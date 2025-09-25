TORONTO, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le médicament Ebglyss® (lébrikizumab) d'Eli Lilly Canada Inc. (« Lilly ») destiné au traitement de la dermatite atopique modérée à sévère1 (eczéma) a été officiellement inscrit au régime public d'assurance-médicaments du Québec. Cette inscription fait suite aux négociations fructueuses entre Lilly et l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) concernant Ebglyss® pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère1, avec une lettre d'intention signée le jeudi 28 août 2025.

« Nous félicitons le Québec d'être la première province canadienne à inscrire Ebglyss à son régime public d'assurance-médicaments, mais notre travail est loin d'être terminé », a déclaré Mathilde Merlet, directrice générale de Lilly Canada. « Notre objectif reste clair : veiller à ce que toutes les personnes vivant avec une dermatite atopique (eczéma) modérée à sévère à travers le Canada aient accès à des traitements innovants, efficaces et sûrs comme Ebglyss. Nous encourageons les régimes publics d'assurance-médicaments de tout le pays à reconnaître, à l'instar du Québec, l'intérêt d'investir dans un médicament qui offre une efficacité et une innocuité établies à long terme, avec un schéma posologique d'entretien toutes les quatre semaines, dans un domaine thérapeutique où les besoins non satisfaits sont importants. »

Ebglyss (lébrikizumab) a été autorisé le 24 juin 2024. Cette autorisation était fondée sur les résultats des études ADvocate 1, ADvocate 2 et ADhere, qui ont montré une clairance cutanée de 90 % et un soulagement significatif du relief des démangeaisons dès la quatrième semaine. Le médicament a atteint plusieurs coparamètres d'évaluation principaux, tous les paramètres d'évaluation secondaires3 et il présente un profil d'innocuité établi4. Les données issues de la prolongation à long terme ADjoin de ces études ont montré que les résultats cutanés et les démangeaisons ont également été maintenus pendant 2 ans de traitement continu par le lébrikizumab5.

Le 1er août 2024, L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) a émis une recommandation de remboursement positive assortie de conditions pour Ebglyss en tant que traitement biologique de première intention au Québec, reconnaissant les avantages cliniques qu'Ebglyss pourrait apporter aux patients vivant au Québec.

« La dermatite atopique (eczéma) est une affection qui doit être prise au sérieux, car elle a des répercussions importantes sur la santé physique et mentale des patients et de leurs aidants. Les patients au Canada méritent un accès équitable aux traitements approuvés, tout comme les patients du reste du monde. Toute avancée visant à améliorer l'accès des patients est un progrès dans la bonne direction. Il est également essentiel que les patients aient accès à plusieurs options de traitement », explique Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la Société canadienne de l'eczéma. »

« Pour les Canadiens atteints de dermatite atopique (eczéma) modérée à sévère, les réalités quotidiennes de cette affection chronique et souvent invalidante vont bien au-delà de la peau », explique Dana Gies, directrice générale de l'Alliance canadienne des patients en dermatologie. « Les options de traitement comme Ebglyss apportent un réel espoir d'amélioration de la qualité de vie. Ces thérapies peuvent aider les patients à mieux gérer leurs symptômes, à réduire le fardeau sur leur santé mentale et à retrouver le sommeil, la productivité et un sentiment de normalité. Il s'agit d'un pas en avant important, et nous espérons voir un accès équitable pour tous les patients au Canada. »

« La dermatite atopique (eczéma) est une affection complexe et pénible qui touche chaque patient différemment, avec une combinaison unique de symptômes, de facteurs déclenchants et de niveaux de gravité. Cette variabilité biologique dans la manifestation de la maladie signifie également que les patients réagiront différemment à des traitements spécifiques », explique le Dr Kim Papp, dermatologue chez Probity Medical Research Inc. et professeur adjoint au département de dermatologie de la faculté de médecine Temerty de l'Université de Toronto. « Pour soutenir la communauté des personnes atteintes de dermatite atopique (eczéma), les patients doivent avoir accès à une gamme d'options thérapeutiques innovantes. L'accès à des traitements de pointe, comme Ebglyss®, pour les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère représente une avancée significative, offrant un nouvel espoir à ceux qui ont eu du mal à trouver des solutions efficaces et sûres. »

Lilly Canada soutient Ebglyss en tant que traitement biologique de première intention pour la dermatite atopique modérée à sévère et continuera à rechercher avec persévérance des options de remboursement privé et public au Canada.

À propos de la dermatite atopique (Ebglyss)

La dermatite atopique (DA), une forme d'eczéma, est une affection cutanée inflammatoire chronique. Des traitements rigoureux d'hydratation et de soins de la peau, une surveillance constante de la maladie, des changements de mode de vie pour éviter les facteurs déclenchants et des nuits blanches peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie de tous les membres de la famille6. La DA se caractérise par des zones de peau sèche, rouges et qui démangent intensément. Les répercussions documentées de la DA sur la vie quotidienne comprennent la dépression et l'anxiété, un risque accru de suicide, un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité, une quantité et/ou une qualité de sommeil insuffisante et une baisse de productivité au travail. Compte tenu de la prévalence et de la nature chronique de la DA, ses répercussions peuvent être très difficiles et durables pour un grand nombre de Canadiens7.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui transforme la science en remèdes afin d'améliorer la vie des gens partout dans le monde. Lilly est à l'avant-garde des découvertes qui changent la vie depuis près de 150 ans, et aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes à travers le monde. La filiale canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des scientifiques de l'Université de Toronto qui a finalement abouti à la mise au point de la première insuline commercialisée au monde.

En tirant parti de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génétique, nos scientifiques font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de résoudre certains des défis les plus importants au monde en matière de santé : redéfinir les soins du diabète, traiter l'obésité et réduire ses effets à long terme les plus dévastateurs, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, apporter des solutions à certains des troubles du système immunitaire les plus invalidants et transformer les cancers les plus difficiles à traiter en maladies pouvant être prises en charge. À chaque pas vers un monde plus sain, nous sommes motivés par une seule chose : améliorer la vie de millions de personnes supplémentaires. Cela implique notamment de mener des essais cliniques innovants qui reflètent la diversité de notre monde et de veiller à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus sur Lilly Canada, rendez-vous sur https://www.lilly.com/fr-CA/ ou suivez-nous sur LinkedIn.

Ebglyss® et son dispositif d'administration sont des marques commerciales détenues ou concédées sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés affiliées.

Notes de fin et références :



1. * chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus ayant un poids corporel d'au moins 40 kg, chez qui la maladie n'est pas adéquatement maîtrisée par des traitements topiques sous ordonnance ou lorsque ces traitements ne sont pas appropriés.

2. Silverberg JI, Paller AS, Yosipovitch G, et al. Two Phase 3 Trials of Lebrikizumab for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2023;388(5):421-432. doi: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206714 [1](https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2206714).

3. Dans les deux essais, un pourcentage significativement plus élevé de patients dans le groupe lébrikizumab que dans le groupe placebo ont obtenu une réponse selon l'échelle d'évaluation globale de l'investigateur (IGA) (score de 0 ou 1 avec une réduction d'au moins 2 points) à la semaine 4 et une réduction d'au moins 4 points du score ÉÉN à la semaine 4. Score IGA d'au moins 3 (échelle de 0 [peau saine] à 4 [maladie grave]). Échelle numérique d'évaluation des démangeaisons (échelle de 0 [pas de démangeaisons] à 10 [démangeaisons les plus intenses imaginables]) dans l'évaluation de la gravité maximale des démangeaisons rapportée par le patient au cours des 24 heures précédentes.

4. Eli Lilly Canada Inc. (2024). Monographie de EbglyssMC. Accessible sur : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00076063.PDF

5. Guttman-Yassky, E., Weidinger, S., Simpson, E. L., Gooderham, M., Irvine, A. D., Spelman, L., Silverberg, J. I., ElMaraghy, H., DeLuca-Carter, L., Piruzeli, M. L. B., Hu, C., Yang, F. E., Pierce, E., Bardolet, L., & Thaçi, D. (2025). Two-Year Efficacy and Safety of Lebrikizumab in Patients with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Long-Term Extension (ADjoin). Dermatology and Therapy (Heidelberg), 15(8), 2217-2232. https://doi.org/10.1007/s13555-025-01452-9

6. Société canadienne de l'eczéma. À propos de l'eczéma. Consulté le 21 octobre 2024 sur : https://eczemahelp.ca/fr/a-propos-de-leczema/

7. Habiter ma peau. Un rapport national sur l'expérience des patients atteints de dermatite atopique et de leurs proches aidants. Novembre 2022. Alliance canadienne des patients en dermatologie et Eczéma Québec. https://apropeau.ca/media/attachments/2022/11/22/rapport-da-2022---full_fr.pdf

