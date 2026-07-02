Appel à Recycler Canada lance une nouvelle initiative de collecte et de recyclage de produits alimentés par batterie dans le cadre de son programme Recyclez vos batteries, Canada! au Québec

Une nouvelle initiative provinciale s'appuyant sur une expertise reconnue en gestion des batteries pour répondre à un défi environnemental et de sécurité en pleine croissance

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, le principal organisme de collecte et de recyclage des batteries au pays, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles activités de collecte et de recyclage des produits alimentés par batterie au Québec, en complément de son programme Recyclez vos batteries, Canada! Il s'agit d'une initiative novatrice conçue pour assurer la collecte sécuritaire et la gestion responsable de produits alimentés par batterie en fin de vie.

Cette nouvelle initiative répond à un défi environnemental et de sécurité croissant dans la province : l'augmentation du nombre de produits de consommation courante contenant des batteries intégrées ou amovibles nécessitant une manipulation et un recyclage spécialisés. Alors que de plus en plus de produits sont alimentés par batterie, notamment les jouets, appareils de soins personnels, détecteurs de fumée, outils, vapoteuses, vélos électriques et aides à la mobilité, le besoin de solutions sécuritaires, accessibles et spécialisées pour leur gestion en fin de vie devient de plus en plus critique.

Grâce à plus de 15 ans d'expérience opérationnelle au Québec, Appel à Recycler est particulièrement bien positionné pour gérer ces matières de manière sécuritaire et efficace. Depuis le lancement de son programme de collecte et de recyclage des batteries dans la province en 2011, l'organisme a développé de solides partenariats avec les municipalités, les écocentres, les détaillants, les instances gouvernementales et les organisations environnementales partout au Québec.

« Les produits alimentés par batterie représentent avant tout un défi de gestion des batteries », a déclaré Joe Zenobio, président et chef de la direction d'Appel à Recycler Canada. « Alors que les batteries sont de plus en plus intégrées aux produits utilisés quotidiennement par les Québécois, leur collecte et leur manipulation sécuritaires exigent une expertise spécialisée. Depuis plus d'une décennie, Appel à Recycler développe les infrastructures, les protocoles de sécurité, les partenariats et la confiance nécessaires pour gérer les batteries de façon responsable partout au Québec, et ce programme constitue une extension naturelle de ce leadership. »

Cette initiative s'appuie sur les activités de longue date d'Appel à Recycler en matière de recyclage des batteries au Québec, ainsi que sur l'expérience de l'organisme dans la gestion des produits alimentés par batterie à travers des projets pilotes et des initiatives spécialisées de collecte dans la province.

Soutenir les objectifs du Québec en matière d'économie circulaire et de sécurité

L'initiative soutient les objectifs environnementaux du Québec et répond directement aux amendements réglementaires du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises sur les batteries introduit en 2022, qui a ajouté certains produits alimentés par batterie munis de batteries intégrées aux exigences de la responsabilité élargie des producteurs (REP), notamment les vapoteuses, les produits de soins personnels, les détecteurs de fumée, etc. L'objectif est d'assurer la mise en place d'une solution de récupération et de recyclage pour les batteries provenant de ces produits.

Développée en étroite collaboration avec les Centres de formation en entreprise et récupération (CFER) et RECYC-QUÉBEC, cette initiative offre aux fabricants, importateurs, détaillants et consommateurs une solution clé en main pour la collecte et le recyclage sécuritaires des produits alimentés par batterie, tout en contribuant à réduire les risques environnementaux et de sécurité associés aux batteries mal gérées.

Afin de simplifier le recyclage pour les citoyens et d'améliorer les résultats de récupération, le programme acceptera à la fois :

les produits admissibles alimentés par batterie munis de batteries intégrées; et

les produits admissibles alimentés par batterie munis de batteries amovibles

Qui seront collectés dans les écocentres participants.

Un programme fondé sur l'expertise québécoise et les partenariats locaux

Le programme est déployé en collaboration avec des partenaires québécois et locaux qui soutiendront les activités de collecte, de logistique, de tri et de traitement partout dans la province.

«Le Québec a développé un solide écosystème d'expertise en matière de collecte, de tri et de recyclage, et nous sommes fiers de bâtir ce programme aux côtés de partenaires locaux de confiance», a ajouté M. Zenobio. «Notre réseau établi et notre expérience opérationnelle dans la province nous permettent de déployer rapidement des solutions sécuritaires et efficaces tout en soutenant l'économie circulaire et les infrastructures locales du Québec.»

Les services de collecte seront offerts par l'entremise des écocentres participants à travers la province.

Une approche axée sur la sécurité pour les produits alimentés par batterie

Les produits alimentés par batterie peuvent présenter des risques importants pour la sécurité lorsqu'ils sont mal gérés, notamment lorsqu'il s'agit de batteries au lithium-ion endommagées. La collecte des produits dans leur état intact permet de s'assurer que les batteries sont correctement identifiées, récupérées et traitées par des partenaires qualifiés, qui utilisent des pratiques éprouvées de gestion des batteries.

Le programme vise à:

améliorer l'accès du public à des solutions de recyclage sécuritaires;

réduire les risques d'incendie liés aux batteries;

soutenir les obligations environnementales des producteurs;

augmenter les taux de récupération des batteries; et

faire progresser les objectifs du Québec en matière d'économie circulaire.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par batterie. À titre d'organisme de gérance de confiance pour plus de 400 membres, incluant des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables, Appel à Recycler gère plusieurs programmes de premier plan, notamment :

Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale.





pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale. Recyclez vos vapoteuses pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec.





pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec. Récupération des batteries de véhicules électriques, dirigée par l'industrie à l'échelle nationale.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés par les provinces de Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, et agit à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta.

Pour en savoir plus, visitez appelarecycler.ca.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Contact média: Camille Vandeerstraeten - Directrice des communications, Appel à Recycler, Courriel : [email protected] | Téléphone mobile : 416-738-4032