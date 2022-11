TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur des signalements d'activités d'ingérence possibles menées dans des « postes de services de police » non déclarés par des acteurs étrangers qui œuvreraient au nom de la République populaire de Chine dans la région du Grand Toronto.

L'ingérence d'acteurs étrangers est une activité illégale qui cible les intérêts canadiens ou qui nuit à la société canadienne et menace la sécurité nationale du Canada. Elle comprend les tentatives de menacer, de harceler, d'influencer, d'intimider, de corrompre ou de discréditer des personnes, des organisations et des gouvernements pour promouvoir les intérêts d'un pays étranger. La GRC est chargée d'enquêter sur les incidents d'ingérence d'acteurs étrangers au Canada.

La GRC est au courant de signalements d'activités qui ciblent précisément la diaspora chinoise au Canada et mène une enquête pour déterminer s'il y a eu des activités criminelles liées à ce dossier. Notre objectif est de prévenir l'intimidation, les menaces, le harcèlement et toutes les formes de préjudice utilisés au nom d'une entité étrangère et qui visent les communautés au Canada.

Dans le cadre de l'enquête en cours, la GRC cherche à parler à quiconque souhaite fournir des renseignements au sujet des « postes de service de police » signalés ou qui se sent menacé, harcelé ou intimidé par une personne associée à ces emplacements ou à des emplacements semblables. Si vous souhaitez signaler de telles activités ou de tels renseignements, veuillez communiquer avec le Réseau info-sécurité nationale de la GRC au 1-800-420-5805 ou par courriel à l'adresse [email protected]. S'il y a une menace immédiate à votre sécurité, composez le 911.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Réseau info-sécurité nationale de la GRC, 1-800-420-5805, Envoyer un courriel à [email protected]