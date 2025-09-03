Initiative de multilogements hautement préfabriqués : un 2e appel de projets est lancé!

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent le lancement, par la Société d'habitation du Québec (SHQ), d'un nouvel appel de projets visant à appuyer financièrement la construction rapide de 225 logements hautement préfabriqués. Ces nouvelles unités, destinées à des familles, des personnes seules et des personnes âgées à revenu faible ou modeste, seront réalisées en 2026 dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ - volet 3). Elles viendront s'ajouter à celles déjà annoncées à la suite du premier appel de projets.

Rappelons que le volet 3 du PHAQ, consacré à l'Initiative de multilogements hautement préfabriqués, intègre un nouveau mode de réalisation : la conception-construction en planification optimisée. Ce modèle prévoit le jumelage de chaque projet retenu avec l'une des équipes de concepteurs-constructeurs sélectionnées à l'issue d'un appel de qualification réalisé à l'automne 2024. Ce mode de réalisation collaboratif permet aux organismes demandeurs de bénéficier d'une conception prédéfinie, appelée solution immobilière de référence (SIR), afin d'assurer une mise en œuvre rapide de leur projet. Les SIR sont adaptées, avec de légères modifications, pour répondre aux particularités des projets sélectionnés.

Les coopératives, les organismes à but non lucratif ainsi que les entreprises du secteur privé sont invités à déposer un projet d'ici le 7 novembre, 13 h. L'information relative aux critères d'admissibilités et à la façon de déposer un projet est disponible sur le site Web de la SHQ.

Ces logements hautement préfabriqués seront construits grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), dans laquelle le gouvernement du Canada investit 992 M$. À cette somme, le gouvernement du Québec a ajouté 992 M$ lors des mises à jour économiques de 2023 et 2024.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les provinces et les municipalités dans la recherche de solutions locales aux défis liés au logement. Ces 225 logements hautement préfabriqués permettront de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des personnes les plus vulnérables du Québec. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La trajectoire du hautement préfabriqué étant maintenant tracée, nous poursuivons sur cette voie novatrice avec proactivité. Notre cible est de 500 unités en 2026; c'est un deuxième appel de projets que nous lançons en quelques mois seulement dans le cadre de cette initiative. Nous réaffirmons notre engagement à construire plus vite, et plus efficacement, partout au Québec. Au cours de l'année à venir, ce sont des centaines de ménages qui pourront bénéficier de cette nouvelle façon de faire. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

Les projets sélectionnés doivent répondre aux besoins régionaux énoncés, en plus d'être appuyés par les municipalités où ils seront développés.

Les multilogements sont de moyenne densité, de 24 ou de 36 logements, de 2 ou 3 étages. Ils comprennent des studios ou des logements de 1 ou 2 chambres à coucher.

Les loyers des logements seront abordables, car ils doivent respecter les seuils du PHAQ établis par la SHQ.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]