LONGUEUIL, QC, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que la mise en service complète du parc éolien Griffin Trail de 225,6 MW situé dans le nord du Texas a été atteinte le 26 juillet et qu'elle a conclu le financement de participation au partage fiscal aujourd'hui. L'installation est située sur une superficie d'environ 26 000 acres et est composée de 80 éoliennes GE. L'énergie renouvelable produite sera injectée dans le réseau de transmission ERCOT et vendue sur le marché au comptant.

« Griffin Trail occupe une place déterminante dans notre démarche de diversification au Texas. Non seulement nous ajoutons un important 225,6 MW d'énergie éolienne à notre portefeuille aux États-Unis, mais puisque sa production sera initialement entièrement vendue sur le marché au comptant au Texas, Griffin Trail permet également de diversifier davantage nos sources de revenus dans la région, » a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « L'installation nous permet de réduire notre exposition aux couvertures de l'électricité avec l'avantage supplémentaire de potentiellement pouvoir bénéficier d'une exposition à des prix plus élevés, liés à la rareté. Il s'agit d'un autre exemple de la volonté d'Innergex de s'éloigner des structures financières de couverture de l'électricité dans l'État pour renforcer notre position. »

Le coût total de la construction a été légèrement inférieur au budget prévu. Le prêt à la construction de 256,2 M$ US (319,0 M$ CA) a été remboursé par un investissement lié à la participation au partage fiscal de 169,2 M$ US (210,6 M$ CA), tandis que la Société a contribué un montant de 115,5 M$ US (143,8 M$ CA) pour la participation du commanditaire. L'excédent de la contribution au partage fiscal et du commanditaire sera utilisé pour les dépenses liées à la construction et pour les montants retenus après la fin des activités de construction.

L'installation devrait produire une moyenne à long terme brute d'environ 831,4 GWh par an, soit assez pour alimenter environ 57 000 foyers texans en énergie propre, et bénéficier de la totalité des crédits d'impôt sur la production (« CIP »), représentant 0,025 $ US (0,031 $ CA), indexé à l'inflation, par KWh d'électricité produite pour les 10 premières années d'exploitation, ce qui est comparable aux contrats d'achat d'électricité aux modalités similaires conclus avec des Sociétés d'état au Canada. Griffin Trail devrait générer un BAIIA ajusté prévu de 8,1 M$ US (10,1 M$ CA) et un BAIIA ajusté proportionnel prévu avec CIP d'environ 30,3 M$ US (37,8 M$ CA) par an en moyenne pour les cinq premières années d'exploitation. Les CIP, combinés aux autres attributs fiscaux, viendront appuyer le financement au partage fiscal de 169,2 M$ US (210,6 M$ CA).

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 77 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 057 MW (puissance installée brute de 3 927 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 34 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 8 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 366 MW (puissance installée brute de 397 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont deux installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 875 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la performance financière prévue de la Société, à la production d'énergie, aux développements, à la construction et au financement fructueux (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal), des projets en cours de construction, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production, les coûts de projets estimés, les produits prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, et de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, du rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de l'obtention des approbations réglementaires et de la cession de certains actifs. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2021.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, et sont donc susceptibles de ne pas être comparables à celles présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. De plus, ces indicateurs facilitent la comparaison des résultats pour différentes périodes. La quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté proportionnel, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, la perte nette ajustée, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles ajustés, le ratio de distribution et le ratio de distribution ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2021.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Innergex énergie renouvelable inc.: Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, [email protected]; Karine Vachon, Directrice principale - Communications, 450 928-2550, poste 1222, [email protected]; www.innergex.com

Liens connexes

www.innergex.com