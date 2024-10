Infrastructures culturelles de qualité - 859 000 $ pour soutenir le complexe de création musicale Le Pantoum

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a confirmé que le gouvernement du Québec a accordé une aide financière totalisant 859 000 $ au Pantoum afin de donner un nouvel essor à son complexe de création musicale situé à Québec.

Le projet visait à acquérir, à agrandir et à mettre aux normes l'immeuble où l'organisme réalise ses activités depuis une décennie. L'annonce a été faite alors que les partenaires financiers, publics et privés étaient réunis dans l'espace rénové.

Depuis sa création, Le Pantoum se distingue à l'échelle locale et nationale par son modèle unique. En effet, il s'agit d'un des seuls organismes musicaux au Québec qui fournit différents services regroupés dans un même bâtiment (lieu de diffusion, studio de répétition et d'enregistrement, maison de disques et agence événementielle) tout en offrant un accompagnement aux artistes de la relève en voie de professionnalisation.

Citations

« La renommée du Pantoum n'est plus à faire. Il était évident pour moi qu'il fallait en assurer la pérennité. Je suis très heureux d'avoir participé à un effort commun pour sauver cette institution dans le paysage musical. Grâce aux sommes annoncées aujourd'hui, nous avons assuré la survie et le développement de ce formidable incubateur et catalyseur de la relève musicale à Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En faisant rayonner le talent et le savoir-faire de nos artistes et de notre relève musicale, Le Pantoum contribue au développement économique, social et culturel du Québec. On est fier de soutenir cette entreprise d'économie sociale qui a su cerner les besoins exprimés par la communauté en offrant cet espace de création formateur et inclusif. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Au cours des 10 dernières années, Le Pantoum s'est forgé une place dans l'écosystème musical québécois. Le soutien du gouvernement du Québec nous a permis de concrétiser le projet le plus ambitieux de notre histoire, assurant ainsi la pérennité de notre organisme pour les années à venir. Grâce à ce projet, Le Pantoum pourra élargir son soutien et ses services à un plus grand nombre d'artistes en voie de professionnalisation. »

Émilie Tremblay, directrice générale du Pantoum

Faits saillants

Le projet du complexe de création musicale Le Pantoum a été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires financiers, incluant le gouvernement du Québec.

Le ministère de la Culture et des Communications a octroyé 360 000 $ à l'organisme. De cette somme, 250 000 $ proviennent du Soutien au développement culturel et en communications et 25 000 $, de l'entente de développement culturel conclue avec la Ville de Québec. Une somme de 85 000 $ provient du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Fonds Mille et UN.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, a financé le projet du Pantoum à hauteur de 275 000 $ par le biais du programme Aide aux lieux de diffusion et de la banque d'affaires de la SODEC.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, a autorisé une contribution financière de 204 000 $ par le biais du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale a versé au Pantoum 20 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

