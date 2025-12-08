Un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes sera construit à Trois-Rivières grâce à un partenariat novateur

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Trois-Rivières, ont procédé ce matin à la première pelletée de terre officielle d'un projet d'habitation de 100 logements sociaux et abordables pour personnes âgées autonomes. La réalisation de ce nouveau milieu de vie sur le chemin du Passage s'inscrit dans la deuxième phase de projets pilotés par Mission Unitaînés, laquelle vise à livrer 600 logements sociaux et abordables supplémentaires, dans 6 villes du Québec, d'ici les 2 prochaines années.

Les travaux de construction débuteront au cours des prochains jours et devraient être terminés à l'hiver 2027. À terme, c'est l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment.

Le montage financier de 32,5 M$ regroupe des investissements des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 22,5 M$. Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. De son côté, la Ville de Trois-Rivières appuie le projet par une subvention à laquelle s'ajoutera un crédit de taxes, le tout pour une contribution de 3,8 M$. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de Mme Sonia LeBel, députée de Champlain, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Caroline Proulx; de Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières; M. Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières; Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et Mme Amina Chaffai, présidente de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières.

Un partenariat multipartite et novateur

La première phase du projet de Mission Unitaînés, entamée en 2024, visait à ajouter rapidement 1 100 logements sociaux et abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 nouveaux bâtiments dans 11 villes différentes, grâce à un investissement total de 235 M$ provenant des deux ordres de gouvernement.

La deuxième phase, annoncée le 28 août 2025, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés collectivement pour répondre à la demande croissante de logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à faible revenu. Grâce à un investissement supplémentaire de 135,1 M$ des gouvernements du Québec et du Canada, ce sont 6 immeubles de plus qui seront construits, à Valleyfield, Québec, Victoriaville, Trois-Rivières, Saguenay et Laval.

La contribution de chaque municipalité engagée dans un projet de construction représente entre 3 M$ et 5 M$, en nature ou sous forme de subvention. Cela inclut la cession d'un terrain prêt pour la construction, un congé de taxes pour une durée de trois années à compter de la date de cession du terrain avec le bâtiment, un permis de construction (ou subventions équivalentes) et les raccordements aux services.

Quant à l'organisme caritatif Mission Unitaînés, il prend en charge le développement et la réalisation des bâtiments. Au terme de la construction, il remet à la municipalité ou à un organisme à but non lucratif désigné par la municipalité - dans le cas de Trois-Rivières, l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières - un bâtiment prêt à être mis en service pour une somme symbolique, et ce, sans hypothèque. De plus, chacun des immeubles est doté d'un fonds de réserve de 500 000 $ provenant d'un don philanthropique de M. Luc Maurice. D'autres partenaires viendront compléter le financement par des contributions philanthropiques destinées à bonifier la qualité de vie des résidentes et résidents.

Notamment grâce aux économies d'échelle réalisées et à l'expertise des partenaires, le modèle novateur et performant que constitue Mission Unitaînés présente l'avantage de créer 1 700 logements à un coût inférieur aux logements actuellement mis en construction par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il permet également d'assurer que les immeubles seront exempts de dettes.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis très heureuse de voir se concrétiser le projet de Mission Unitaînés ici, à Trois-Rivières. C'est une belle preuve que lorsqu'on innove et qu'on travaille tous ensemble, avec notre partenaire fédéral et les municipalités, on arrive à bâtir rapidement des milieux de vie de qualité et abordables. Le bien-être de nos aînés me tient particulièrement à cœur, et je suis fière de constater que ce projet contribuera concrètement à mieux les loger et à leur offrir un environnement qui leur ressemble. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement est fier de soutenir Mission Unitaînés, dont la mission contribue à nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. Cet ensemble résidentiel offrira non seulement des logements abordables aux aînés de Trois-Rivières, mais aussi la possibilité de bien vieillir dans leur communauté. Construire un Canada fort, ça commence avec un chez soi qui correspond au budget et aux besoins de chaque Canadien et Canadienne. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Je tiens à saluer le travail concerté des différents partenaires qui ont permis la réalisation du projet novateur Unitaînés. Ces 100 nouveaux logements abordables, accompagnés d'espaces de socialisation, offriront aux résidents un cadre de vie des plus agréables. Je me réjouis de cet ajout pour Trois-Rivières, particulièrement dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, ainsi que pour l'ensemble de la Mauricie. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« À Trois-Rivières, nous travaillons activement pour trouver des solutions aux défis de l'habitation. Nos efforts se traduisent notamment par le développement de projets de logements sociaux et abordables et par la collaboration avec des partenaires engagés. Ce projet de Mission Unitaînés en est un bon exemple. C'est ce genre de partenariat qui fait de Trois-Rivières une ville aussi dynamique, novatrice et à l'écoute des besoins de sa population. »

Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières

« Cet édifice représente bien plus qu'un simple toit, c'est une promesse de sécurité, de bien-être et de dignité pour nos aînés vivant de revenus modestes. Nous sommes fiers de prendre part à cette réussite qui s'accorde pleinement avec nos valeurs d'inclusivité et d'accessibilité. Portées par notre expertise en gestion d'habitation sociale, nos pratiques sont reconnues pour offrir des milieux de vie sûrs, durables et adaptés aux besoins des populations vulnérables. De plus, notre expérience nous permet d'assurer une gestion humaine, rigoureuse et orientée vers la qualité de vie des résidents. »

Amina Chaffai, présidente de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières

« Ce nouveau projet qui s'ajoute aux projets en cours de réalisation incarne parfaitement l'engagement que j'ai pris d'améliorer le bien-être des aînés en leur offrant un environnement où ils se sentent en sécurité, libres et heureux. Nous sommes particulièrement fiers que les gouvernements nous aient renouvelé leur confiance pour permettre de démarrer de nouveaux projets tels que celui annoncé aujourd'hui. Ce sont plus de 100 personnes aînées de plus qui pourront avoir un logement de qualité et à faible coût. Je salue le leadership de la Ville, et je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui participent à cette initiative ambitieuse et innovante, qui se concrétisera dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

L'immeuble Mission Unitaînés qui sera construit à Trois-Rivières comprendra 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. Les premiers locataires emménageront à l'hiver 2027.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

