Innergex accueille une nouvelle Chef de la direction des actifs

« J'aimerais remercier Peter Grover pour ses nombreuses années de dévouement envers Innergex. Sa grande connaissance des technologies éoliennes et solaires a aidé à propulser la croissance d'Innergex dans ces secteurs, » a dit Michel Letellier, Président et chef de la direction d'Innergex. « Nous sommes fiers d'accueillir Pascale Tremblay au sein de l'équipe de direction puisque sa grande expérience en génie, tant dans les secteurs de l'aérospatiale que de l'hydroélectricité, ainsi que son leadership et ses habiletés de gestion et d'analyse soutiendront Innergex dans sa stratégie visant à maximiser la valeur de ses actifs de qualité et à optimiser leur exploitation. »

Avant de se joindre à Innergex, Mme Tremblay a occupé divers postes opérationnels chez Pratt & Whitney Canada, étant jusqu'à récemment Vice-présidente, Exploitation, Service client. Elle a par le passé travaillé au niveau d'aménagements hydroélectriques, y compris diverses installations à la Baie James, en tant que Gestionnaire de projets chez Tecsult, Inc. une firme de génie-conseil. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'ingénierie (1998) et d'un baccalauréat en génie civil (1990) tous deux de l'Université de Sherbrooke. Elle possède des certificats de Darden, de l'Université de Virginie en Virginie et de Thayer Groupe de Développement à West Point, New York, États-Unis, de l'université d'INSEAD, Fontainebleau, France et d'Helios de HEC Montréal, Canada, pour l'éducation continue en développement de leadership, et est également membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec depuis 1990.

Compte tenu de la croissance récente d'Innergex, et afin de renforcer et d'apporter plus de diversité à la haute direction, Yves Baribeault, Vice-président principal, Affaires juridiques et Secrétaire, et Alexandra Boislard, Vice-présidente, Ressources humaines, deviendront respectivement Chef de la direction des affaires juridiques et Secrétaire ainsi que Chef de la direction des Ressources humaines. Ces nominations aideront à guider la croissance continue d'Innergex et à apporter un plus vaste éventail de compétences pour soutenir la prise de décisions de haut niveau. Innergex tirera profit de l'expertise de cette direction nouvellement élargie afin de poursuivre son développement durable, d'implanter les principes d'ESG en évolution constante et de travailler selon les principes de la philosophie de la Société, qui cherche un équilibre entre les Personnes, notre Planète et la Prospérité.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 76 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 747 MW (puissance installée brute de 3 701 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 33 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 551 MW (puissance installée brute de 623 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont trois installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 875 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

