Innergex et Hydro-Québec annoncent une alliance stratégique et un placement privé

Innergex et Hydro-Québec forment une nouvelle alliance de calibre mondial dans le domaine de l'énergie renouvelable

La croissance d'Innergex s'accélérera grâce à des investissements dans des projets de plus grande envergure et plus diversifiés

Hydro-Québec pose un jalon dans la concrétisation de sa stratégie de croissance

Hydro-Québec investit 661 M$ dans Innergex sous forme d'un placement privé

Hydro-Québec a pris un premier engagement d'investir 500 M$ dans de futurs projets d'énergie renouvelable dans le monde entier, réalisés conjointement avec Innergex

LONGUEUIL, QC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») et Hydro-Québec ont annoncé aujourd'hui la création d'une alliance stratégique (l'« alliance stratégique ») qui leur permettra d'accélérer leur croissance dans le respect de leurs stratégies respectives et de bénéficier mutuellement de leurs compétences et connaissances complémentaires. Innergex et Hydro-Québec uniront leurs forces pour créer une alliance de calibre mondial dans le domaine de l'énergie renouvelable. Cette alliance stratégique est bien placée pour tirer parti du solide savoir-faire québécois en matière d'énergie renouvelable et de gestion de réseaux électriques pour saisir des occasions à l'échelle mondiale.

L'alliance stratégique entre Innergex et Hydro-Québec ciblera des investissements stratégiques qui sont avantageux pour l'une et l'autre. Les domaines d'investissement ciblés incluent des projets éoliens et solaires comprenant des volets de stockage par batteries ou de transport, des projets relatifs à de la production décentralisée ou des réseaux autonomes d'énergie renouvelable et à d'autres projets touchant des secteurs dont les deux entreprises conviendront. Aux fins de l'alliance stratégique, Hydro-Québec a engagé un montant initial de 500 M$ qui sera entièrement et exclusivement consacré à des projets d'énergie renouvelable réalisés conjointement avec Innergex.

Pour renforcer l'engagement d'Hydro-Québec envers Innergex, financer l'important portefeuille de développement et d'acquisitions de celle-ci et positionner la Société en vue d'une croissance accélérée pendant les prochaines années, Hydro-Québec a investi 661 M$ dans Innergex sous forme d'un placement privé (le « placement privé ») en acquérant des actions ordinaires d'Innergex à un prix de 19,08 $ par action, ce qui comprend une prime de 5,0 % du prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période de 30 jours se terminant le 5 février 2020. Avec ce placement privé, Hydro-Québec est maintenant un important investisseur stratégique d'Innergex, détenant 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée.

Alliance stratégique

L'alliance stratégique tablera sur l'expertise combinée des deux entreprises en énergie renouvelable et sur leurs forces pour accélérer leur expansion en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Cette alliance stratégique devrait les renforcer à l'international, en misant sur leurs racines québécoises, leur intérêt pour l'innovation technologique et leur volonté de croître. La combinaison, d'une part, de l'expertise hors pair, de l'excellente réputation et de la solide situation financière d'Hydro-Québec avec d'autre part la culture entrepreneuriale, l'expertise en développement éolien et solaire, l'agilité et la connaissance des marchés étrangers d'Innergex permettra à l'alliance stratégique de saisir des occasions de se développer et de croître dans le secteur de l'énergie renouvelable. Chacune des parties s'engage à présenter exclusivement à l'autre ses occasions d'investissement dans des secteurs ciblés hors-Québec pour une période initiale de 3 ans.

« Cette alliance stratégique sera un vecteur clé de la croissance d'Innergex et nous sommes très fiers d'annoncer ce partenariat à long terme. Hydro-Québec et Innergex partagent des objectifs et des valeurs de même que la volonté de prendre de l'expansion dans le secteur mondial de l'énergie renouvelable. Nous sommes persuadés que ce partenariat propulsera les deux entreprises jusqu'à de nouveaux sommets dans la lutte contre les changements climatiques, a indiqué Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. Nous sommes convaincus que la combinaison du savoir-faire d'Hydro-Québec au chapitre du transport d'électricité, de la production décentralisée et de l'utilisation des batteries de stockage avec l'expertise d'Innergex en matière de projets éoliens, solaires et de petite hydraulique à l'international se traduira par d'intéressantes occasions de croissance grâce à l'alliance stratégique. De plus, nous sommes heureux d'accueillir Hydro-Québec comme investisseur stratégique dans Innergex. Le placement privé fournira à notre Société le capital dont elle a besoin pour financer son portefeuille de croissance en cours, qui s'est étendu à un rythme impressionnant ces derniers mois, et améliorera sa marge de manœuvre pour profiter d'occasions futures. »

Placement privé

En vertu du placement privé, Innergex a émis 34,6 millions d'actions ordinaires à Hydro-Québec, à un prix de 19,08 $ par action, ce qui représente une prime de 5,0 % du prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période de 30 jours se terminant le 5 février 2020 à la bourse de Toronto. Le placement privé a été conditionnellement approuvé par cette bourse, sous réserve des conditions habituelles.

Innergex a également convenu de conférer à Hydro-Québec le droit de nommer deux candidats aux postes d'administrateur de son conseil d'administration tant qu'Hydro-Québec détient au moins 15 % des actions ordinaires en circulation d'Innergex.

Les autres modalités du placement privé portent sur les droits d'inscription, les droits préférentiels de souscription, les limitations applicables aux transferts et à la négociation et un engagement de maintien du statu quo en vertu duquel Hydro-Québec convient de ne pas porter sa participation dans la Société à plus de 19,9 % pendant une période 24 mois à partir de ce jour, sous réserve de certaines exceptions et restrictions par la suite.

Utilisation des produits du placement privé par Innergex

Innergex prévoit utiliser 50 M$ des produits de 661 M$ du placement privé, pour respecter les prescriptions relatives aux capitaux propres afin de poursuivre le développement de son projet solaire photovoltaïque Hillcrest de 200 MW dans le comté de Brown, en Ohio. Ce projet progresse comme prévu, le financement par emprunt devant être finalisé en début de deuxième trimestre 2020. La construction a commencé en janvier 2020 et la mise en service est prévue pour le quatrième trimestre de 2020. Le projet bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité à long terme conclu en novembre 2019.

Innergex utilisera 70 M$ pour financer l'acquisition déjà réalisée de panneaux solaires photovoltaïques totalisant 125 MW, ce qui permettra à des projets représentant 650 MW d'être pleinement admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 30 % offert par le gouvernement fédéral américain. Cet investissement s'inscrit dans les efforts déployés en continu par Innergex pour optimiser son portefeuille de développement aux États-Unis. Tous ces panneaux pourront être déployés dans le cadre de projets qu'Innergex développe actuellement.

Innergex s'attend à consacrer environ 275 M$ pour financer les besoins en capitaux propres liés à l'acquisition potentielle de deux installations en exploitation, l'une aux États-Unis et l'autre au Chili, qui font actuellement l'objet de négociations exclusives avec la Société. Ces transactions, si elles se concrétisent, devraient contribuer aux flux de trésorerie disponibles par action dès la première année complète qui suivra leur complétion. La Société croit pouvoir conclure des ententes d'acquisition d'ici la fin du premier trimestre de 2020, bien qu'il n'y ait aucune certitude quant à la réalisation de ces acquisitions ni sur le moment de celles-ci.

Innergex affectera les 266 M$ restants, ainsi que toute autre partie du produit restant au cas où l'une ou l'autre des acquisitions envisagées ne se concrétiserait pas, à son fonds de roulement et au remboursement de dettes d'ici le déploiement planifié de projets dont le développement est très avancé ainsi qu'à de nouvelles acquisitions et à d'autres opérations susceptibles d'accroître la valeur de la Société. Elle remboursera notamment le solde de 118 M$ d'un emprunt de sa filiale Alterra qui porte actuellement intérêt à un taux de 7,9 %.

Investissement avantageux pour Hydro-Québec

Hydro-Québec est fière d'investir dans Innergex et de s'associer avec elle pour créer une nouvelle alliance de calibre mondial dans le domaine de l'énergie renouvelable et continuer de concrétiser sa stratégie de croissance. Le placement privé et l'alliance stratégique avec Innergex cadrent avec l'approche disciplinée qu'Hydro-Québec privilégie pour sa croissance.

« L'alliance annoncée aujourd'hui cadre parfaitement avec notre vision qui est de miser sur nos compétences et d'investir dans des entreprises ou projets offrant un fort potentiel de synergie avec nos activités. Notre investissement cible des secteurs dans lesquels nous excellons et cette alliance fera rayonner notre savoir-faire et nos innovations à l'échelle mondiale, a affirmé Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a toujours été à l'avant-garde du développement de l'énergie renouvelable. Nous confirmons aujourd'hui notre rôle de leader de la transition énergétique et nous avons hâte de soutenir Innergex dans la réalisation de ses plans de croissance à long terme dans le cadre de futures occasions d'investissements conjoints. »

Déclaration selon le système d'alerte

En vertu du placement privé, Hydro-Québec a acquis 34 636 823 actions ordinaires d'Innergex à un prix de 19,08 $ par action, soit une contrepartie totale de 661 M$. Immédiatement avant la conclusion du placement privé, Hydro-Québec ne détenait pas d'actions ordinaires ou d'autres titres d'Innergex et n'exerçait aucun contrôle ou influence sur ces actions et autres titres. Immédiatement après la conclusion du placement privé, Hydro-Québec a commencé à détenir 34 636 823 actions ordinaires de la Société et à exercer un contrôle et une influence sur elles. Cette participation au capital représente 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Hydro-Québec a réalisé le placement privé à des fins d'expansion et d'investissement. Selon les conditions du marché et d'autres facteurs, Hydro-Québec pourrait occasionnellement augmenter ou réduire le nombre d'actions ordinaires et d'autres titres d'Innergex qu'elle détient, ainsi que le contrôle et l'influence qu'elle exerce sur ces actions et autres titres, au moyen d'achats en bourse ou d'ententes privées, dans le cadre d'appels publics à l'épargne ou autrement. Hydro-Québec n'a cependant pas formulé d'intentions à cet égard. Le cas échéant, une déclaration selon le système d'alerte serait déposée auprès des commissions des valeurs mobilières concernées et rendue accessible sur SEDAR au www.sedar.com. Il serait également possible de se procurer un exemplaire de cette déclaration en communiquant avec Pierre Gagnon, vice-président exécutif - Affaires corporatives et juridiques et chef de la gouvernance d'Hydro-Québec, au 514-289-2211 ou [email protected].

Conseillers

Innergex bénéficie des conseils financiers de Financière Banque nationale et des conseils juridiques de McCarthy Tétrault. Le conseiller financier d'Hydro-Québec est RBC Marchés des Capitaux et son conseiller juridique, Norton Rose Fulbright.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 68 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 588 MW (puissance installée brute de 3 488 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 26 parcs éoliens et 5 parcs solaires. Elle détient aussi des intérêts dans six projets en développement d'une puissance installée nette totale de 296 MW (puissance installée brute de 378 MW), dont deux installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance brute totale de 7 767 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Reconnue comme un leader de l'hydroélectricité et des grands réseaux électriques, l'entreprise exporte une énergie propre et renouvelable, et valorise son expertise de même que ses innovations sur les marchés mondiaux. Son institut de recherche, l'IREQ, fait de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage de l'énergie. Chaque année, Hydro-Québec consacre plus de 100 M$ à la recherche.

