LONGUEUIL, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Jean Trudel au poste de président et chef de la direction à compter du 13 mars 2026. Il succédera à M. Michel Letellier, qui annonce sa retraite après près de 30 ans de carrière au sein d'Innergex, dont près de 20 années à la tête de la Société. M. Letellier demeurera activement engagé auprès d'Innergex en siégeant au comité d'investissement et en agissant à titre de conseiller auprès du nouveau président et chef de la direction afin d'assurer une transition harmonieuse.

Michel Letellier (Groupe CNW/Innergex Énergie Renouvelable Inc.) Jean Trudel (Groupe CNW/Innergex Énergie Renouvelable Inc.)

Départ à la retraite de Michel Letellier

M. Letellier dirige Innergex depuis 2007, alors une entreprise canadienne de 13 installations. Sous son leadership, Innergex a connu un essor important et s'est rapidement développée en Colombie-Britannique avant d'étendre ses activités au-delà des frontières du Canada, pour s'établir avec succès aux États-Unis, en France et au Chili. Il laisse en héritage une entreprise exploitant aujourd'hui plus de 4 400 MW répartis dans 89 installations à travers quatre pays. Au-delà de cette croissance remarquable, le legs le plus durable de M. Letellier demeure la forte culture d'entreprise qu'il a su développer, axée sur le développement de projets durables conciliant les personnes, la planète et le partage de la prospérité. L'importance qu'il a toujours accordée aux communautés hôtes des projets ainsi qu'aux partenariats avec les communautés autochtones a toujours démarqué Innergex au sein de l'industrie, tout comme la place accordée à l'humain dans la gestion quotidienne de la Société.

Sous la gouverne de M. Letellier, Innergex a réalisé plus de 20 acquisitions de projets et d'entreprises, mis en service un nombre impressionnant de projets d'énergie renouvelable et réalisé de nombreuses transactions financières pour soutenir les activités de croissance de la Société. Il a notamment amené l'entreprise à se diversifier dans le solaire et le stockage d'énergie par batteries, a signé des ententes de partenariats majeurs au cours de sa carrière en plus d'avoir complété, en 2025, la fermeture du capital d'Innergex avec La Caisse.

« Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à Michel Letellier pour la contribution exceptionnelle qu'il a apportée à Innergex pendant près de trois décennies. Visionnaire et rassembleur, il a guidé Innergex avec rigueur et passion, transformant l'entreprise en un chef de file canadien des énergies renouvelables et en un acteur significatif à l'échelle internationale. C'est pour reconnaître cette empreinte durable qu'il laisse sur notre organisation que le conseil d'administration d'Innergex lui a décerné le titre de président émérite », a déclaré Mme Monique Mercier, présidente du conseil d'administration d'Innergex.

« C'est avec beaucoup d'émotion que je quitte la direction d'Innergex, une organisation à laquelle je me suis profondément dévoué toutes ces années. Je tiens à remercier l'ensemble des employés d'Innergex, nos partenaires autochtones, locaux et d'affaires ainsi que tous les actionnaires qui nous ont soutenus au cours des années pour leur confiance et leur soutien. Je cède les rênes à mon collègue de toujours, Jean, que j'ai vu évoluer et grandir durant toutes ces années. Il possède toute l'expérience, la vision et les compétences requises pour assumer ce rôle avec succès. Je suis persuadé que les valeurs qui ont toujours guidé Innergex demeureront », exprime Michel Letellier.

Nomination de Jean Trudel

M. Trudel a rejoint Innergex en 2002 à titre de vice-président - développement corporatif. Il a rapidement développé son expertise en occupant divers postes clés, dont la direction des investissements, du développement, des communications et des relations investisseurs. Depuis 2022, M. Trudel est le chef de la direction financière et supervise les équipes de comptabilité, d'investissement, de finance, de trésorerie, de fiscalité, d'audit interne, d'amélioration continue et des technologies de l'information et opérationnelles.

Avant de se joindre à Innergex, M. Trudel a travaillé pour la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Auparavant, il a œuvré trois ans comme membre du groupe des services bancaires aux entreprises à la Banque de Nouvelle-Écosse. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (finances) de HEC Montréal (1993) et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's (1996).

« Nous sommes ravis de confirmer que Jean Trudel deviendra président et chef de la direction d'Innergex à compter de mars 2026. Au fil des années, M. Trudel a fait preuve d'un leadership remarquable et s'est préparé avec rigueur à cette transition. Jean Trudel a mené plusieurs initiatives d'envergure au fil des années et son expérience au sein de l'entreprise lui permettra de mener à bien la stratégie de croissance et de performance d'Innergex », a affirmé Mme Mercier.

« J'ai eu la chance de collaborer avec Michel pendant plus d'un quart de siècle à la réussite d'Innergex. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte ce nouveau rôle et je remercie le conseil d'administration pour la confiance ainsi que Michel pour son leadership, sa passion et sa détermination durant toutes ces années », a mentionné M. Trudel.

« Les défis auxquels fait face notre industrie sont grands et le mandat clair du Conseil et de nos actionnaires est axé sur la performance et la création de valeur. Je n'ai aucun doute qu'avec notre équipe talentueuse composée de femmes et d'hommes passionnés, nous allons continuer à faire progresser Innergex en respectant les valeurs humaines qui sont chères à Michel et à toutes les personnes engagées dans l'écosystème d'Innergex », a ajouté M. Trudel.

