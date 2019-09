Innergex débute la mise en service du parc éolien Foard City de 350,3 MW

LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que le parc éolien Foard City 350,3 MW, un projet composé de 139 éoliennes GE, réparties sur 31 449 acres dans le comté de Foard au Texas. Le parc éolien bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 12 ans avec Vistra Energy portant sur 300 MW de la puissance installée totale de Foard City. Le reste de la production du projet recevra un prix à la valeur du marché.

« La mise en service de Foard City est une étape importante pour nous puisqu'il s'agit du plus grand projet de parc éolien jamais construit par Innergex. Avec désormais trois parcs éoliens en activité au Texas et un projet solaire photovoltaïque en construction, nous disposerons d'une puissance installée impressionnante de plus de 1 000 MW au Texas. Avec encore plus de projets solaires en développement à Hawaii et en Ohio, nous poursuivons notre croissance en renforçant stratégiquement notre présence aux États-Unis », a déclaré Jean Trudel, chef de la direction des investissements et du développement d'Innergex.

L'emprunt lié à la construction de 290,9 M$ US (385,7 M$ CA) a été remboursé par un investissement lié à la participation au partage fiscal de 282,3 M$ US (374,3 M$ CA), et 23,4 M$ US (31,0 M$ CA) ont été convertis en une facilité de prêt à terme de 7 ans avec une période d'amortissement de 10 ans.

Le projet bénéficiera de la totalité des crédits d'impôt sur la production (« CIP »), représentant 0,025 $ US par KWh d'électricité produite pour les 10 premières années d'exploitation; ce qui s'établit à environ 32,6 M$ US par année après-impôt (43,2 M$ CA) ajusté à l'inflation annuellement et qui, couplé aux autres attributs fiscaux, supportera le financement au partage fiscal de 282,3 M$ US (374,3 M$ CA).

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. Innergex gère un important portefeuille de 67 actifs en exploitation d'une puissance installée nette de 2 338 MW (puissance installée brute de 3 238 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 26 parcs éoliens et quatre parcs solaires. Elle détient aussi des intérêts dans sept projets en développement d'une puissance installée nette totale de 546 MW (puissance installée brute de 628 MW), dont un est actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance brute totale de 7 767 MW. Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au cœur de la stratégie de développement d'Innergex. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières portant notamment la stratégie commerciale et les perspectives de développement et de croissance futurs de la Société, ses objectifs, ses plans et ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques (l'« information prospective »). Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels qu'environ, approximativement, peut, fera, pourrait, croit, prévoit, a l'intention de, devrait, planifie, potentiel, projeter, anticipe estime, prévisions ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les estimations, prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements, de résultats ou de développements futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, telles que la production, les produits, le BAIIA ajusté prévus afin d'informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures et de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

Étant donné que les énoncés prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, ils sont de par leur nature assujettis à des risques et incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats actuellement prévus en raison de plusieurs facteurs et risques, notamment les risques liés au secteur de l'énergie renouvelable en général comme la mise en oeuvre de la stratégie, à la capacité de développer les projets conformément aux délais et budgets alloués, aux ressources en capital, aux instruments financiers dérivés, à la conjoncture économique et financière actuelle, à l'hydrologie et aux régimes des vents, à l'irradiation solaire, à la construction, à la conception et au développement de nouvelles installations, au rendement des projets existants, aux défaillances d'équipement, au taux d'intérêt et au risque de refinancement, aux taux de change, à la variation du cours du marché de l'électricité, à l'effet de levier financier, aux clauses restrictives ainsi qu'aux relations avec les services publics. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les activités ou les résultats financiers d'Innergex figurent dans la notice annuelle d'Innergex qui peut être consultée sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse repose sur certaines attentes et hypothèses clés de la Société. Le tableau qui suit présente l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse, ainsi que les principales hypothèses utilisées pour établir cette information et les principaux risques et principales incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans cette information.

Bien que la Société estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent l'information prospective soient raisonnables, les lecteurs du présent communiqué de presse sont mis en garde de ne pas se fier outre mesure à cette information prospective, rien ne garantissant que ces attentes et hypothèses se révéleront exactes. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date du présent communiqué et Innergex décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autres, à moins que la législation en valeurs mobilières ne l'y oblige.

www.innergex.com

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, jfneault@innergex.com; Karine Vachon, Directrice - Communications, 450 928-2550, poste 1222, kvachon@innergex.com

Related Links

www.innergex.com