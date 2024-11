LONGUEUIL, QC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce le départ de son président de longue date, Daniel Lafrance, comme annoncé dans la circulaire d'information de la direction plus tôt cette année, et la nomination de Monique Mercier à titre de présidente du conseil, avec effet immédiat. Mme Mercier, une administratrice d'entreprises chevronnée et primée, qui siège au conseil d'Innergex depuis 2015, devient ainsi la première femme à occuper ce poste chez Innergex. M. Lafrance, qui se retire après de nombreuses années de service dévoué visant à faire progresser le leadership d'Innergex dans le domaine des énergies renouvelables, restera sur le conseil jusqu'au 31 décembre 2024 pour assurer une transition harmonieuse.

« Servir comme président du conseil d'Innergex a été l'un des rôles les plus gratifiants de ma carrière, » a déclaré M. Daniel Lafrance. « Ensemble, nous avons bâti une organisation dédiée à la croissance durable et à l'innovation, ayant un impact positif sur les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. C'est un honneur de passer le flambeau à Monique, une leader exceptionnelle avec une vaste expérience et un profond engagement envers la gouvernance et le développement durable. Monique connaît bien Innergex et s'aligne parfaitement avec nos objectifs de croissance ambitieux. J'ai une confiance totale en son leadership pour guider Innergex vers des réussites encore plus grandes. »

« Au nom de toute l'équipe d'Innergex, je tiens à exprimer notre plus profonde gratitude envers Daniel pour son leadership inestimable et son dévouement inébranlable à la vision de l'entreprise depuis le début des années 2000, » a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Son savoir et ses conseils ont contribué à faire d'Innergex un modèle de croissance responsable et durable. Alors que nous continuons d'avancer, nous sommes ravis d'accueillir Monique comme nouvelle présidente. C'est une dirigeante chevronnée et hautement respectée, dont l'appui à notre stratégie de croissance accélérée dans un marché en pleine évolution sera inestimable. Nous sommes ravis de l'accueillir dans ses nouvelles fonctions et avons hâte de poursuivre ensemble notre mission commune. »

« C'est un véritable honneur d'assumer le rôle de présidente du conseil chez Innergex, une entreprise que j'ai eu le privilège de soutenir pendant près d'une décennie et qui est profondément alignée avec mes valeurs, » a affirmé Mme Monique Mercier. « Je suis impatiente de travailler avec le conseil et la direction pour continuer à bâtir sur les solides fondations de notre stratégie, qui répond à une demande croissante en énergie renouvelable dans un marché en pleine transformation. Nous allons au-delà de la simple continuité pour progresser vers une vision ambitieuse. Je m'engage à guider Innergex avec rigueur et dévouement. »

À propos de Monique Mercier

Monique Mercier, Ad. E., est une administratrice d'entreprises distinguée avec une vaste expérience dans les domaines des télécommunications, de la santé et des technologies de l'information. Elle a occupé les fonctions de vice-présidente exécutive, affaires corporatives, et chef des affaires juridiques et de la gouvernance chez TELUS, jusqu'à sa retraite en 2018. Mme Mercier a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière à la cérémonie annuelle Canadian General Counsel Awards en 2018 et le prix de la Femme de l'année de l'organisation Femmes en Communications et Technologie en 2016. Elle siège également sur les conseils d'administration d'iA Société financière inc., d'Alamos Gold Inc., du Groupe TMX Ltée et de la Fondation de recherche en chirurgie thoracique de Montréal. Elle a siégé sur le conseil d'administration de la Banque du Canada de 2018 à 2022.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 89 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 377 MW (puissance installée brute de 4 332 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 14 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 991 MW (puissance installée brute de 1 334 MW), dont 2 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 9 807 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

