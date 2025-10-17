Verzenio est le premier médicament contemporain depuis plus de 20 ans à démontrer un bienfait significatif sur le plan de la survie globale dans le cadre d'un traitement adjuvant du cancer du sein au stade précoce RH positif et HER2 négatif, dont la maladie présente un risque élevé.

Les résultats à sept ans issus de l'étude de phase III monarchE montrent également que Verzenio en association avec une endocrinothérapie a démontré des bienfaits soutenus sur les plans de la survie sans maladie invasive et de la survie sans récidive à distance.

Ces données ont été simultanément publiées dans la revue Annals of Oncology et communiquées dans le cadre d'une présentation orale de dernière minute à la réunion annuelle de l'European Society for Medical Oncology (ESMO).

TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Eli Lilly and Company a annoncé aujourd'hui les résultats de l'analyse primaire de la survie globale (SG) de l'étude de phase III monarchE. Ces derniers montrent que l'utilisation de Verzenio en association avec une endocrinothérapie (ET) dans le cadre d'un traitement adjuvant a entraîné une réduction du risque de décès de 15,8 % par rapport à l'ET seule ainsi que des améliorations soutenues à long terme sur les plans de la survie sans maladie invasive (SSMi) et de la survie sans récidive à distance (SSRD) chez les patients atteints d'un cancer du sein au stade précoce exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif) avec atteinte ganglionnaire, et dont la maladie présente un risque élevé.

Ces résultats ont été publiés dans la revue Annals of Oncology et seront communiqués dans le cadre d'une présentation orale de dernière minute à la réunion annuelle de l'ESMO qui se tiendra aujourd'hui, le vendredi 17 octobre, à 14 h (EST)/8 h (HE), à Berlin, en Allemagne. Ces données seront présentées aux organismes de réglementation de la santé à l'échelle mondiale.

« Pour les patients, la survie est ce qui importe le plus. L'abémaciclib en association avec l'ET est le premier traitement contemporain depuis plus de 20 ans à offrir une nette amélioration de la survie globale dans le cadre d'un traitement adjuvant », a déclaré Stephen Johnston, M.D., Ph. D., professeur de médecine du cancer du sein et oncologue médical consultant à la Royal Marsden NHS Foundation Trust (Londres, Royaume-Uni), et chercheur principal de l'étude monarchE. « Ces résultats constituent une étape importante dans le traitement du cancer du sein au stade précoce RH positif et HER2 négatif, dont la maladie présente un risque élevé. »

Les données présentées comprennent les résultats de l'analyse primaire de la SG reflétant un suivi médian de 6,3 ans, avec plus de 75 % des patients ayant fait l'objet d'un suivi pendant au moins quatre ans après la fin de la période de traitement de deux ans par Verzenio. Dans la population en intention de traiter (IT), Verzenio en association avec une ET a permis de réduire le risque de décès de 15,8 % par rapport à l'ET seule (taux de survie globale [SG] à 7 ans : 86,8 % par rapport à 85,0 %; rapport de risque [RR] de 0,842; IC à 95 % : 0,722; 0,981; p bilatérale = 0,027).

Par ailleurs, le traitement par Verzenio en association avec une ET a entraîné une réduction soutenue du risque de récidive à sept ans, ce qui continue de démontrer les bienfaits avérés sur les plans de la SSMi et de la SSRD ainsi que l'effet différé précédemment observé dans l'analyse à cinq ans de l'étude monarchE. Il convient de noter que Verzenio en association avec une ET a entraîné une réduction de 32 % du nombre de patients vivant avec une maladie métastatique par rapport à l'ET seule (6,4 % par rapport à 9,4 %, respectivement). Le suivi continu à long terme de cette étude aidera à déterminer si, au fil du temps, cette différence constante chez les patients vivant avec une maladie métastatique se traduit par un bienfait accru sur le plan de la survie. « Ces résultats constituent une avancée importante dans le traitement du cancer du sein RH positif et HER2 négatif avec atteinte ganglionnaire présentant un risque élevé en offrant des réductions significatives de la récidive et en améliorant la survie », a déclaré Jacob Van Naarden, vice-président directeur et président de Lilly Oncologie. « Ces résultats appuient l'idée que le traitement de deux ans par Verzenio en association avec une ET est le traitement de référence du cancer du sein avec atteinte ganglionnaire présentant un risque élevé, ce qui donne un nouvel espoir aux patients confrontés à ce diagnostic. »

Les données sur l'innocuité concordaient avec le profil connu de Verzenio et les analyses antérieures de l'étude monarchE. Aucune toxicité différée ni aucun nouveau problème d'innocuité n'a été observé. Les effets indésirables étaient généralement gérables avec des modifications posologiques et concordaient avec les analyses antérieures de l'étude monarchE.

À propos de l'étude monarchE

L'étude monarchE était une étude de phase III, multicentrique, mondiale, ouverte, à répartition aléatoire et comportant deux cohortes comptant 5 637 adultes atteints d'un cancer du sein au stade précoce HR positif et HER2 négatif avec atteinte ganglionnaire, dont la maladie présentait un risque élevé de récidive. Des patients de plus de 600 centres dans 38 pays ont participé à cette étude, la seule portant sur un traitement adjuvant et ayant été conçue pour un étudier un inhibiteur des CDK4 et CDK6 précisément dans une population atteinte d'un cancer du sein au stade précoce avec atteinte ganglionnaire et dont la maladie présentait un risque élevé. Pour faire partie de la cohorte 1 (n = 5 120), qui correspond à la population approuvée par la FDA, les patients devaient présenter au moins 4 ganglions atteints, ou 1 à 3 ganglions atteints et au moins l'une des caractéristiques suivantes : la présence de tumeurs d'au moins 5 cm ou celle de tumeurs de grade 3. Les patients faisant partie de la cohorte 2 ne pouvaient pas avoir satisfait aux critères d'admissibilité à la cohorte 1. Pour faire partie de la cohorte 2 (n = 517), les patients devaient présenter 1 à 3 ganglions atteints et un indice de prolifération Ki-67 ≥ 20 %. Les patients de chaque cohorte ont été répartis au hasard selon un rapport de 1:1 pour recevoir, soit Verzenio à 150 mg deux fois par jour plus une ET adjuvante de référence (cohorte 1, n = 2 555; cohorte 2, n = 253), soit une ET adjuvante de référence seule (cohorte 1, n = 2 565; cohorte 2, n = 264), pendant 2 ans. L'administration de l'ET a été poursuivie pendant au moins 5 ans si cela s'avérait médicalement approprié. Le paramètre d'évaluation principal était la SSMi. Conformément aux lignes directrices des experts, la SSMi a été définie comme étant le délai avant la récidive du cancer du sein, l'apparition d'un nouveau cancer ou le décès. La SG était un paramètre d'évaluation secondaire clé dans le cadre de l'étude monarchE. Le plan d'analyse de la SG a été modifié après l'analyse primaire de la SSMi, à la suite de la consultation menée auprès des organismes de réglementation, faisant passer le nombre d'événements liés à la SG requis de 390 à 650 pour assurer une durée minimale de suivi d'au moins 5 ans et permettre l'obtention d'un ensemble de données sur la survie plus matures1,2.

À propos du cancer du sein au stade précoce et du risque de récidive

On estime que 90 % de tous les cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce 3. Environ 70 % des cas de cancers du sein sont de sous-type RH positif/HER2 négatif 3. Bien que le pronostic du cancer du sein au stade précoce RH positif/HER2 négatif soit généralement positif, une récidive est possible dans 20 % des cas, laquelle peut potentiellement évoluer en une maladie métastatique incurable 4. Le risque de récidive est le plus élevé au cours des deux ou trois premières années suivant la pose du diagnostic, en particulier chez les patients atteints d'un cancer du sein au stade précoce avec atteinte ganglionnaire et présentant un risque élevé 4. Les facteurs associés à un risque élevé de récidive comprennent une atteinte ganglionnaire axillaire, une tumeur de grande taille (≥ 5 cm), un grade tumoral élevé (grade 3) et un taux élevé de prolifération cellulaire (indice Ki-67 [≥ 20 %])4.

On parle d'« atteinte ganglionnaire » lorsque des cellules cancéreuses de la tumeur au sein sont détectées dans les ganglions lymphatiques de l'aisselle. Bien que le cancer du sein puisse être retiré grâce à une intervention chirurgicale, la présence de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques signifie que le risque de récidive et de propagation du cancer est plus élevé.

À propos du cancer du sein

Le cancer du sein a désormais dépassé le cancer du poumon en tant que cancer le plus diagnostiqué dans le monde, selon GLOBOCAN5. Dans le rapport, le taux normalisé selon l'âge de cancers du sein était de 82,1 pour 100 000, ce qui signifie qu'environ 1 nouveau diagnostic de cancer sur 8 en 2024 au Canada correspondait à celui d'un cancer du sein6. Lié à environ 670 000 décès en 2022, le cancer du sein est la quatrième cause de décès attribuable au cancer dans le monde. Au Canada, on estime que 30 500 Canadiennes avaient reçu un diagnostic de cancer du sein à la fin de l'année 20246. Cela représente 25 % de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes en 20246.

À propos de VerzenioMD (abémaciclib) 7

VerzenioMD (abémaciclib) est un traitement ciblé connu sous le nom d'inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6). Verzenio est un traitement non chimiothérapeutique offert sous forme de comprimé oral.

Verzenio agit à l'intérieur de la cellule pour bloquer l'activité des CDK4 et CDK6 et contribuer à arrêter la croissance des cellules cancéreuses, pour qu'elles finissent par mourir (d'après les études précliniques). Les kinases dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6) sont activées par la liaison avec les cyclines D. Dans des lignées de cellules mammaires cancéreuses exprimant des récepteurs d'œstrogènes (RE+), les CDK4 et 6 dépendantes de la cycline D1 favorisent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome (Rb), la progression du cycle cellulaire et la prolifération cellulaire.

In vitro, une exposition continue à Verzenio a inhibé la phosphorylation de la Rb et le passage de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire, provoquant la sénescence et l'apoptose (mort cellulaire). Dans les essais précliniques, une prise quotidienne de Verzenio sans interruption a entraîné une réduction de la taille de la tumeur. L'inhibition des CDK4 et CDK6 dans les cellules saines peut se traduire par des effets secondaires dont certains peuvent être graves. De plus, des données cliniques probantes laissent croire que Verzenio traverse la barrière hémato-encéphalique. Chez les patients atteints d'un cancer avancé, notamment du sein, les concentrations de Verzenio et de ses métabolites actifs (M2 et M20) dans le liquide céphalorachidien sont comparables à leurs concentrations plasmatiques sous forme libre.

Verzenio est la première forme pharmaceutique solide à prise orale que Lilly fabrique à l'aide d'un procédé plus rapide et plus efficace appelé fabrication en continu. Il s'agit d'un nouveau procédé de fabrication de pointe utilisé au sein du secteur pharmaceutique, et Lilly est l'une des premières entreprises à adopter cette technologie.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus à propos de Lilly Canada, visitez le site www.lilly.com/fr-CA ou suivez-nous sur LinkedIn.

