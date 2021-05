LONGUEUIL, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire d'information de la direction datée du 6 avril 2021 ont été élus administrateurs de la Société.

Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs, qui a été tenue lors de l'assemblée annuelle générale des actionnaires virtuelle ayant eu lieu le 11 mai 2021, se trouvent ci-dessous :



Votes Pour % Votes Pour Abstentions % Abstentions Daniel Lafrance 91 523 381 99,17 % 763 999 0,83 % Ross J. Beaty 91 707 851 99,37 % 579 529 0,63 % Pierre G. Brodeur 89 687 685 97,18 % 2 599 695 2,82 % Nathalie Francisci 92 151 943 99,85 % 135 437 0,15 % Richard Gagnon 91 533 821 99,18 % 753 559 0,82 % Michel Letellier 92 240 309 99,95 % 47 071 0,05 % Dalton McGuinty 92 108 310 99,81 % 179 070 0,19 % Monique Mercier 92 080 718 99,78 % 206 662 0,22 % Ouma Sananikone 91 598 379 99,25 % 689 001 0,75 % Louis Veci 91 940 195 99,62 % 347 185 0,38 %

Le rapport des résultats de vote à propos de tous les points ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle générale des actionnaires sera déposé auprès des autorités règlementaires sous peu.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 76 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 747 MW (puissance installée brute de 3 701 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 33 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 551 MW (puissance installée brute de 623 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont trois installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 935 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Renseignements: Karine Vachon, Directrice principale - Communications, 450 928-2550, poste 1222, [email protected], www.innergex.com

