BARCELONE, Espagne, le 9 mars 2025 /CNW/ - James Chen, président de la division Opérateurs de Huawei, a prononcé un discours liminaire intitulé : « Innover avec l'IA : porter la création de valeur des entreprises technologiques vers de nouveaux sommets ». M. Chen a souligné que la transformation n'est pas une fin en soi. L'objectif ultime de la transformation est de créer de la valeur.

James Chen, président de la division Opérateurs de Huawei, prononçant son discours liminaire (PRNewsfoto/HUAWEI)

Avec le développement rapide de technologies telles que la 5.5G, l'infonuagique et l'IA, les opérateurs se transforment, passant de fournisseurs de services de connectivité à des fournisseurs de services numériques. Huawei propose le modèle de capacités « Five Ones » afin de faciliter la transformation des opérateurs en entreprises technologiques (techcos). Cela aidera les opérateurs à repenser leur modèle économique, leurs opérations et leur maintenance, ainsi que leur infrastructure et leur permettra de mieux saisir les occasions de transformation afin de créer continuellement de la valeur.

Un modèle de monétisation : construire un nouveau modèle pour une expérience de monétisation différenciée

De nouveaux scénarios de services personnels, tels que la diffusion en continu en direct, les voyages d'affaires et les jeux, émergent. Afin d'offrir une expérience de réseau différenciée pour différents utilisateurs et scénarios de services et de monétiser ces offres, les opérateurs ont besoin de nouveaux modèles de services rendus possibles par les nouvelles technologies.

L'IA peut aider les opérateurs à recommander avec précision des forfaits aux utilisateurs, ajuster de façon dynamique l'expérience de réseau en fonction de leurs besoins, et afficher les résultats de l'amélioration de l'expérience de manière intuitive en temps réel.

À ce jour, plus de 35 opérateurs du monde entier ont adopté des modèles de monétisation de l'expérience utilisant la tarification basée sur les forfaits et sur l'expérience.

Une entrée de service : construire des services d'IA à domicile qui soutiennent l'interaction multimodale

Les maisons deviennent de plus en plus intelligentes. Les opérateurs peuvent offrir des services personnalisés en établissant un portail unifié de services à domicile intelligent et en passante de fournisseurs de bande passante à fournisseurs de services d'IA.

Par exemple, les opérateurs de Chine et de Corée du Sud ont lancé des pôles d'IA à domicile qui comprennent des agents d'IA. Ces pôles connectent de manière transparente divers appareils domestiques intelligents grâce à l'interaction multimodale et invoquent rapidement les applications intelligentes sur le nuage en fonction des intentions des utilisateurs.

Une plateforme nuagique à guichet unique : exploiter une plateforme nuagique pour les services interentreprises

Afin de saisir les possibilités offertes par la transformation numérique et intelligente des industries, les opérateurs doivent fournir une plateforme nuagique caractérisée par une convergence multiservice afin d'exploiter davantage de scénarios de services interentreprises. La plateforme doit être équipée de nouvelles fonctionnalités, telles que le marché en nuage et la génération intelligente de code. Ces fonctionnalités permettront d'intégrer rapidement les opérateurs à l'écosystème et d'aider les développeurs à innover et lancer des applications plus rapidement.

Un opérateur d'Afrique du Nord a lancé avec succès une plateforme multinuage afin d'aider des milliers d'entreprises et leurs clients dans plus de 10 secteurs à adopter la transformation numérique.

Un modèle de fondation de télécommunications : les agents d'IA généraux et les jumeaux numériques

Les technologies d'IA fondées sur les modèles de fondation peuvent aider les opérateurs à repenser l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance. En créant des jumeaux numériques des réseaux et des services, les opérateurs peuvent convertir des données et des scénarios en connaissances et en capacités. Les opérateurs peuvent ensuite intégrer les technologies des modèles de fondation des télécommunications dans les jumeaux numériques ou les agents d'IA, et entraîner et optimiser en continu les modèles, appliquant ainsi les technologies de l'IA à l'exploitation et à la maintenance quotidiennes.

Dans un cas de réussite en exploitation et maintenance intelligentes, les technologies de l'IA ont été utilisées pour diagnostiquer et rectifier rapidement les pannes de réseau, réduisant ainsi le temps de résolution des problèmes à moins de 30 minutes.

Une architecture synergétique : construire l'infrastructure pour une collaboration entre tous les éléments

À l'ère de l'IA, l'infrastructure de communications comprendra de nombreuses ressources telles que les réseaux, le stockage, le nuage et les ressources informatiques. Il est essentiel de prévoir une architecture qui intègre tous ces éléments de ressources.

Cette architecture devra prendre en charge les trois fonctionnalités suivantes : une connectivité intelligente, grâce à laquelle les opérateurs peuvent fournir une assurance déterministe et des connexions sans perte pour les utilisateurs; un nuage intelligent, qui prend en charge une puissance de calcul hétérogène dans un déploiement décentralisé et fournit des services nuagiques et de services informatiques intelligents à la demande; et une collaboration intelligente, qui met en synergie tous les éléments de ressources, de la planification à l'exploitation.

Enfin, James Chen a déclaré qu'innover avec l'IA permettrait d'accélérer la transformation des opérateurs en entreprises technologiques. Grâce à des produits et des solutions de pointe, Huawai travaille avec ses clients pour repenser les modèles économiques, l'exploitation et la maintenance, ainsi que l'infrastructure, afin de créer continuellement davantage de valeur ensemble et de saisir les nombreuses possibilités de l'ère de l'IA.

