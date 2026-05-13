LONGUEUIL, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex ») et la West Moberly First Nations sont heureuses d'annoncer que leur projet éolien Bessie de 251 MW a été retenu dans le cadre de l'appel d'offres 2025 de BC Hydro.

Parc éolien (Groupe CNW/Innergex Énergie Renouvelable Inc.) Logo West Moberly First Nations (Groupe CNW/Innergex Énergie Renouvelable Inc.)

Le projet éolien Bessie est un projet éolien détenu majoritairement par une communauté autochtone et s'inscrit dans la continuité du partenariat fort entre Innergex et la West Moberly First Nations, à la suite de leur collaboration fructueuse ayant mené à l'obtention d'un contrat lors de l'appel d'offres précédent de BC Hydro. Cette nouvelle sélection témoigne de l'engagement commun des partenaires à faire progresser une électricité propre et fiable en Colombie-Britannique, tout en soutenant le leadership autochtone, la gestion à long terme des territoires et le développement d'opportunités économiques dans la région de Peace.

« La sélection du projet éolien Bessie est une étape importante pour Innergex, la West Moberly First Nations et l'avenir énergétique propre de la Colombie-Britannique », a déclaré Jean Trudel, président et chef de la direction d'Innergex. « Bessie reflète la force de notre partenariat de longue date avec la West Moberly First Nations et le besoin croissant de nouvelles sources d'électricité propre dans la province. Il s'agit d'un projet solide dans un marché où la demande à long terme est claire, et qui s'appuie sur des années de collaboration, de confiance et d'expérience partagée. Nous sommes fiers d'aller de l'avant avec la West Moberly First Nations sur un projet qui soutiendra l'avenir énergétique de la Colombie-Britannique tout en générant des retombées durables pour la région de Peace. »

« Notre partenariat avec Innergex repose sur des années de collaboration et un engagement commun à créer des occasions durables pour notre Nation et les générations futures », a déclaré le chef Roland Willson de la West Moberly First Nations. « Le projet éolien Bessie reflète le type de développement que nous souhaitons voir sur notre territoire, où les Nations autochtones sont des décideurs actifs et où le développement économique se fait selon nos propres conditions. Il s'inscrit également dans une vision plus large de la réconciliation fondée sur un véritable partenariat, dans lequel nous contribuons à définir la façon dont le développement se réalise sur nos terres, faisons progresser notre autonomie économique et créons des bénéfices durables pour notre communauté et notre région. »

« Le projet éolien Bessie repose sur une base solide de collaboration entre la West Moberly First Nations et Innergex », a ajouté Colleen Giroux-Schmidt, vice-présidente principale - Développement Ouest du Canada et affaires gouvernementales fédérales chez Innergex. « Alors que nous poursuivons l'avancement du projet, le partenariat demeurera au cœur de toutes les étapes. Il s'agit d'un projet ancré dans des relations à long terme, un développement responsable et une volonté commune de produire une énergie propre tout en générant des retombées durables pour le nord-est de la Colombie-Britannique. »

Le projet éolien Bessie

Le projet éolien Bessie est un projet éolien de 251 MW situé dans la région de Peace, dont la mise en service est actuellement prévue en 2032. Le projet devrait fournir de l'électricité propre et renouvelable, tout en soutenant des occasions d'emploi, de sous-traitance, de formation et de participation locale durant les phases de développement et de construction. Une fois en exploitation, il devrait contribuer à l'activité économique locale, créer des occasions pour la main-d'œuvre spécialisée et générer des retombées durables pour la région.

Situé dans la région de Peace, Bessie s'appuie sur une relation bien établie entre la West Moberly First Nations et Innergex et reflète une approche à long terme du développement des énergies renouvelables fondée sur le leadership autochtone, la protection de l'environnement et la participation économique régionale. Alors que la demande en électricité propre continue de croître en Colombie-Britannique, le projet vise à répondre aux besoins énergétiques de la province, tout en renforçant la sécurité énergétique et en créant des occasions économiques durables pour les communautés du Nord.

Le processus de développement de Bessie est en cours, et les partenaires s'engagent à consulter et à collaborer avec les communautés autochtones et locales à chaque étape. Cela inclut la prise en compte des commentaires, l'intégration des réalités locales et l'exploration d'occasions de retombées partagées à mesure que le projet progresse.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis plus de 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 90 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 592 MW (puissance installée brute de 4 424 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 37 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 18 projets en développement d'une puissance installée brute totale de 1 959 MW, dont 6 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 11 859 MW.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

À propos de la West Moberly First Nations

West Moberly First Nations est une Nation du Traité no 8 située à proximité du lac Moberly, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. La communauté est composée de membres des peuples Dunne-za, Saulteau, cris et tse'khene, dont les ancêtres habitent la région depuis des temps immémoriaux.

West Moberly First Nations s'engage à protéger ses droits, sa culture, ses terres, ses eaux, ses ressources et son mode de vie, tout en favorisant une intendance responsable, un développement durable et des occasions à long terme pour ses membres et les générations futures.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Contact : Jade Lachapelle, Conseillère principale - Communications, (450) 928-2550 ext. 1302, [email protected], www.innergex.com