recharge sans demander un sou à leurs contribuables. »

Paul McLauchlin

Président, Rural Municipalities of Alberta

« Nous sommes ravis de soutenir le centre de lutte et le programme de recharge des véhicules électriques. L'installation d'une ou deux bornes de recharge pour VE peut stimuler la croissance économique d'une municipalité et l'aider à atteindre ses objectifs en matière d'environnement et de développement durable. De plus, cet ajout permet aux résidents et aux visiteurs de recharger leurs véhicules pendant qu'ils sont au centre de loisirs, à la bibliothèque ou encore sur la rue principale pour magasiner, souper ou simplement explorer les alentours. »

Cathy Heron

Présidente, Alberta Municipalities

« Nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan dans ce qui représente à ce jour le plus important investissement dans les stations de recharge pour VE en Alberta. Le centre municipal de lutte contre les changements climatiques (Municipal Climate Change Action Centre) est prêt à aider toutes les municipalités de l'Alberta - petites et grandes - à se préparer à la demande croissante d'infrastructures de recharge pour VE. Ce projet soutient notre mandat, qui vise à réduire localement les émissions de gaz à effet de serre et à assurer la résilience des collectivités. »

Trina Innes

Directrice générale, Municipal Climate Change Action Centre

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 819-790-1907, [email protected]