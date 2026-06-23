Innovation, expansion et résultats record : Appel à Recycler Canada publie son rapport annuel 2025

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Alors que les Canadiens adoptent de nouvelles technologies et de nouveaux produits à un rythme sans précédent, Appel à Recycler Canada contribue à ce que les matériaux qui alimentent les innovations d'aujourd'hui ne deviennent pas les défis environnementaux de demain. Aujourd'hui, le principal organisme de collecte et de recyclage des piles et batteries au Canada a publié son rapport annuel 2025, mettant en lumière une année marquée par l'innovation, l'expansion et des performances de recyclage record.

En 2025, les Canadiens ont recyclé plus de 8 millions de kilogrammes de piles et batteries grâce à Recyclez vos batteries, Canada!, le programme national de collecte et de recyclage d'Appel à Recycler. Ce jalon représente le volume annuel de collecte le plus important de l'histoire de l'organisation et témoigne de l'engagement croissant des Canadiens envers le recyclage responsable.

Au-delà de ces résultats record, l'année 2025 a marqué un tournant pour Appel à Recycler. L'organisation a renforcé son leadership en matière de gestion responsable des batteries en lançant ses programmes dans deux nouvelles juridictions. Elle a également élargi son champ d'action au-delà de la gestion traditionnelle des batteries, en mettant en œuvre de nouveaux programmes visant certains flux de déchets connaissant la croissance la plus rapide au Canada.

Parmi les réalisations les plus marquantes de l'année figure le lancement de Recyclez vos vapoteuses, un programme provincial de collecte et de recyclage unique en son genre au Québec. Conçu pour offrir aux consommateurs un moyen sûr et pratique de se départir de manière responsable de leurs dispositifs de vapotage usagés, ce programme établit un nouveau modèle de gestion des produits complexes contenant des batteries, des composants électroniques, des plastiques et d'autres matériaux. Il devrait servir de modèle pour les futurs programmes de recyclage des vapoteuses au Canada.

L'organisation a également achevé l'expansion nationale du Programme de récupération des batteries de véhicules électriques, dirigé par l'industrie, garantissant que les démanteleurs automobiles, les concessionnaires indépendants, les ateliers de réparation et les exploitants de flottes partout au pays aient accès à une solution sûre et responsable pour la gestion des batteries de véhicules électriques en fin de vie. Alors que l'adoption des véhicules électriques continue de s'accélérer à l'échelle nationale, ce programme contribue à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour soutenir la transition du Canada vers un avenir de transport à faibles émissions de carbone.

Reconnaissant que la sensibilisation est essentielle pour encourager les comportements de recyclage, Appel à Recycler a continué d'investir de manière importante dans l'éducation et la mobilisation du public tout au long de l'année 2025. Grâce à des campagnes nationales de sensibilisation, à des outils numériques innovants, à des activités de proximité communautaire et à des partenariats dans de multiples secteurs, l'organisation a rendu le recyclage des batteries plus accessible que jamais aux Canadiens. Ces initiatives ont non seulement favorisé une plus grande participation, mais ont également aidé les Canadiens à comprendre comment gérer en toute sécurité le nombre croissant de produits alimentés par batterie utilisés au quotidien.

« 2025 a été une année de transformation pour notre organisation et pour le recyclage au Canada », a déclaré Joe Zenobio, président et chef de la direction d'Appel a Recycler Canada. « Bien que nous soyons fiers d'avoir atteint une nouvelle année record pour la collecte des batteries, nous sommes tout aussi fiers des progrès réalisés pour anticiper les défis environnementaux émergents et élaborer des solutions pratiques et durables pour y répondre. Qu'il s'agisse d'aider les Canadiens à recycler leurs batteries, de lancer de nouveaux programmes pour les vapoteuses ou de nous préparer à la croissance du volume de batteries de véhicules électriques et de mobilité électrique, notre objectif demeure clair : rendre le recyclage responsable, simple, accessible et efficace. »

Le rapport souligne également la croissance continue du réseau national de collecte d'Appel à Recycler ainsi que la solidité de ses partenariats avec les gouvernements, les producteurs, les détaillants, les municipalités, les recycleurs et les consommateurs. Ensemble, ces collaborations contribuent à faire progresser l'économie circulaire du Canada en récupérant des matériaux de valeur, en réduisant les déchets et en veillant à ce que les produits soient gérés de manière responsable à la fin de leur vie utile.

Alors que les technologies continuent d'évoluer, Appel à Recycler demeure déterminée à développer des solutions innovantes de gestion responsable qui permettent aux Canadiens de contribuer à un avenir plus durable.

Pour consulter le rapport annuel 2025 complet, visitez appelarecycler.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par batterie. À titre d'organisme de gérance de confiance pour plus de 400 membres, incluant des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables, Appel à Recycler gère plusieurs programmes de premier plan, notamment :

Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale.

pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale. Recyclez vos vapoteuses pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec.

pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec. Récupération de batteries de Véhicules Electriques, dirigée par l'industrie à l'échelle nationale.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés par les provinces de Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, et agit à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta.

Pour en savoir plus, visitez appelarecycler.ca.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Contact média : Camille Vandeerstraeten - Directrice des communications, Appel à Recycler, Courriel : [email protected], Téléphone mobile : 416-738-4032