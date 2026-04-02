LYON, France, le 2 avril 2026 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex ») et EOLFI ont le plaisir d'annoncer la mise en service du parc éolien La Cense situé sur la commune de Saint-André-Farivillers, à 25 km au nord-est de Beauvais, dans le département de l'Oise (60) en France. Le parc compte quatre éoliennes Nordex N117 de 3,3 MW, pour une puissance installée totale de 13,2 MW.

« Le parc éolien La Cense s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement d'Innergex en France, qui vise à constituer un portefeuille d'actifs performants, durables et profondément ancrés dans les territoires. Ce projet vient compléter nos installations existantes, renforcer notre présence dans les Hauts-de-France et créer des synergies avec nos autres projets dans la région », a mentionné Jean Trudel, président et chef de la direction d'Innergex.

« Nous sommes fiers du succès du financement participatif du parc éolien La Cense, qui illustre l'engagement concret des riverains envers le projet. Sa mise en service reflète aussi parfaitement l'élan de notre équipe et le dynamisme de nos projets en développement avancé en France, notamment en matière de développement éolien et agrivoltaïque. Chaque nouveau projet confirme notre capacité à progresser rapidement, efficacement et en harmonie avec les territoires », déclare Guillaume Jumel, Vice-président et Directeur général - France d'Innergex.

« Presque 10 ans après les premières rencontres locales avec les élus ; c'est une vraie satisfaction que de voir ce projet, développé historiquement par EOLFI et symbole de la qualité de notre développement, se concrétiser, et les éoliennes enfin tourner. Nous sommes ravis de la collaboration réalisée avec Innergex », déclare Youssef El Hayani-Taïb, Directeur développement éolien d'EOLFI & chef de projet historique du projet éolien La Cense.

Chaque année, La Cense produira environ 33 000 MWh d'électricité verte, ce qui permettra d'éviter le rejet d'environ 1 425 tonnes de CO₂ par an et de contribuer aux objectifs nationaux de réduction des émissions et de transition énergétique.

Un projet financé en partie par les citoyens

Afin de partager le projet avec les habitants du territoire, un financement participatif a été lancé en fin d'année 2025 auprès des habitants du département de l'Oise ainsi que des départements limitrophes (Aisne, Somme, Seine-Maritime, Eure, Seine-et-Marne et Val-d'Oise). Cette collecte a permis de recueillir plus de 2,6 M€ sous forme d'obligations à un taux d'intérêt de 7,25%, en complément d'un financement bancaire déjà sécurisé.

Les travaux de construction, débutés en février 2025, ont mobilisé plusieurs entreprises, dont certaines locales, notamment pour les activités de terrassement. Ce choix reflète la volonté d'Innergex et d'EOLFI de contribuer autant que possible au dynamisme économique des territoires où elles opèrent.

Le parc bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans, garantissant une visibilité à long terme sur ses revenus. Il vient également renforcer la présence d'Innergex dans les Hauts-de-France, avec des synergies attendues avec plusieurs projets voisins, dont le parc éolien du Bois des Cholletz, situé sur la commune de Conchy-les-Pots (60), ainsi qu'avec d'autres projets en développement dans la région.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis plus de 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 90 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 592 MW (puissance installée brute de 4 424 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 37 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 18 projets en développement d'une puissance installée brute totale de 1 959 MW, dont 6 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 11 859 MW.

En France, Innergex détient 17 parcs éoliens d'une puissance totale de 337 MW. Innergex France est partenaire du Crédit Agricole depuis 2023.

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À propos d'EOLFI

Depuis plus de 20 ans, EOLFI est spécialisée dans le développement de projets d'énergies renouvelables solaires photovoltaïques et éolien terrestre. EOLFI est un acteur 100% français de référence avec une équipe de plus de 25 personnes, dont l'objectif est de relever les défis de la transition énergétique, de manière responsable et durable, en tant que producteur indépendant d'électricités renouvelables (IPP). EOLFI a développé 164 MW de projets solaires photovoltaïques et 600 MW de projets éoliens terrestres aujourd'hui en exploitation en France. Le portefeuille éolien terrestre et solaire photovoltaïque actuel d'EOLFI s'élève à 800 MW à différentes phases de développement.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Contact : Morgane Lucas, Conseillère sénior - Communication, +33 6 89 12 12 15, [email protected] ; Jade Lachapelle, Conseillère principale - Communications, (450) 928-2550 ext. 1302, [email protected], www.innergex.com