Initiative Logement abordable Desjardins : Près de 100 logements sociaux et abordables de plus pour les résidents de Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 21 août 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, Desjardins, la Ville de Victoriaville et l'organisme Innov Habitat Victo ont uni leurs voix cet après-midi pour souligner deux avancées importantes en matière d'habitation. D'une part, ils ont procédé à la première pelletée de terre officielle du projet L'Assomption, un nouveau milieu de vie de 84 logements abordables en cours de développement derrière l'église Notre-Dame-de-l'Assomption. D'autre part, les partenaires ont marqué l'ouverture symbolique de la Maison de chambres Albert, un environnement sain et sécuritaire pouvant loger 8 personnes et accompagner celles-ci dans l'atteinte de la stabilité résidentielle.

Les deux projets sont portés par l'organisme Innov Habitat Victo et financés dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de 3 000 logements abordables.

Le montage financier de L'Assomption est de 30,4 M$. Il regroupe des investissements du gouvernement du Québec de près de 15 M$ provenant de l'Entente-Canada Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Canada a également contribué à une hauteur de 450 000 $ par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable. La Ville de Victoriaville participe aussi au projet en offrant le terrain, pour une valeur de 1,5 M$. Une fois la construction terminée, elle consentira aussi à un crédit de taxes pour une durée de 35 ans. Pour sa part, Desjardins contribue au projet en y injectant près de 1,7 M$ en capital patient et 84 000 $ par le Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Un prêt hypothécaire complète le montage financier. Les premiers locataires devraient emménager dès l'automne 2026. Les loyers mensuels devront respecter la grille de loyers médians du marché de la Société d'habitation du Québec.

La Maison de chambres Albert est le résultat d'un projet d'habitation social qui consistait à convertir une maison unifamiliale en maison de 8 chambres pour aider des personnes à atteindre la stabilité résidentielle. Les premiers locataires ont emménagé en janvier 2025. Le budget global est de 853 000 $. Le gouvernement du Québec contribue pour un peu plus de 373 000 $, et la Ville de Victoriaville pour 170 000 $. Un prêt hypothécaire complète le montage financier. L'organisme Ensoleilvent et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec participent activement au projet en offrant un accompagnement social aux locataires.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

Lancée en 2022 grâce à un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins, l'Initiative Logement abordable Desjardins visait initialement la création de 1 000 logements abordables d'ici la fin de 2025. Grâce à l'expertise de son équipe, Desjardins a rapidement dépassé l'objectif initial de cette première entente pour l'élever à plus de 2 000 unités.

En juin 2025, une seconde entente signée avec le gouvernement du Québec en partenariat avec le gouvernement du Canada confirme le leadership de Desjardins dans la lutte contre la crise du logement.

En seulement 6 ans, ce partenariat permettra de rendre disponibles plus de 3 000 logements abordables à travers la province et d'en assurer leur abordabilité pour au moins 35 ans.

Sur la totalité des projets, 80 % seront de nouvelles constructions, comme le projet de L'Assomption, alors que 20 % seront des immeubles rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers, comme la Maison de chambres Albert.

Citations :

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec Desjardins est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Le partenariat avec Desjardins m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. Je suis résolue à livrer des résultats à travers ce partenariat, et l'inauguration de la Maison de chambres Albert, comme le lancement des travaux du projet L'Assomption, en sont d'excellents exemples! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions innovantes en matière de logement pour les gens de Victoriaville et partout au Québec. Le soutien au projet L'Assomption est un exemple concret de notre engagement. Je suis fier de notre participation à ce projet et de la différence qu'il fera pour les membres de cette communauté. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis heureux du soutien accordé au projet L'Assomption et à la Maison de chambres Albert qui permettra d'accroître l'offre de logements sociaux et abordables dans notre région. Je salue le travail concerté des partenaires locaux et d'Innov habitat Victo rendant possible l'annonce d'aujourd'hui. Par cet appui, votre gouvernement pose un geste concret pour répondre aux besoins de logements à Victoriaville. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« La Maison de chambres Albert représente un pas important vers plus de stabilité résidentielle pour des personnes qui en ont besoin dans la région du Centre-du-Québec. Offrir un milieu de vie sain, sécuritaire et accompagné, c'est donner à chacun la chance de se reconstruire et de s'épanouir. Je tiens à saluer ce projet porteur d'espoir pour Victoriaville et à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à sa réalisation. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon

« Encore une fois, Victoriaville innove et se démarque en initiant un projet de construction de logements abordables à Victoriaville. Cette annonce est possible grâce à l'implication, au départ, de la Fabrique Sainte-Victoire, dont l'ouverture et la collaboration ont permis de rêver ce magnifique projet. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité alors que prend forme un projet concret et vital pour nos familles, qui obtiendront un répit grâce à ces nouveaux logements abordables. Pour compléter, je salue la participation des différents partenaires qui permettent de soutenir Innov Habitat Victo dans sa mission. C'est ce genre de partenariat qui fait de Victoriaville une ville aussi dynamique, novatrice et à l'écoute des besoins de sa population. »

Antoine Tardif, maire de Victoriaville

« Ces projets sont le reflet de ce qu'on peut accomplir quand les bons partenaires se rassemblent autour d'un objectif commun. Chez Desjardins, on croit en la force du collectif pour répondre à des enjeux aussi fondamentaux que le logement et c'est ce que nous sommes fiers de faire avec l'Initiative Logement abordable Desjardins. Les logements de l'Assomption et la Maison de chambres Albert sont des exemples concrets de ce que cette collaboration peut générer : des milieux de vie accessibles, durables et adaptés aux besoins des gens. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Créé il y a seulement 2 ans, Innov Habitat Victo s'impose comme un incontournable dans la région avec les besoins criants en logement sur le territoire. Son agilité permettra d'offrir un logement convenable à des travailleurs, à des familles, à des étudiants et à des aînés qui doivent autrement consacrer une trop grande partie de leur revenu pour se loger. Notre implication permet aussi d'adapter les projets pour répondre à des besoins en 3 ½ et en grands logements sur le territoire. Malgré cette annonce, il faut poursuivre le travail pour soutenir un nombre croissant de personnes et de familles en situation précaire. Avec la qualité des partenariats à Victoriaville, je souhaite que l'on s'inspire de ce projet novateur pour répondre toujours mieux aux besoins de nos familles. »

Patrick Paulin, président d'Innov Habitat Victo

Faits saillants :

Innov Habitat Victo a pour mandat d'acquérir des immeubles, d'augmenter le nombre de logements abordables, de développer des projets mixtes et d'augmenter la réponse aux besoins en matière d'habitation pour tous les types de clientèles. La gestion de l'organisme a été confiée à l'Office d'habitation Centre-du-Québec.

L'architecte du projet d'habitation abordable L'Assomption est BGA Architectes.

Vidéo du projet L'Assomption : vic.to/projet/assomption

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la, ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]